沙利文：（美中）领导人之间的对话无可替代

（德国之声中文网）美国白宫国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）周二（1月30日）在美国智库外交关系协会（Council on Foreign Relations）举办的题为“美中关系的未来”的活动上发表演讲时表示，美国和中国正打算安排美国总统拜登与中国国家主席习近平“在不久之后”通一次电话。

上周末，沙利文刚刚同中共中央外办主任、中国外交部部长王毅在泰国举行了会晤。这是过去12个月内，双方在第三地举行的第三次会晤。中国外交部在泰国会晤结束后表示，“双方围绕落实两国元首旧金山会晤共识、妥善处理中美关系重要敏感问题进行了坦诚、实质性、富有成果的战略沟通”。美国白宫发表的简报表示，“双方就全球和地区问题进行了坦诚、实质性和建设性的讨论，包括与俄罗斯对乌克兰的战争、中东、朝鲜、南中国海和缅甸相关的问题”。

沙利文昨天在外交关系协会的演讲，被看作是4天来美国政府官员对“泰国会晤”做出的第三次简报。沙利文指出，与中国保持接触带来积极的影响。Politico杂志分析指出，这是对美国国会众议院中国问题特别委员会主席、共和党籍众议员加拉格尔(Mike Gallagher)等批评者的明确回击，因为加拉格尔将拜登政府对中国开展的外交行动称为“僵尸接触”。

沙利文在在外交关系协会的演讲发表的演讲中称赞拜登政府近一年来的外交努力产生积极效果，稳定了美国与中国的关系，使其摆脱了自去年2月气球事件后的“历史低谷”，并促使中国参与解决对美国利益至关重要的问题。

去年6月，美国国务卿布林肯对北京的访问标志着美国为期8个月的外交外联活动的开始。11月拜登总统在旧金山与中国领导人习近平的会晤将这一活动推向高潮。

图说旧金山拜习会 抵达旧金山 11月14日，中国国家主席习近平乘专机抵达旧金山展开他六年来的首次访美之行。美国财政部长耶伦、美国驻华大使伯恩斯以及加州州长纽森夫妇前往机场迎接。旧金山拜习会举行前，美国政府一名高阶官员曾表示：“激烈的竞争需要激烈的外交来管理紧张局势，防止竞争演变为冲突或对抗。”在这场高层外交成形前，为了重建美中外交通道，美国国务卿布林肯、财政部长耶伦、商务部长雷蒙多、气候特使克里都曾前往北京访问。白宫国家安全顾问沙利文与中国外长王毅举行过三场会晤。

图说旧金山拜习会 相隔一年之后的“拜习会” 当地时间11月15日上午11点，美国总统拜登和中国国家主席习近平在旧金山以南的费罗丽庄园（Filoli Estate）举行会晤。双方与会代表包括美国国务卿布林肯、财长耶伦、商务部长雷蒙多、总统气候问题特使克里；中共政治局常委兼中办主任蔡奇、中共中央外事办主任兼外长王毅、国家发改委主任郑栅洁等。正式会晤持续两个多小时。工作午餐餐后拜登和习近平在费罗丽庄园散步交谈。

图说旧金山拜习会 旧金山面貌一新 为了举办APEC峰会，旧金山展开了城市“大扫除”，街头垃圾和大量流浪汉统统都被“移走”。加州州长纽森甚至在一场新闻发布会上直言不讳地承认，“清理这个地方，只是因为所有那些高级别的领导人都要来”。这一表述引发了大量批评之声。很多人批评纽森比起为住在旧金山每天纳税的美国人民改善生活环境，给中方领导人留下深刻印象更为重要。在中国社交媒体上，大量网民则是忙着调侃“旧金山争创卫生文明城市”。

图说旧金山拜习会 拜习对“美中竞争”解释不同 拜登在会晤前的开场白中强调，面对面的沟通无可替代，“美中之间的竞争不能走向冲突”。他说过去与习近平的会面“坦诚、直接和有益”。习近平则说：“大国竞争不是这个时代的底色，解决不了中美两国和世界面临的问题。”他说：“这个地球容得下中美两国，我们各自的成功是彼此的机遇。”

