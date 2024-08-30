沙利文会习近平 称贺锦丽与北京交手有经验

美国国安顾问沙利文週四在北京会见习近平后表示，如果现任副总统贺锦丽赢得了11月的总统选举，她将致力于“负责任地管控”华盛顿和北京之间的关系。与此同时，美国民调显示，贺锦丽领先特朗普的幅度增加。

（德国之声中文网）美国国安顾问沙利文（Jake Sullivan）週四（8月29日）在北京与中国国家主席习近平会晤后举行记者会，并在会面期间提及贺锦丽（Kamala Harris）对美中关系的看法，以及与贺锦丽共事的经验；外界解读，他希望让中方放心、相信贺锦丽在两国关系上不会采取比现任总统拜登更不友善的态度。

据《金融时报》报道，沙利文表示，贺锦丽跟拜登看法一致，认为“（美中）负责任地管理这场竞争，避免陷入冲突或对抗至关重要”。他还说，贺锦丽也认为美中双边保持高层、开放的沟通管道，是实现“负责任管理”的方式。

自贺锦丽接替拜登、参战今年11月的美国总统大选以来，各界对于她的对中政策方针知之甚少。她在上週的民主党全国代表大会曾提及，将确保“赢得21世纪竞争的是美国，而不是中国”，承诺欲“加强、而非放弃美国在全球的领导地位”。

沙利文29日在记者会上，则强调了贺锦丽与中国高层打交道的经验，称贺锦丽一直以来都是拜登外交团队的核心成员，并指出贺锦丽曾与习近平和李强接触，“中国两位最高领导人都认识她”。

沙利文也透露，贺锦丽将如各界所预期，持续拜登政府实施的对中政策。

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彭博社引述北京清华大学战略与安全研究中心主任达巍的说法，认为美国大选年可能引发美中双方猜疑，因此沙利文此行，对于稳定双边关系至关重要。

达巍称：“美方可能担心中国可能会干预大选……中方可能担心美国有一些人可能会利用‘中国牌’获取国内政治利益。”

路透民调：贺锦丽领先特朗普幅度扩大

本週四公布的路透社／益普索最新民调中，贺锦丽以45％比41％的支持度，领先共和党候选人特朗普，不仅领先幅度与7月民调相比有扩大，且在女性选民和拉丁裔选民中，贺锦丽的支持度以49％比36％领先特朗普。

美国有线电视新闻网（CNN）週四晚间播出贺锦丽接受民主党提名后的首场专访，与搭档沃尔兹（Tim Walz）一同接受提问。不过，这场访问内容并未深入触及美中关系与对中政策。

贺锦丽承诺将成为“全体美国人”的总统，还称当选后会任命共和党人入阁，但未透露具体人选。对于主持人问及特朗普质疑其种族身分时，贺锦丽则回应“又是老套、令人厌倦的剧本”。

此外，贺锦丽也被问及在以哈冲突上，她是否会采取与拜登不同的做法。贺锦丽表示，她对以色列国防及其自卫能力的承诺明确且坚定不移，且这项立场“一点都不会变”，但强调这场战争必须结束。

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（《金融时报》、彭博社、路透社、CNN）

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