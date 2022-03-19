沙特与中国：新交的好朋友？

（德国之声中文网）《华尔街日报》报称，中国领导人习近平最早可能在今年 5 月就应邀访问沙特阿拉伯。报道说，这个全球最大的石油生产国也表示，有可能允许中国以人民币而非美元支付石油 。

沙特石油出口的四分之一输往中国。今年头两月，该国已超越俄罗斯成为对华出口石油最多的国家。

时值俄罗斯持续入侵乌克兰引发的地缘政治紧张局势、世界各国在冲突中的不同站队，这一消息引发人们对沙特可能最终站到俄罗斯一边的忧虑。

允许以人民币支付石油有助于建起一平行的国际支付系统，在这一系统里，人民币变得与美元一样重要，而这又将有助于俄罗斯逃避制裁，因为，这个入侵国亦可能使用人民币。中国在公开场合下称，面对冲突，持中立立场，但外界普遍怀疑，中国正偷偷支持俄罗斯。

沙特真会允许人民币作为支付手段？

专家认为，沙特领导层的声明多半是对其西方盟友施加压力的一种方式。

事实上，正如国际著名智库--欧洲对外关系委员会 (ECFR) 2019 年发表的《中国在中东的大博弈》（ China's Great Game in the Middle East ）的政策简报中所论，沙特人以前就这样做过。 该机构分析家们指出，中国常被沙特用作"讨价还价的筹码"。他们写道，例如，"沙特记者卡舒吉 (Jamal Khashoggi)被害数月后，沙特王储萨勒曼（ Mohammed bin Salman ）便似乎利用他的亚洲之行影响了美、欧国家有关对其国家军售的辩论 。"

因记者卡舒吉 2018 年被残忍谋杀，沙特遭国际社会谴责

对沙特的压力何在？

美、欧一直试图获得沙特的支持。上星期，美国国家安全顾问麦格克（ Brett McGurk ）便到访这个海湾国家，英国首相约翰逊亦然。

不过，迄今为止，美国和欧洲官员是希望说服沙特增加石油产量以缓解油价，但未成功。与阿拉伯联合酋长国一样，沙特是拥有闲置产能的少数石油生产国之一。若全球市场上有更多石油，便有助于缓解油价。由于俄罗斯石油供应锐减，国际油价升至创纪录高位。

无报道显示，最近的这些同沙特官员的会谈是否涉及以人民币支付石油问题。

然而，欧洲对外关系委员会驻柏林办事处的访问研究员比昂科（ Cinzia Bianco ）在接受德国之声采访时指出，"即使西方外交确实成功地让这些国家参与进来，他们（沙特官员）也担心，中东未来注定会变得不那么重要，而不是更重要。" 这指的是美国转向亚太地区并远离化石燃料。

海湾地区问题专家比昂科在上周发布的一份简报中解释说："它们（海湾国家）认为，华盛顿提供的东西和威胁都比以前少了。" 她写道："海湾君主国拒绝与美国和欧洲站在一起反对俄罗斯。这同俄罗斯无关，而是要在新的多极世界秩序下，使用交易手段保护国家利益。"

中国介入程度如何？

这就是中国介入之点。沙特和北京之间的关系已深化数年。 2020年，沙特成为中国在地区的最大贸易伙伴，进出口总额超过670亿美元（606亿欧元）。

此一纽带通常基于互惠互利的经济关系，并凸显了中国投资万亿美元、促进贸易的"一带一路"倡议和沙特自己的现代化项目"2030 年愿景"(Vision 2030)之间的互补作用。

鉴于欧洲诸买家正更多转向太阳能和风能，和将成为天然气和石油长期买家的国家打交道好处明显。

"2030 年愿景"的一部分涉及使沙特为石油不再那么重要的未来做好准备，其中一个方面是提高沙特作为中东物流中心的潜力。 "一带一路"倡议恰正符合这一点，中国和沙特建有所谓的"全面战略伙伴关系"--尽管像比昂科这样的专家告诫，不要称两国为"盟友"。

一些分析人士新近表示，中国与中东的关系正进入新时代。

今年1 月，华盛顿中东研究所非常任学者耶利内克（ Roie Yellinek ） 观察到，该地区的一些外交部长当月前往中国。 "2030 年愿景" 开放了沙特生活的某些部分，但在人权等方面上，保持不变 。耶利内克在研究所网站上的一篇文章中指出："事实上，访问中国的是外交大臣，而不是贸易或经济部同僚，它显示，聚焦点有了转变。经多年以经济为导向的联系……最近的事件清楚地表明，一个更加关注地缘政治的新时代已经开始。"

它涉及中沙关系中日益增长的军事成分。根据德国国际与安全事务研究所 2 月份发表的一份研究报告，2016 年至 2020 年，中国对沙特的武器出口增加 386%。中方先向沙特出售弹道导弹，然后协助该国自行生产。

值得注意的还有：中国人善于同美国人不善对付的领导人打交道。欧洲对外关系委员会分析师在 2019 年的政策简报中有如下解释："中国的威权资本主义模式吸引了众多中东政权，它们把与中国的合作视为抵制西方追求治理改革和人权问责制压力的一种手段。"

美元末日？

大约4年前，沙特人首次建议北京以人民币支付石油费用。不过，经济专家们相信，即使发生这种情况，短期甚至中期内，不太可能对外汇市场产生多大影响。石油贸易多以美元计价，要摆脱这一点，会是一个漫长而复杂的过程。

分析人士还指出，即使沙特和中国的全部贸易都以人民币支付，也仅相当于每个工作日约 3.2 亿美元（2.89 亿欧元）；而全球以美元计价的每个工作日贸易额约为 6.6 万亿美元（6 万亿欧元）。

然而，从长远看，人们担心终会出现一个使用人民币作为替代货币的全球平行外汇兑换系统。有报道说，印度亦在考虑使用人民币从俄罗斯购买石油，以免遭国际制裁。

一些分析家认为，这是中国防范受西方制裁的一条途径，以免遭俄罗斯现在那样的命运。

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