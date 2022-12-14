 沙特与中国签大单 华为也有份 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.12.2022

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时政风云

沙特与中国签大单 华为也有份

在中国国家主席习近平访问沙特期间，沙特阿拉伯和中国签署了一系列协议，其中包括与科技巨头华为的合同。白宫称，习近平访问沙特不会改变美国的中东政策。

本周四（12月8日），习近平与沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼举行会面

本周四（12月8日），习近平与沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼举行会面

（德国之声中文网）沙特与中国签署了数十个商业协议，根据《华尔街日报》报道，协议涉及清洁能源、制造业等多个方面，其中包括建立华为云计算区域，以及在沙特建立一家电动汽车制造厂。尽管在美国受到质疑，但华为已经参与了大多数海湾国家的5G网络建设。因为担忧威胁国家安全，美国联邦通信委员会上个月宣布禁止进口或者销售华为、中兴制造的通信设备。

沙特通讯社SPA报道 ，中国和沙特签署了34项在绿色能源、信息技术、云服务、运输、建筑等行业的投资协议。虽然没有给出具体数字，但之前的报道说，两国达成的初步协议总规模约为300亿美元。

习近平的到来受到了热情的欢迎。他此行与沙特国王萨勒曼（King Salman）会面。根据中国官媒新华社报道，两人签署了一项“全面战略夥伴关系协议”，并同意每两年在两国轮流举行一次元首会晤。《华尔街日报》指出，这是中国外交关系中的最高级别，涵盖在多个领域、不同层次以及双边和多边背景下的合作。中国已经与包括英国、澳洲和俄罗斯在内的30多个国家建立了这种外交关系。

习近平也与沙特王储、在该国掌握实权的穆罕默德·本·萨勒曼（ Mohammed bin Salman ）举行了会晤。新华社报道，习近平用“新时代”来描述两国关系。

近年来，沙特阿拉伯和中国之间的关系一直在稳步增长。北京已经成为利雅得的一个重要贸易伙伴，而在中国对沙特阿拉伯的石油高度依赖。

沙特国王萨勒曼亲自前往机场迎接习近平

沙特国王萨勒曼亲自前往机场迎接习近平

习近平受到的热情接待与今年7月美国总统拜登（Joe Biden）出访沙特获得的低调接待形成鲜明对比。自“卡舒吉谋杀事件”后，沙特阿拉伯与长期盟友美国之间的关系跌至谷底。美国本周三（12月7日）对习近平之行发表回应，白宫称，习近平的行程是中国试图影响全世界的一个例子，这不会改变美国的中东政策。

沙特以及其他海湾国家均已表示，他们不会选边站，并且正致力于合作伙伴多样化。

美国情报部门认为，沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼很可能在4年前批准了卡舒吉谋杀行动”，沙特也因此遭到国际社会的谴责。而今，这个石油大国重新活跃在国际舞台。沙特阿拉伯和阿联酋本周四（12月8日）表示，沙特王储和阿联酋总统共同主导调解，在美国与俄罗斯交换囚犯中进行了积极斡旋，促成美国篮球明星格里纳（Brittney Griner）获释。

 

（路透社，法新社等）

 

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