沙利文：回溯发现中国侦察气球在特朗普时期多次飞越美领空

（德国之声中文网）美国国家安全顾问沙利文(Jake Sullivan)本周一在美国全球领导力联盟（U.S. Global Leadership Coalition）主办的一个活动上发言说，自拜登上任以来，作为改进监控努力的一部分，"我们能够回溯并查看既往规律，"发现在特朗普执政期间，多次有中国侦察气球飞越美国领空贺领土的事件。

几天前，有美国官员表示，在特朗普政府期间，至少发生了三次中国的高空气球飞越美国领空的事件，拜登上任之后，至少还有一次这样的事件，但每次的持续时间都没有这次这么长。美国北方司令部负责人范赫克（Glen VanHerck）将军说，在这些事件中，美国都是在气球离开美国领空后才确定它们属于中国。"我要告诉你们，我们当时没有探测到这些威胁，这是一个领域意识漏洞。"

曾在特朗普政府任职的几位官员则表示，他们并不知道在自己任期内有这样的事情发生。

沙利文没有具体解释是什么让美国这次得以侦测出并追踪气球的行踪，而前政府却可能没有做到。他说，美国仍在探究有哪些中国官员知道释放高空气球的信息，但他不愿意公开谈论美方对中国向美国上空放飞气球意图的评估。

有美国官员表示，近年来，类似的中国气球曾飞越五大洲部分地区的上空，但没有提供细节。

白宫新闻秘书卡里娜·让-皮埃尔（Karine Jean-Pierre）表示，拜登政府此前曾向国会提出对中国使用监视气球的担忧，包括在去年8月的简报中。

美军方开始收集气球残片

白宫国家安全委员会发言人约翰·科比(John Kirby)周一（2月6日）对记者表示，美国军方已经开始收集气球残片，此外，白宫已经提出向特朗普政府的主要官员通报情况，但通报会尚未举行。

科比还坚决反驳了北京方面关于美国击落气球违反"国际法精神"的说法，她说："美国在拜登总统的授权和命令下，按照国际法并为了保卫我们的国土和领空而采取行动。我们击落那个气球绝对是在自己的权利范围内。"

美军机2月4日发射导弹击落中国的侦察气球

在中国外交部发言人毛宁2月7日主持的例行记者会上，有记者问，美国安全委员会发言人约翰·柯比说，没有计划将气球的碎片和设备归还给中国，那么中方是否对美国提出过或者打算提出相关的要求。毛宁回答说，"这个飞艇不是美国的，是中国的。中国政府将继续坚决维护自身的正当合法权益。"她重申"中国的无人飞艇是民用性质"，"完全是因为不可抗力误入了美国的领空"，并称"美方执意动用武力明显是反应过度"，但没有再提美方"违反国际法精神"。2月3日，毛宁在外交部例行记者会上曾说，"中方对飞艇因不可抗力误入美国表示遗憾"。

（美联社等）

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