图说旧金山拜习会 斐洛里庄园 美中元首加州峰会的举行地选在斐洛里庄园（Filoli Estate）。斐洛里庄园位于美国加州旧金山以南约40公里。庄园由美国建筑大师威利斯·波克(Willis Polk)设计，建造于1915-1917年。原为金矿主和水务公司总裁威廉·伯恩二世（William Bowers Bourn II）夫妇。伯恩二世一直遵循人生格言：“Fight-Love-Live——to fight for a just cause; to love your fellow man; to live a good life(为正义而奋斗，爱你的同胞，并享受美好生活)。”他把三个英文单词的前两个字母连起来，就是斐洛里（Filoli）。

图说旧金山拜习会 红旗和野兽 中国媒体公布的一段视频显示，元首会晤结束后，拜登总统将习近平主席送到上车处道别。拜登看到习近平乘坐的红旗牌轿车时说：“这车好漂亮。”习近平指着汽车的方向说：“我们红旗车，国产的。”这时有工作人员打开车门，拜登探身向里望了望，然后他说：“就好像我的卡迪拉克那样。每次我出访，车都跟着我。你知道它叫什么吗？野兽。”然后宾主双方都笑了。

图说旧金山拜习会 拜登单独举行新闻发布会 会晤结束后美中两国没有发表共同声明。拜登总统单独举行了新闻发布会，他说：“我相信这是我们进行过的最具建设性和富有成效的讨论。”他还表示，双方在合作打击芬太尼、恢复军事接触和人工智能安全问题上取得重要进展。被媒体问到是否改变保护台湾免受中国军事行动的承诺时，拜登重申，美国的一中政策不变。拜登还在回应一个记者的提问时再次将习近平称作“独裁者”，“因为他领导一个共产党国家，所基于的政府形式跟我们完全不同”。

图说旧金山拜习会 美国商界晚宴 习近平结束了与拜登的会晤后，他出席“美中关系全国委员会”（NCUSCR）和美中贸易全国委员会（USCBC）主办的商界晚宴活动。他在致辞时说：“我一直在思考，如何让中美关系这艘巨轮避开暗礁浅滩、穿越狂风巨浪，不偏航、不失速、不碰撞？首先要回答的是，中美到底是对手，还是伙伴。这是一个根本的、也是管总的问题。道理很简单，如果把对方视为最主要竞争对手、最重大地缘政治挑战和步步紧逼的威胁，必然导致错误的政策、采取错误的行动、产生错误的结果。中国愿意同美国做伙伴、做朋友。我们处理中美关系的根本遵循就是相互尊重、和平共处、合作共赢。”

图说旧金山拜习会 美国商界大巨头云集 据报道，多名美国企业巨头出席这场晚宴。社交平台X上列出的宾客名单中包括包括苹果CEO库克、黑石创始人苏世民、波音公司CEO斯坦·迪尔、桥水基金创始人达利欧、贝莱德CEO拉里·芬克、辉瑞董事长艾伯乐、Visa公司总裁麦金纳尼等。 ​​《纽约时报》上周曾报道称，晚宴和招待会门票每张售价2000美元。“一位知情人士称，企业可以花4万美元购买一桌八个座位，外加习近平那桌的一个座位。”



沙利文指出，美中禁毒工作组的成立（该工作组周二在北京举行了首次会议）、双边军事接触的恢复以及讨论人工智能安全发展的协议，都证明了保持接触的价值。

沙利文说，在同中国外长王毅在泰国举行会晤时，双方一致认为“领导人之间的对话确实是无可替代的”，“我们一致同意拜登总统和习主席应该对话，应该尽快通过电话进行对话”。

