沙伊协定：中国究竟扮演什么角色？

（德国之声中文网）经过为期4天的会谈，沙特阿拉伯和伊朗周五（3月10日）发布一项联合声明，称双方就两月内重开使馆事宜达成了一致。沙特通讯社发布的声明称，两国将尊重对方的主权，互不干涉。

路透社报道称，伊朗和沙特阿拉伯之间意外达成恢复外交关系的协议，让美国产生了浓厚的兴趣，包括可能为制止德黑兰的核计划提供解决途径，并有机会巩固也门的停火。报道称：这项协议还包含一个使华盛顿官员深感不安的因素——中国在一个美国长期发挥影响力的地区担任和平斡旋者的角色。

沙特和伊朗这两个中东地区的竞争对手在北京会谈四天后，宣布了恢复外交关系的协议。白宫发言人柯比（John Kirby）表示，虽然华盛顿没有直接参与，但沙特阿拉伯向美国官员通报了与伊朗谈判的情况。

白宫发言人柯比似乎淡化了中国在沙伊协议中的作用

白宫淡化中国作用

美中关系已经因贸易、间谍活动等问题而变得十分紧张，两个大国越来越倾向于在世界上远离自己边界的地区竞争发挥影响力。

白宫发言人柯比似乎淡化了中国在本次事件中的作用，称白宫认为内部和外部压力，包括沙特有效的威慑力量最终促使德黑兰来到谈判桌上。

但前美国和联合国高级官员费尔特曼则（Jeffrey Feltman）表示，与六年后重新开设大使馆相比，中国的角色是该协议最重要的一方面。

“这将被解释为对拜登政府的当头一棒，以及证明中国是崛起的大国，而这种说法可能是准确的，”美国布鲁金斯学会（Brookings Institution）的研究员费尔特曼说。该学会是位于美国华盛顿特区的一家非营利性智库，成立于1916年。其宗旨是提供公共政策的研究和分析，以推动美国国内外政策的制定和实施。

中国日益增长的角色

中国在促成这项协议中的参与可能会对华盛顿产生“重要影响”，前美国总统奥巴马执政时期的东亚最高外交官拉塞尔（Daniel Russel）表示。

拉塞尔说，中国自己采取行动来协助调解一个与其无关的争端，在外交谈判中起到中间人的角色是不寻常的。

“问题是，这是否是未来的趋势？”，拉塞尔指出。“当习近平访问莫斯科时，这是否是中国在促进俄罗斯和乌克兰之间的调解的前奏？”

中国方面将本周五达成这份协议称为“中沙伊”三方的协议。之后中国高级外交官王毅表示，这项协议表明中国是一个“可靠的调解者”，并“忠实履行了其作为主持方的职责。”

王毅：这个世界不只是乌克兰

值得注意的是，王毅还表示，“这个世界不只是乌克兰问题，还有很多问题影响着和平和人们的生活。”

中国因未能谴责俄罗斯的入侵行动以及指责美国和北约挑起冲突而受到了严厉批评。中国提出的关于俄乌停火和和平谈判的建议并未取得进展，这在很大程度上是由于中国被视为支持俄罗斯。

3月11日，中国外交部发言人就沙特和伊朗北京对话答记者问时表示：“中国在中东地区没有任何私利，尊重中东国家主人翁地位，反对在中东搞地缘政治竞争，无意也不会去填补所谓“真空”或搞排他小圈子。”路透社的报道认为，这显然是在暗示美国。

美联社报道称，在中东地区，中国被视为一个中立的参与方，与伊朗、沙特阿拉伯、以色列和巴勒斯坦权力机构都有着密切的联系。

上个月，中国接待了伊朗的强硬派总统伊布拉欣·莱西，同时又是沙特石油的主要购买者。中国领导人习近平去年12月访问了阿拉伯海湾国家，这些国家对中国的能源供应至关重要。中国的中东特使——这个职位是2002年特别设立的，也经常到该地区进行访问。

路透社指出：虽然中国也向该地区的国家出售无人机和其他武器装备，但规模远远不及美国。

报道作者认为，在与同样是威权国家的俄罗斯协调下，中国一直在稳步削弱美国领导的西方自由秩序。并利用机会，在华盛顿的注意力偏移时采取行动。

美国的抵触声音

中国的参与已经引起了华盛顿对北京动机的怀疑。美国众议院外交委员会主席、共和党代表麦考尔(Michael McCaul)否认了中国自己描绘自己是和平调解者的形象，称其“不是负责任的利益相关者，不能被信任为公正或中立的调解人。”

白宫发言人柯比表示，美国正在密切监视北京在中东和其他地区的行为。“无论是在中东、非洲还是拉丁美洲，对于中国在其他地方试图获取影响力和立足点来说，我们并不是视而不见，”他说。“我们当然会继续关注中国，因为他们试图在自己的私利上获得在全球其他地方的影响力和立足点”，柯比如是说。

然而，北京的参与增加了人们对中国日益增长的权力和影响力的认知，这有助于弱化美国全球存在的叙事，华盛顿智库战略与国际问题中心的奥尔特曼(Jon Alterman)表示。“中国传递的不太明显的信息是，虽然美国是海湾地区的绝对军事力量，但中国是一个强大且有力的外交存在，”他说。

（路透社、美联社）

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