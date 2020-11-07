沉默的中国官方和看热闹的中国网民

（德国之声中文网）美国大选尚未正式结束，但是尘埃已逐渐落定。民主党候选人拜登周六（11月7日）晚间已经发表了胜选讲话。他表示，希望双方给彼此一个机会，"是时候放下仇恨言辞丶降降温，再一次聆听对方"，又呼吁民主共和两党合作，结束对立。

截止发稿，与英、德、法、加等西方多国领导人不同，中国国家主席习近平尚未向宣布胜选的拜登发出贺电，表示祝贺。中国外交部也没有对拜登的当选发表评论。

本周四（11月5日），中国外交部副部长乐玉成应询就美国大选表示，希望大选能够平稳顺利地举行，希望美方新一任总统和新一届政府与中方共同相向而行，推动两国关系沿着正确的轨道向前发展。

学者：中美关系将迎来"喘息期"

多位中国大陆学者则分析认为，美中关系可能会随着拜登上台而回暖。南京大学国际关系研究院院长朱锋在接受《联合早报》采访时指出，拜登上台后的首要任务是缓解美国国内疫情，对华关系不会是他要优先推动的议程。但是拜登团队在外交政策上的原则和作风都与特朗普团队大相径庭，他说："可以预见，拜登上台后将从美国中心主义回归自由国际主义，加强多边合作。这就提供了在多个领域改善中美关系，重启对话合作，让两国相向而行的良机。"

不过朱锋还指出，在明年1月20日拜登正式上台前，"特朗普政府还会采取更凶狠的对华政策"。他解释说，"现任国务卿蓬佩奥等人希望通过打压中国，为自己累积更多政治资本，在共和党代际更替时争取上位，现在是他们最后的机会"。

复旦大学美国研究中心副主任信强在接受《环球时报》记者采访时表示，他认为拜登上台可能会为中美关系带来一个"喘息期"。他预计"中美会在疫苗、抗疫、气候变化等领域恢复较为务实的建设性合作，一些此前停摆的对话和联络机制也有望恢复。但战略互信的重建，却并非一朝一夕之功"。

《环球时报》采访的国际关系学院国际政治系主任达巍指出，"过去4年间，中美关系和世界都已发生巨大改变，两国精英和民众对对方的看法也几乎彻底重塑"。在这种情况下，"拜登对中国政策的调整，势必将建立在特朗普时代的基础之上--事实上，对华政策的彻底改变，可能正是特朗普政府留给美国最大的政治遗产"。

中国大陆网民：从"川建国"到"拜振华"

中国网民对拜登当选特朗普败选的消息更多显示出的是一种看热闹的心态。

在新浪微博头条新闻相关贴文下充斥着大量插科打诨的评论。例如有人写道："11月8日，永失我党卧底白宫的地下党员川建国同志。"还有人写："川普要不要考虑来中国直播，可能几年就能把11亿还上！"也有人打趣称："特朗普：我现在改名字叫拜登！"更有人改写《甄嬛传》的台词："川普：先帝未曾废后，本宫依旧是皇后。"

在人民日报新浪官方微博账号下，有网友评论说："谁当美国总统那是美国人的事，中国人做好中国人的事！别把自己的希望寄托于美国的总统，美国的总统只考虑自己的利益！"还有人写道："从这次选举网友大调侃中感觉到谁上台对我们其实不重要，因为大家都知道不管是谁上台都不会对华友好，我们只需要不断提高完善自己，努力投身社会主义建设中，不断增强国家实力民族自信，让我们的国家更强大才是根本！"

网上还有人开始普及"科普贴"，为什么拜登被中国网民起了绰号叫"拜振华"。有一种说法称，今年7月拜登在出席一场大型募款活动期间，为了讨论女性收入不平等和经济救济问题而引用了毛泽东的名言"妇女能顶半边天"。这一引用不但为拜登在美国国内招来"亲中"、"有社会主义倾向"的指责，同时还被中国网民抓住机会，讽刺"天下何人不通共"，也顺势为拜登起下"拜振华"的绰号。

复旦大学国际政治系博士沈逸在其微博账号上写道"奥观海，川建国，拜振华都是段子，有哪个是真卧底的？"

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