美中在一系列议题上依旧分歧严重

美国政府一位高级官员上周承认，沙利文未能说服王毅利用中国对伊朗的经济影响来阻止胡塞武装对全球供应链造成的威胁。美国政府还对中国与莫斯科的“无上限”伙伴关系以及中国政府可能直接支持莫斯科对乌克兰的战争努力表示担忧。

沙利文在周二的演讲中承认，美国和中国在俄乌问题上分歧严重，在红海和朝鲜半岛局势上也未取得进展。他说：“我们认为俄罗斯的国防工业基地正在建立起来，以继续支持它在欧洲的帝国征服战争，而这正是美国的根本国家安全利益所在。这令美国政府感到担忧。”他还表示：“我们虽然没有看到中国向俄罗斯提供致命的援助，但是我们已经看到中国公司支持帮助俄罗斯重建其国防工业基地。”

加强外交和威慑以降低风险

沙利文还在演讲中谈到台湾问题。他说：“就在几周前，台湾举行了历史性的选举。这期间没有发生任何重大的两岸事件，部分原因是华盛顿、北京和台北各方都在努力减少对各自意图的误传和误解。”

他说：“这可能是2022年8月时很少有人预见到的结果，当时大多数人预计两岸局势会更加紧张，而不是有所缓和。”2022年8月，美国众议院议长佩洛西访问台湾，造成两岸局势急剧紧张。

台北和美国的高层互动 麦克阿瑟访台（1950） 1950年8月，援韩联合国军统帅道格拉斯·麦克阿瑟访台，与蒋介石两度会谈。蒋发表谈话，表示会谈奠定中美共同保卫台湾与军事合作之基础。

台北和美国的高层互动 副总统尼克松访台（1956） 时任美国副总统的尼克松曾作为总统艾森豪威尔的特使与1953年11月和1956年访台。1954年9月9日，美国国务卿杜勒斯（John Foster Dulles）也赴台与蒋介石会谈。1972年2月21日，时任美国总统的尼克松访问中华人民共和国，中美宣布两国关系走向正常化后，尼克松被台湾人称作“丑陋的美国人”。

台北和美国的高层互动 艾森豪威尔总统访台（1960） 1960年6月18日，美国总统艾森豪威尔访问台北，并在总统府前广场向50万人发表演说。他是唯一于任内访问台湾的美国总统。

台北和美国的高层互动 肯尼迪总统会晤陈诚副总统（1961） 1961年7月，中华民国副总统暨行政院长陈诚访问美国，与美国总统肯尼迪和副总统约翰逊会晤。次年3月，美国国务院主管远东事务助理国务卿哈里曼（William Averell Harriman）访台，劝阻蒋介石反攻大陆。

台北和美国的高层互动 约翰逊总统会晤蒋经国部长（1965） 1965年9月23日，时任台湾国防部长的蒋经国访美，晋见美国总统约翰逊，并与美国国防部长麦克纳马拉发表联合声明，表示将依据共同防御条约密切合作。１９７０年４月，时任中华民国行政院副院长的蒋经国再度访美，其间受到未遂刺杀。

台北和美国的高层互动 宋美龄白宫做客（1965） 蒋介石夫人宋美龄1965年9月访美，美国总统林登·约翰逊（Lyndon Johnson)夫人邀请她到白宫做客。

台北和美国的高层互动 美台副总统互访（1966、1967） 美国总统林登·约翰逊（Lyndon Johnson，图)任职期间，1966年1月1日：美国副总统小休伯特·霍拉蒂奥·汉弗莱（Hubert Horatio Humphrey）抵台访问。1967年5月6日到5月26日，中华民国副总统严家淦与夫人访问美国，并和总统约翰逊会晤。图为约翰逊宣誓就任美国总统。

台北和美国的高层互动 副总统洛克菲勒出席蒋中正葬礼（1975） 中华民国总统蒋中正1975年4月5日逝世后，美国总统福特起初只派农业部长抵台吊唁，引起中华民国政府不满，后来福特又派副总统洛克菲勒（Nelson Aldrich Rockefeller）抵台参加葬礼。

