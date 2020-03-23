「沉默带原者」恐成防疫破口 韩国如何成功阻绝

(德国之声中文网) 虽然大部份受到新冠病毒感染的人会在5天内开始出现症状。但在某些情况下，潜伏期可能长达3周。而不同国家的卫生机构对于处理无症状感染的的方式也各异。

根据《南华早报》引用中国政府数据，中国「沉默带原者」的数量可能高达30％。虽然他们的病毒检测为阳性，但是他们没有任何症状，或是症状很晚才出现。

北海道大学流行病学家西浦博史（Hiroshi Nishiura）领导的一组日本专家也证实这样的数据为真。他们发现，从武汉撤回日本的患者中，无症状者占30.8％。

他们在《国际传染病杂志》发表一篇文章表示，中国报告的确诊人数与中国以外诊断出的病例估计值存有差距，显示「大量的病例未被充分诊断」。

日本专家的说法与世界卫生组织（WHO）的分析相左。世卫认为无症状患者不容易传播病毒，并说欧盟的无症状感染率也只有1％至3％之间。

目前大多数欧盟国家和美国仅对有症状的人进行新冠病毒检测。这种做法下，感染数量继续迅速增加。

像是德国联邦卫生部就表示，只有以下几种人可以接受病毒检测:1.出现流感症状，并在过去14天内到过疫区。2.过去14天中曾接触确诊病患。

但如果曾接触确诊者但没有出现任何症状的人只需要自我隔离。但是德国对于自我隔离者并没有明确的监测方式。

以最早爆发疫情的中国和韩国来说，无论是否有症状，接触过确诊者的人都要接受检测。只要呈现阳性，即使没有症状也要被隔离，并受到持续监控。

韩国成功的防疫政策

韩国2月份的感染人数迅速上升，但是在那以后就开始下降。在韩国5千万人口中，约有9千人受到感染，120名患者病亡。新确诊人数也都控制在1百以下。

在韩国，违反检疫规定的人将面临最高300万韩元（约2500美元）的罚款。新的立法草案更将其提高到最多1千万韩元的罚款，并可能判处一年徒刑。

韩国官员设立许多检查站。所有人都可以免费进行病毒检测。目前为止至少已有30万人接受过检测。现在每天还有超过2万人正在这么做。韩国甚至发明了检测「得来速」，也吸引其他国家模仿这个做法。

这让韩国检测过的人数远远超过其他国家，即每1千名居民中就有5.6人接受测试。相比之下，根据罗伯特-科赫研究所的数据，德国每周最多只能进行16万次检测，每1千人中的测试率为1.9。而美国目前为止仅检测了30万人。

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韩国在没有任何全面封锁或严格的旅行限制下就成功控制住疫情。韩国民众也谨守规定，大量减少公众活动并与人保持距离。韩国政府希望至少不要全面封锁。

高丽大学传染病学专家金佑珠(Kim Woo-Joo)说：「韩国是一个民主共和国，我们认为封锁不是一个合理的选择。」

作家诺米尔（Dennis Normile）在日记中写道，韩国并未实行全国封锁，而是执行「世界上最广泛、组织最严密的检测计划，并努力隔离感染者和追踪和隔离与他们有联系的人」。

也因为如此，韩国可能早一步就掌握了这些「沉默带原者」。韩国疾病控制与预防中心（KCDC）主任郑恩京(Jeong Eun-kyeong)在3月16日的记者会上说：「目前，韩国的无症状病例比率明显高于其他国家，这可能是因为我们进行了广泛的检测。」

不仅如此，韩国也在过程中充分尊重人民的各项权利。为了尽量减少感染，当地居民会收到有关邻近地区新冠病毒风险的个人化信息。地方当局也可以依法获取有关新冠病毒患者的详细信息，包括他们的年龄、生理性别和移动情况。

一场疫情下来可以发现各国政府的反应时间和对策都不同。到底哪一个有效，真实数字就是最好的证明。