“沙漠达沃斯”在卡舒吉事件阴影下开幕

（德国之声中文网）为期三天的未来投资动议（FII）会议旨在将传统上保守的石油国家沙特转型为能带来丰厚利润的商业投资地点，并为新的合作、巨额的订单提供平台。

有"沙漠达沃斯"之称的本届峰会因记者、政府批评人士卡舒吉之死而蒙上阴影。

利雅得会议在重重安保下的丽思卡尔顿酒店举行。俄罗斯直接投资基金主席德米特里耶夫（Kirill Dmitriyev）、法国能源巨头道达尔总裁普亚纳（Patrick Pouyanne）和巴基斯坦总理伊姆兰·汗（Imran Khan）将在开幕式上致词。

土耳其警方曾搜查沙特领事馆寻找线索

国际货币基金组织主席拉加德、美国财长姆努钦则取消前往。西门子总裁克泽尔、JP摩根、福特、Uber以及媒体机构彭博社、CNN和《金融时报》也取消了参加的计划。英法美部长也不再与会。

更多阅读：卡舒吉死亡事件：默克尔欲冻结对沙特出口军火

沙特外国投资持续低位

西方对该会议的广泛抵制显示，沙特的政治风险再增加。这可能对外国直接投资造成打击。联合国一个机构称，去年，沙特的外国直接投资已经降至14年来最低点。

调研企业Capital Economics称："尽管提出改革，对沙特的外国直接投资仍保持在低水平上。（卡舒吉）事件只会增加投资者的不确定性。"

该论坛的官方网站周一显然遭受黑客攻击而瘫痪。会议开幕之际网站恢复，但内容减少。

外国企业并未放弃沙特商机

对许多西方企业来说，放弃沙特这个阿拉伯世界最大的经济体，十分困难。一些企业打算派较低级别的管理人员与会。

更多阅读：沙特、西方价值观与金钱诱惑

彭博社报道，汇丰和瑞信银行总裁取消与会，但其高级投资经理计划前往。

组织方称，中国和俄罗斯企业并未退出会议。

法新社引述一位观察家说，美国多位总裁的缺席，给亚洲和俄罗斯的企业提供了机会。但目前还没有迹象显示，企业界在放弃沙特的商业机会。

在两周的否认后，沙特如今承认卡舒吉是在该国驻伊斯坦布尔的领馆中遇害。土耳其总统埃尔多安称将揭露卡舒吉之死的"赤裸裸真相"。

苗子/凝炼（法新社）