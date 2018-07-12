沉默多时 厄齐尔终于发声——退出国家队！

（德国之声中文网）德国时间周日（7月22日）晚间，厄齐尔发表当天的第三份英语声明，宣布退出德国国家队，并对德国足协主席格林德尔（Reinhard Grindel）作出严厉抨击。

厄齐尔对格林德尔处理“埃尔多安合影事件”的方式极为不满，认为格林德尔试图利用此事“大做政治文章”。另外，厄齐尔还指控称，在格林德尔及其支持者眼中，“我们赢球，我就是德国人，我们输球，我就是移民。”

厄齐尔透露，格林德尔原本希望将其排除在世界杯参赛名单之外，只是因为主教练勒夫和球队经理比尔霍夫均表示支持厄齐尔，才最终作罢。

按照厄齐尔的说法，格林德尔在早年担任联邦议员期间就曾经表现出种族主义立场。除此之外，厄齐尔还例举数名曾公开侮辱他的德国公众人物，其中包括一名社民党地方政治人物和慕尼黑德意志剧院（Deutsches Theater）院长施蒂尔（Werner Steer），认为他们都代表一个“过去的德国，不接受新文化的德国”，他对此无法感到自豪。

他认为，许多拥抱开放社会的自豪的德国人会同意他的观点。

厄齐尔表示，由于存在“种族主义和不受尊重”，当年身穿德国队球衣的“光荣与激动”已经不复存在，因此他决定不再代表德国国家队出战。

“合影并非政治讯息”

在推特上此前发表的第一篇声明中，这位德国国家队中场球员为与埃尔多安合影一事作出辩护。他表示，今年5月与埃尔多安合影是出于对"土耳其总统"这一职位的尊重，而并不针对个人。厄齐尔称，英国女王和首相特里莎·梅也曾接待埃尔多安，同样出于这一道理。

厄齐尔强调，不应该将这张合影视为某种政治讯息或助选行为。他在与埃尔多安会面时只是聊了一些有关足球的话题，正如此前几次会晤一样。

引起争议的一次会面

此外这位29岁的土耳其后裔还提到了其祖籍根源。"我有两颗心，一个是德国的，一个是土耳其的"，他写道。他的母亲始终教导他，保持尊重态度，永远不要忘记"我是从何而来"。他表示，如果当时拒绝与埃尔多安会面，将是否认自己土耳其后裔身份的做法。

抨击马特乌斯与奔驰

在发表第一篇声明数小时后，厄齐尔公布第二篇声明。他在其中批评和德国媒体、德国足协和一些赞助商的做法。

厄齐尔指责“某些德国报纸”为实现其政治利益进行右翼宣传，并对有关新闻报道中的“双重道德标准”感到失望。厄齐尔举例称，知名德国球星、德国队前队长马特乌斯也在世界杯期间与一名世界级政要会晤，德国媒体对此几乎毫无批评，也没有要求马特乌斯作出公开解释。“如果媒体认为我不应入选世界杯阵容，那他（马特乌斯）也应该被取消荣誉队长职务？我是不是因为土耳其血统而成为了更为有价值的目标？”

此前媒体公开报道显示，马特乌斯在世界杯期间曾与俄罗斯总统普京见面，并合影留念。



在第二份声明中，厄齐尔还对德国足协以及部分赞助商提出批评。厄齐尔表示，多家赞助商在事件发生后回避与他合作，而德国足协此时并没有为他提供支持。厄齐尔在声明中不点名地着重批评其中一家赞助商：“极具讽刺意味的是，因为一名德国部长此前还宣布他们的产品上安装了非法软件，对消费者构成危害。数十万件产品被召回。”

据“明镜在线”报道称，厄齐尔此处提到的赞助商是德国戴姆勒旗下的汽车品牌“梅塞德斯奔驰”。



石涛/文山（sid/Twitter）