沙特和中国将加强反恐和贸易合作

（德国之声中文网）据新华社报道，中国国家主席习近平22日在人民大会堂会见沙特王储穆罕默德。"习近平请穆罕默德转达对萨勒曼国王的诚挚问候。习近平指出，近年来，在双方高层引领下，中沙全面战略伙伴关系形成了全方位、多层次、宽领域的新格局。中方视沙特为好朋友和好伙伴，愿同沙方携手同行，继往开来，不断开创中沙友好和战略关系新局面"。

穆罕默德·萨勒曼表示，沙特坚定奉行一个中国政策。"中国有权为维护国家安全采取反恐和去极端化举措，沙方予以尊重和支持，愿同中方加强合作"。王储这番回应很容易让人联想到国际社会对于中国在新疆推广"再教育营"的批评。

沙特是众多不对新疆议题公开发表批评意见的穆斯林国家之一。德新社报道称，据联合国做出的统计，在新疆"再教育营"和强制劳动机构被拘押的少数民族人数多达百万人。

中国官方宣称，设置"职训中心"（再教育营）的目的是消除极端势力和恐怖主义在新疆地区的影响。穆斯林占人口多数的马来西亚和土耳其都分别对中国执行的这一政策表达过关切。不久前，土耳其外交部发表公开声明指责中国，"从民族、宗教以及文化特征上消灭维吾尔族及其他穆斯林社群"。

沙特王储在同中国国家主席习近平举行会晤时还表示，沙特支持共建"一带一路"倡议，愿将沙方"2030愿景"同"一带一路"倡议对接，进一步深化两国各领域务实合作。

中国是沙特最大的贸易伙伴国。据《环球时报》报道，2018年，中国每天从沙特进口的原油数量达到160万桶。

洪沙/叶宣 （德新社）