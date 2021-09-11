沙特与9·11袭击是否有关？FBI公布调查文件

（德国之声中文网）在9·11袭击遇难者家属的要求之下，美国总统拜登下令要求联邦调查局（FBI）将这份文件予以解密。这份长达16页的报告有多处文字仍被遮盖，但是公开的内容里提到了当时劫持四架民航客机的袭击者与沙特官员之间有过联系。

利雅得政府否认一切指控

尽管如此，仍然没有证据可以证明沙特政府参与了20年前造成近3000人死亡的恐怖袭击事件。利雅得方面一再强调，政府和9·11恐袭之间没有任何关系。沙特驻华盛顿大使馆目前尚未就这份FBI报告发表评论。

不过在9月8日的时候沙特政府曾发表声明，该国始终支持解密与9·11袭击调查相关的文件。此前的调查也并未找到任何证据可以证明沙特政府或是其工作人员在袭击发生之前就已经知情或是以任何形式参与了袭击策划。

在19名挟持民航客机的袭击者当中，有15人来自沙特阿拉伯。在9·11袭击之后，本·拉登（Osama bin Laden）领导的“基地组织”宣称对此负责。本·拉登也是沙特人。沙特是美国在阿拉伯世界的亲密盟友，华盛顿的调查委员会也并未找到利雅得政府为“基地组织”提供资金支持的证据。至于是否有个别沙特官员资助这一极端组织，则无人知晓。

受害家庭向沙特索赔

大约2500名遇难者和2万多名受伤者的家属，以及因袭击而遭受损失的企业和保险公司都向沙特阿拉伯提出数十亿美元的巨额索赔。泰莉·斯特拉达（Terry Strada）代表“9·11受害家庭联合会”（9/11 Families United）发表声明表示，FBI解密的这份文件使得沙特在袭击中的同谋身份已经无所遁形。

泰莉·斯特拉达的丈夫在20年前的恐怖袭击中遇难。她说：“沙特的秘密已经被揭开。这个王国早就应该承认其官员在美国领土上谋杀数千人中所扮演的角色了。”

（路透社、法新社、美联社）

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