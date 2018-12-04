沖繩縣以公投向东京抗議 美日政府真会重視？

（德国之声中文网）位於日本沖繩縣首府那霸市的一處事務所，24日晚間歡聲雷動，大約有40多人聚集，歡呼雀跃，沖繩縣於這天舉辦反對沖繩普天間空軍基地遷移到邊野古的縣民公民投票。115萬3591人可投票沖繩縣民中，共有43萬4273人投下「反對」票，占比72.15%，11萬4933人投下「贊成」票，占比19.10%，而投下「沒有意見」的則是5萬2682票，占比8.75%。這次投票中，美軍基地遷移反對派獲得大舉勝利，總投票率是52.48%。

新基地建設反対県民投票連絡會的會長吳屋守將，接受記者訪問時表示：「結果顯示，已經有超過半數的投票率，還有超過7成的反對票，我想中央政府一定要傾聽縣民的聲音，讓沖繩變成和平之島，而不是軍事設施之島」。根據公投規定，只要投票率有超過25%，日本政府就必須要通知美國政府，重新思考基地是否該遷移。

在場有美國記者提問，這樣的結果，特朗普與安倍政權是否會尊重，吳屋回應：「決定權在你們，美國如果說不要的話，馬上就可以不要了不是嗎？美國是奉行民主主義的國家，我相信你們懂這一點的」。

早於2006年通過的邊野古基地興建計畫，原先是要取代境內的宜野灣市，建於1945年的普天間空軍基地。普天間長年駐有約6500人的美國海軍陸戰隊第一航空聯隊，一直是美國在遠東的軍事基地。然而，由於沖繩縣民的反對，並認為位於沖繩縣東南的邊野古地區有著大量珊瑚礁資源，如果貿然開發，將會造成大規模的生物滅絕。至今，基地雖然斷斷續續開發，但邊野古地區仍會不時有沖繩縣民包車前去抗議。

美日安保重要基地

發起這次投票的，是沖繩縣知事（同縣長）玉城丹尼，他在去年9月以39萬多票擊敗對手上任，繼承在任內因為胰臟癌過世的前知事翁長雄志。玉城本身就是美日兩國混血，他矢言要將美軍基地的比例逐次減少。在25日凌晨的記者會上，玉城更表示，現在在邊野古的填海造地，要即刻停工了，因為邊野古是「獨一無二」的。他更表示，普天間的空軍基地除了不能遷移外，未來更希望美軍關閉該基地，早日將土地歸還給沖繩。

目前沖繩有近兩成的土地為美軍控管，在二次大戰後美軍進駐當時琉球，成立軍政府，並在各地設立軍事基地，主要為空軍與海軍陸戰隊。琉球在1972年返還日本本土後，至今仍有很多土地由美軍實質控制，多年以來，美軍造成的噪音污染與性騷擾事件等頻傳，甚至還有戰鬥直昇機的玻璃掉落到小學操場上，造成居民不安。一直有聲浪，希望美軍能分批歸還土地給沖繩政府。

然而，在台灣與美國於1979年正式斷交後，中美間恪守的一中原則與中方要求下，原先的大批駐台美軍撤離。當時的冷戰緊張氛圍中，美軍為了守住第一島鏈，在沖繩的美軍比例上也逐年上調。至今沖繩的嘉手納基地，仍是遠東最大的軍事基地，24小時監控東亞的軍事行動。曾有軍事雜誌分析，一但兩岸間發生軍事衝突，位於沖繩基地的美軍戰鬥機僅需20多分鐘反應時間即可前來台灣海峽。

因此換句話說，沖繩的空軍與海軍基地，某種程度上是美國在東亞目前制衡中國與俄羅斯咽喉的絕佳重地。雖然沖繩居民大部分民意展現反對，但國防政策是中央問題，讓投票變成中央冷地方熱的情形。在25日深夜的記者會上，玉城丹尼被問到，如果中央推動全日本國民投票，是否會跟進時？玉城丹尼只說，會以現有基礎跟中央交涉，預計3月1日親自去首相官邸與美國大使館「當面通知」。

有實質意義投票？

但對於這項投票，日本内阁官房長官菅義偉，在25日早上的記者會上表示：「普天間機場一定固定化，還是有一定危險性，不能就這樣放置不管」，強調基地遷移的決心與時程依舊不變。他並表示，對於玉城丹尼要求歸還普天間基地，又不要邊野古基地的想法感到「非常遺憾」，希望能找時間當面談談。日本外界預估，特朗普預計於今年天皇退位，新天皇上任時訪問日本，在這時刻，美日絕不會就基地遷移深談。

根據日本法律，雖然各縣市可就議題發起公民投票，不過最後的結果只屬「參考性質」，不會撼動中央既定政策。一位沖繩縣民長嶺就跟記者表示，他最後投票選擇「沒有意見」。他認為基地固然遷移是需要考量，但是沖繩縣已經長久沒有發展，如果美軍基地能從宜野灣遷移到邊野古，那說不定可以幫助宜野灣市區再發展，他感嘆：「年輕人都去東京找工作，不願回到沖繩來，如果市區能夠發展，增加更多就業機會，對沖繩經濟也是好事」。

而事實上，沖繩縣除了稅收來自觀光產業外，美軍基地的租賃費用也是很大的財政來源。甚至除了美軍基地外，美軍戰鬥幾每天固定操演的路線，也被沖繩縣實施稅務徵收，多年以來，沖繩人就在對美軍的複雜情感下成長，一方面美軍刺激了當地經濟成長，但一方面，軍事設施的問題也讓沖繩人感到不安。

早先在1996年時，沖繩政府就對「美軍基地整理、縮小與美日地位協定改善」等進行過首次公民投票。當時的投票率為59.53%，而投下「贊成改善」的更有89.09%，只是之後，中央政府沒有做出太多實質行為，因此在23年後，這樣的投票是否真有實質效用，未來仍是必須打上一個大問號。

沖繩縣民大嶺也說，他搞不太懂這個公民投票問題的實質意義，就算最後去投了，他也是選了「沒有意見」。在沖繩縣知事的強勢領導下，能否將沖繩縣民的真正聲音，傳達給美國與日本中央知道，玉城丹尼的奮鬥，恐怕在公民投票之後才能開始。