沙特与9·11袭击是否有关？FBI公布调查文件

（德国之声中文网）在9·11袭击遇难者家属的要求之下，美国总统拜登下令要求联邦调查局（FBI）将这份文件予以解密。这份长达16页的报告有多处文字仍被遮盖，但是公开的内容里提到了当时劫持四架民航客机的袭击者与沙特官员之间有过联系。
利雅得政府否认一切指控
尽管如此，仍然没有证据可以证明沙特政府参与了20年前造成近3000人死亡的恐怖袭击事件。利雅得方面一再强调，政府和9·11恐袭之间没有任何关系。沙特驻华盛顿大使馆目前尚未就这份FBI报告发表评论。
不过在9月8日的时候沙特政府曾发表声明，该国始终支持解密与9·11袭击调查相关的文件。此前的调查也并未找到任何证据可以证明沙特政府或是其工作人员在袭击发生之前就已经知情或是以任何形式参与了袭击策划。
本·拉登资料照片
在19名挟持民航客机的袭击者当中，有15人来自沙特阿拉伯。在9·11袭击之后，本·拉登（Osama bin Laden）领导的“基地组织”宣称对此负责。本·拉登也是沙特人。沙特是美国在阿拉伯世界的亲密盟友，华盛顿的调查委员会也并未找到利雅得政府为“基地组织”提供资金支持的证据。至于是否有个别沙特官员资助这一极端组织，则无人知晓。
受害家庭向沙特索赔
大约2500名遇难者和2万多名受伤者的家属，以及因袭击而遭受损失的企业和保险公司都向沙特阿拉伯提出数十亿美元的巨额索赔。泰莉·斯特拉达（Terry Strada）代表“9·11受害家庭联合会”（9/11 Families United）发表声明表示，FBI解密的这份文件使得沙特在袭击中的同谋身份已经无所遁形。
泰莉·斯特拉达的丈夫在20年前的恐怖袭击中遇难。她说：“沙特的秘密已经被揭开。这个王国早就应该承认其官员在美国领土上谋杀数千人中所扮演的角色了。”
（路透社、法新社、美联社）
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“9·11”事件20年后 纽约变成什么样？
无声的纪念
自2014年开放以来，九一一国家纪念博物馆（National September 11 Memorial & Museum）已经迎来了数以百万计的游客。它纪念2001年9月11日袭击事件的近3000名受害者和1993年世贸中心爆炸案的受害者。每年9月11日，亲属们聚集在一起，宣读遇害者的名字，哀悼逝去的生命。
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燃烧的世贸中心
第二架飞机接近已经着火的世贸中心，砸向南塔的一幕是深深印在我们集体记忆中的画面之一。接着世贸中心的南塔和北塔相继倒塌。此后不久，第三架飞机击中了五角大楼。整个世界都在实时关注这一事件。
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历史冲击的后续
奥萨马·本·拉登（Osama bin Laden）和他创立的恐怖主义网络 "基地" 组织被认为必须对这起美国历史上最严重的袭击事件负起责任。袭击发生几周后，美国于2001年10月开始了其历时最久的战争任务：在阿富汗以摧毁基地组织为目标进行空袭。 2011年，本·拉登在巴基斯坦被追踪并被击毙。
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新的天际线
世界贸易中心一号大楼建在原先的世界贸易中心旧址上，如今耸立在所有纽约市其他的建筑之上。大楼屋顶高417米，与2001年被摧毁的建筑高度一致。 2004年在美国的国庆日7月4日当天，象征性地奠定了建筑基石；不到十年之后的2013年5月，新建筑举行了封顶仪式。
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纪念、教育、建筑
九一一国家纪念博物馆由以色列裔美国建筑师阿拉德（Michael Arad）设计，用意在于对袭击事件的记录、研究和教育。这里每年吸引了数百万的游客，仅在2018年，就有超过300万人参观了博物馆，超过600万人参观了纪念馆。
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在世界贸易中心旧址的自拍
日常生活又回归到了这个20年前数千名不同背景和宗教的人罹难的地方。自拍、游客和纪念活动都在这个改变了历史的地点占有一席之地。
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给予罹难者一席之地
2021年8月31日，一张小小的照片纪念了格兰科拉斯（Lauren Grandcolas）的生日。年仅38岁的她在美国联合航空93号班机上去世，劳伦的故事经常被提起，班机上的乘客和空服员击退劫机者，使得飞机落地坠毁，而非攻击原先的目标。
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散落在城市各处的纪念碑
位于新泽西州哈德逊河畔的9/11纪念碑──由世贸中心遗留的建材组成，竖立在人们获救后被放下渡船的地方，它是纽约市众多纪念碑中的一个。有些伤口已经愈合，疤痕依然存在。
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过了20年后
二十年后的纽约市哀悼着超过30,000名新冠肺炎死者，还有数十人在历史性的暴风雨中丧生。然而，这座城市总是重塑自我的神话仍在延续。由于疫情，来自欧洲的游客仍然不被允许进入，但大都市的吸引力仍丝毫不减。