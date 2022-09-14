 沖繩知事連任 反美軍基地派與中央對抗持續 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.09.2022

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时政风云

沖繩知事連任 反美軍基地派與中央對抗持續

在《美日安保》中佔有相當大重要性的沖繩美軍基地，近幾年持續在當地引發爭論。隨著反基地派的現任知事再度連任，未來中央與地方能否做好協調、美軍能否持續與當地保持良好關係，牽動日益緊張的東亞局勢。

2016年，沖繩人舉標語反對在邊野古建美軍軍事基地。

2016年，沖繩人舉標語反對在邊野古建美軍軍事基地。

（德國之聲中文網）日本沖繩縣於上週日（9月11日）舉辦新任知事（等同縣長）選舉，現任知事玉城丹尼（Denny Tamaki）在獲得各大在野黨聯名支持下，以無黨籍身分獲得33萬9767張選票，成功連任。

本次選舉焦點主要環繞在美軍基地遷建、後疫情時代的經濟振興，以及貧窮孩童的家庭支援等。其中，美軍基地的遷建仍是重中之重的議題。位於沖繩本島南方宜野灣市的普天間基地，這5年來為了準備遷移到本島東北方的邊野古地區，不斷進行填海造地，引發爭議。

由於沖繩美軍基地在《美日安保條約》中佔有相當大重要性，牽涉日美軍事同盟，在中國環台軍演引發東亞局勢日益緊張之下，遷建更備受外界關注。

這次選舉，玉城持續高舉反對基地旗幟，獲得大多數民眾認可，再度高票當選。《朝日新聞》與《每日新聞》社論都稱，縣民充分表示民意，中央政府應該重新思考基地的遷移問題。

主張「和平沖繩」的玉城這次成功連任，過去他也曾被保守派批評帶有親中色彩。

主張「和平沖繩」的玉城這次成功連任，過去他也曾被保守派批評帶有親中色彩。

美軍基地遷移再成焦點

玉城丹尼以50%左右的得票率，險勝主要對手的41%，擊敗由自民黨與公民黨推薦的佐喜真淳（27萬4844票），以及無黨籍的前眾議院議員下地幹郎（5萬3677票）。這讓他不禁在勝選記者會上鬆了口氣。選後在隔天（12日）的記者會上，他將民意拋給中央政府，並發言稱：「縣民還是對了邊野古基地遷建一事表達反對之意，才讓我當選了。與其聽『贊成』或『反對』，不如聽『真正反對』的聲音，我將帶著這民意再度執政」。

本次選舉玉城所提出的政見，除了一貫地表示反對邊野古新基地工程外，還同時要求普天間基地「完全歸還」給沖繩縣民。原先，日本中央政府與美軍協議，遷移基地後，普天間基地的土地將重新給日本政府做新商業開發。然而，玉城希望兩者基地都不該存在，明顯與中央及美軍看法大相逕庭。

針對沖繩縣選舉，日本官房長官松野博一12日在例行記者會上表示，「對於縣民的選舉判斷，中央政府一貫不發表特定意見」。對於基地遷建一事，松野則重申「維持日美同盟的抑制能力，以及普天間基地的危險性，遷移到邊野古是唯一的解決之策」。

普天間基地從二戰後發展至今，面積約佔其所在的沖繩宜野灣市的25%，周圍更發展成10萬人的中型城市，長年仰賴美軍商機。然而，基地附近每天吵雜的噪音、以及美軍暴力問題等，讓近30年基地遷建的聲浪未曾停歇。因此，日本政府與美軍於2013年，正式就遷移至地廣人稀的邊野古地區達成共識

邊野古地區原先即有兩塊美軍營區，但新機場的擴建必須在海灣填海造地，由於該地區有豐富的貝類與珊瑚礁生態，加上還有至少8處的舊琉球王國時代遺跡，讓基地擴建這幾年不斷遭到反對。玉城丹尼在任期間曾在2019年辦理公投，結果顯示高達72%的沖繩人對基地遷移表示反對。

日本政府與美軍於2013年，正式就基地遷移至邊野古地區達成共識。

日本政府與美軍於2013年，正式就基地遷移至邊野古地區達成共識。

曾支持「一帶一路」

只是，基地遷移由日本中央政府及美軍主導，沖繩縣政府雖然多表抗議，但自民黨執政政府卻對此未有太多反應。與此同時，美中對立的國際局勢下，沖繩的地理位置也愈發重要。

根據日本海上保安本部第11管區（那霸）統計，截至9月8日為止，2022年中國海警船已進入敏感的釣魚台（尖閣群島）海域達26次之多。在中國通過海警法以來，進入海域的數字持續直線上升。

此外，在8月初美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中國高調於台灣東部海域軍事演習，其中不少試射飛彈進入日本專屬經濟海域，引發日方抗議。不少自民黨政治人物也高呼「台灣有事」（台灣發生危機）時，下一個可能的戰區就在沖繩南邊的石垣島、與八重山群島等附近，即「日本有事」

面對中國可能的軍事威脅，日本自衛隊這幾年也陸續進駐八重山群島周遭。這次的選舉，除了玉城之外的兩名候選人分別主張制定該區的防衛計畫、建立避難原則與相關設備等，但玉城仍一貫主張「反對自衛隊的強行配置」。

主張「和平沖繩」的玉城，過去曾被保守派批評帶有親中色彩。在2019年4月，當時玉城丹尼隨前日本外相河野洋平訪中時，曾當面對中國國務院副總理胡春華稱，「希望沖繩成為中國『一帶一路』的日本玄關」，獲得胡春華當面讚賞，卻也因此讓保守派大力抨擊他為親中派。

如何解決貧窮問題？

面對棘手的基地遷建問題外，迫在眉睫的還有沖繩在疫情後的經濟振興。長年仰賴觀光業的沖繩，幾乎7成的稅收來自觀光。新冠疫情發生兩年多以來，世界各地的觀光聖地陸續恢復外國旅遊，但沖繩僅能仰賴國內觀光，後勁仍顯不足。

位於沖繩的美國海軍陸戰隊基地漢森營大門外附近，一張抗議牌子上寫著：「監視直到新軍事基地撤離！」

位於沖繩的美國海軍陸戰隊基地漢森營大門外附近，一張抗議牌子上寫著：「監視直到新軍事基地撤離！」

沖繩縣目前縣民年收約年均241萬日圓（約1.7萬美金），跟日本本土的318萬（約2.3萬美金）相比，僅約為70%左右。此外，沖繩縣民雖然普遍收入低，但是生育率卻很高，來到1.8%左右。家庭貧窮外，「孩童貧窮」更成為顯著議題。

玉城丹尼在就任以來，推動低收入戶國高中生搭大眾運輸減免費用，孩童就醫部分免費等。只是缺乏觀光財源下，中央政府補助與美軍基地租借費幾乎成為唯二穩定收入來源，想要持續推動福利政策，與中央政府及美軍的關係也相對重要。

回歸本土50年以來，日本中央政府也在沖繩大量改善基礎建設，但沖繩大片土地除了美軍租借地外，還有大量日本國有地。私有地不多下，經濟規模仍是以中小企業為主。保守派系的《產經新聞》社論稱，沖繩與中央一起努力做好縣政營運，一同面對周邊局勢的國安危機與現今的疫情問題才是上策。

接受民意洗禮後，中央政府仍是維持既有步調，日本媒體預估未來沖繩縣政府「中央對抗地方」的戲碼仍將持續。經濟復甦與反對基地等孰輕孰重，也考驗著玉城丹尼這位美日混血知事的下個任期。

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