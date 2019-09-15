 沙特吉达一艘运油船爆炸 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.12.2020

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时政风云

沙特吉达一艘运油船爆炸

沙特海港城市吉达一艘运油船被击中后起火。目前事件背景尚不明确。

Saudi-Arabien Öltanker BW Rhine

资料图片：BW Rhine号运油船

（德国之声中文网）沙特海港城市吉达一艘运油船发生爆炸。位于新加坡和丹麦的船运公司Hafnia宣布，BW Rhine号运油船被"外来物体"击中。该公司称，船上火势已被扑灭，22名船员没有受伤，现在安全地点。此外，油舱的氧气含量也被降低，以免再次起火。

迄今为止，尚无人宣布对此次袭击负责。位于红海边的吉达是沙特国有石油公司Aramco的一个销售中心。该公司是世界最大的原油出口商。

此次事件令人联想起这一对石油贸易十分重要的地区过去发生的船只遭袭击事件。约三周前，沙特海岸一艘停靠在修理厂的空载运油船发生地雷爆炸事件。

沙特领导下的军事联盟在也门打击胡塞反叛武装。沙特政府间接指责胡塞武装为袭击负责。此前，胡塞武装曾向吉达一个Aramco公司设施发射导弹。

Saudi-Arabien Anschlag auf ein Treibstofflager

11月遭袭的Aramco仓库设施

沙特政府多次指责伊朗为胡塞武装提供了先进的武器。德黑兰则予以否认。自2014年以来，也门的冲突已导致数万人丧生。联合国称之为世界上最严重的人道危机。

苗子/叶宣（德新社、法新社、路透社）

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