台北和美国的高层互动 卡特总统签署《台湾关系法》（1979） 1979年1月1日，美国与中华民国断绝外交关系，末任大使安克志（Leonard S. Unger）离任，驻台美军全部撤出。同年4月10日，美国总统卡特(图）签署《台湾关系法》，台美仍然保持实质上的双边关系。

台北和美国的高层互动 李登辉总统在康奈尔大学演讲（1995） 1995年，时任台湾总统李登辉以"私人身份"前往母校美国康奈尔大学发表演讲。他是史上首位进入美国的中华民国现任元首。这次访问因此被认为是中华民国在外交上的一大突破。

台北和美国的高层互动 美国众议院议长金里奇率团访台（1997） 1997年4月初，美国众议院议长金里奇（ Newt Gingrich）率团访问台湾，成为美中建交后访问台湾的最高级别美国官员。不过，金里奇当年出访台湾前先拜会了时任中国第一把手江泽民。就金里奇本人而言，他主张加深中美关系。在访问台湾、会晤时任总统李登辉之后，金里奇称，他曾告诉中国领导人“我们会协防台湾”，中国回答道，没有发动袭击的意图。

台北和美国的高层互动 陈水扁总统被禁止“过境”美国（2007） 自1979年台美断交后，台湾总统、副总统、外交部长等高层都被禁止访美。台湾前总统陈水扁曾于2000年过境洛杉矶，2001年和2003年过境纽约，但在2007年访问中美洲时被阻止在美国大陆过境，而只能在阿拉斯加机场短暂加油，被指"有失尊严"。

台北和美国的高层互动 马英九蔡英文均“过境”纽约（2013、2019） 前台湾总统马英九曾于2013年过境纽约，现任台湾总统蔡英文去年7月也过境纽约，并会见台“邦交国”驻联合国常任代表。

台北和美国的高层互动 美国卫生部长阿札尔访台（2020） 美国卫生部长阿札尔(Alex Azar) 2020年8月出访台湾，并与台湾总统蔡英文举行会谈。他也成为自1979年来访问台湾的最高级别美国官员。中国人民解放军军机也在他们会晤的当天短暂飞越台湾海峡中线。

台北和美国的高层互动 美国常驻联合国代表克拉夫特与蔡英文视讯会谈（2021） 美国常驻联合国代表克拉夫特1月14日与台湾总统蔡英文进行视讯谈话。先前，克拉夫特曾计划访台，但因美国务院取消所有外访未成行。克拉夫特在视讯谈话中赞台湾在许多方面为全球典范，蔡英文首次提及将继续推动“加入联合国”。中国外交部回应称，坚决反对任何形式的美台官方往来，并指责克拉夫特的言行严重干涉中国内政，严重违反一个中国原则等等。

台北和美国的高层互动 美国国会众议院议长佩洛西访台（2022） 2022年8月2日晚22时，美国众议院议长佩洛西的专机降落在台北松山机场。这是继1997年时任众议长金里奇访问台湾后，美国到访台湾的最高级别官员。佩洛西在抵台后发表的声明中说：“我们的国会代表团对台湾的访问兑现了美国对支持台湾充满活力的民主制度的坚定承诺。美国对2300万台湾人民展示团结在今天比以往任何时候都更加重要，因为世界面临着在专制和民主之间做出选择。” 作者: 乐然



他说：“这并不能保证未来可以持续这一趋势。风险仍然存在。因此，我们必须通过加强外交和威慑来继续努力。”

今年1月9日，中共中央对外联络部部长刘建超在纽约出席由外交关系协会举办的纪念中美建交45周年的活动上强调，台湾问题是中国大陆“核心利益中的核心”，也是“不可跨越的红线”。他说：“我们严肃看待美国不支持‘台独’的各项声明，希望美方恪守承诺。”

白宫国安顾问沙利文周二在演讲中表示，美国对台湾的政策无论在选举前、选举期间还是选举后都保持不变，都是基于“一个中国”政策，也包括美国对台关系法和对台承诺。

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