沙利文访华：“消除误解、避免竞争变冲突”

在宣布美国国家安全顾问沙利文本周访问北京之后，华盛顿当日又宣布制裁支持俄罗斯国防工业的中国企业和个人。北京则对美国喊话称，反对美国“对华遏制打压”。专家指出，在美中关系紧张的背景下，高层战略沟通非常必要。

（德国之声中文网）美国总统拜登的国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）将于8月27-29日访问北京。他将是自2016年来，首位访问中国的美国国家安全顾问。

周日（8月25日），中国外交部美大司负责人在一场媒体吹风会上表示，中美关系仍处在"止跌企稳的关键关口"。这位官员称，旧金山会晤之后，双方外交、财经、执法、气变团队以及两军保持沟通，两国人民往来也在增加，同时美国继续对华遏制打压，中方予以坚决反制。

就在宣布沙利文访华的同一天（8月23日），美国还宣布对近400个据信对俄罗斯对乌战争提供支持的个人及公司实施制裁，其中也包括多家中国公司。据美国国务院信息，这些中国公司涉及向俄罗斯提供微电子产品和机床。中国商务部周日则称美国的举动是典型的单边制裁，破坏国际贸易秩序，阻碍正常国际经贸往来，影响全球产业供应链。

中国外交部美大司负责人表示，美方在关税、出口管制、投资审查、单边制裁方面不断采取针对中国的无理举措，严重损害中方正当权益。中方要求美方停止将经贸问题泛政治化和泛安全化。

在谈到沙利文访华时，他说，双方将共同梳理两国落实元首旧金山会晤共识取得的进展，充分发挥双方业已建立和恢复的20多个对话沟通机制的作用，继续探讨中美战略认知问题、国家安全和经济活动之间的边界问题。

互相了解对方意图

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际关系学院副教授李明江接受《联合早报》采访时分析，美国过去半年不断在乌克兰问题上制裁中国企业和个人，要求北京更认真对待向俄罗斯提供军民两用物资的问题，新一轮制裁未必完全与沙利文即将访华有关。

北京大学国际关系学院教授、美国研究中心主任王勇对香港《文汇报》表示，沙利文访华对于当前紧张的中美关系以及复杂的地缘政治形势都具有重要意义。他分析指出，美国大选令美国对华政策回旋的余地减少，甚至有可能出现两党候选人推动对华强硬的态势。中美此次战略沟通对于避免误判、增加中美对相互政策的理解非常必要。

一位美国政府高级官员上周在一次简报会上回应媒体时表示："这种战略层面的沟通目的实际上是为了详细了解政策意图、战略意图、以及我们如何看待不同情况。"这样做旨在消除误解，避免竞争演变为冲突。"最重要的是，我们已经确定了一些我们认为重要的领域，并且我们已经表明我们可以合作。"

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这位官员向记者们表示，"我们致力于投资、加强盟国关系、共同采取涉及技术和国家安全的必要步骤。"美方将提及对于中国对台湾加大军事、外交和经济施压的关切。"这些举动破坏稳定、有激化的风险，我们将继续敦促北京与台北进行有意义的对话。"此外，沙利文也将谈及南中国海问题。

这名官员称，沙利文将重申美国对于乌克兰战争以来中国支持俄罗斯军工业的关切。沙利文还将与王毅谈及朝鲜及中东局势。

酝酿最后一次拜习会？

中国外交部美大司负责人对媒体介绍，中方将重点就台湾问题、发展权利以及中国战略安全等表达严重关切、阐明严正立场、提出严肃要求。他说，台湾问题是中美关系第一条不可逾越的红线，"台独"是台海和平稳定的最大风险。美方必须恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，落实不支持"台独"的承诺。

美联社上周的报道称，沙利文此次高级别访华可能会为拜登与习近平今年晚些时候可能举行的最后一次会晤做准备。拜登和习近平可能会在11月美国大选结束后前往巴西参加二十国集团领导人峰会。两人可能利用这个机会举行峰会。

北京大学教授王勇认为，拜登不再寻求连任后，在未来不到半年的时间里，可能会有更多空间对稳定中美关系，甚至是改善中美关系做出一定的努力。"拜登应该还是希望能够稳定中美关系，希望能为地区和国际形势的稳定作出更多贡献，为自己的执政留下一个更好的'印记'。"

（综合报道）

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