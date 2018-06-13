沉迷电游?公关失误?德国队世界杯惨败该怪谁

（德国之声中文网）虽然世界杯在俄罗斯仍然热战正酣，不过小组赛就惨遭淘汰的德国队倒是已经有时间来反思和总结经验教训。据《图片报》爆料，在位于俄罗斯瓦图廷吉（Watutinki）的德国队大本营里，国家队管理方曾一度切断网络连接，以阻止球员们沉迷于网络游戏。

这听起来有点像中小学生夏令营期间可能发生的事情，但是对于全都是成年人的德国队来说，有必要这样做吗？在赛前被寄予厚望的足球明星们，会做出这样沉迷游戏、不负责任的事情吗？

然而据《图片报》称，有一些国家队球员就曾整夜玩着Fifa 18、Fortnite还有Call of Duty这样的电子游戏直到清晨，以至于他们无法专注于训练和比赛。直到国家队做出"断网"的决定。据悉，至少有一个晚上，德国队训练基地的无线网络是关闭的。

虽然这个消息尚未得到德国队方面的证实，不过不久前德国国足领队比埃尔霍夫（Oliver Bierhoff）做出的表态似乎在影射相关情况："我认为，最终有太多球员只顾着忙于自己的事情。"

比埃尔霍夫近日来作出的一些表态已经引起了不小的争议。他在接受《世界报》（Die Welt）采访时承认，在处理厄齐尔（Mesut Özil）和京多安（Ilkay Gündogan）与土耳其总统埃尔多安合影事件的问题上，国家队存在失误。

在世界杯开赛前夕，厄齐尔和京多安两名土耳其后裔的德国国脚在英国会见了土耳其总统埃尔多安，并且合影留念，这一事件在德国舆论界引起剧烈争议，京多安后来声明自己支持德国足协的价值观，深知作为德国队球员的责任，也强调相关会晤并无政治意图。但是厄齐尔始终拒绝就此事公开表态。

"到目前为止，我们还从来没有强迫过德国国家队的球员去做过什么事情，而只是尝试去说服他们。而在这件事情上，我们没能说服厄齐尔"，比埃尔霍夫说，"因此，也许我们当时应该考虑，是否要在国家队放弃他这个人选。"

比埃尔霍夫认为，两名土裔球员见埃尔多安的事情并没有给球队造成太大的影响，但是与之相关的辩论却始终存在。不过他也指出，尽管京多安作出了公开的澄清，但是他也没少受到舆论的批评。所以厄齐尔即使当时有所声明可能也无济于事。

在德国队小组赛出局之后，国家队暂时没有表现出变革的迹象。主教练勒夫本周宣布继续留任，而作为球队经理的比埃尔霍夫也是如此。不过，他为球队遭遇有史以来最惨重失败所总结的"教训"，却招致诸多不满。

体育记者埃舍（Tobias Escher）在推特上写道："在教练界有这样一个简单的公关规则：如果球队赢了，那就是球员的功劳；如果球队输了，那就是教练的责任。我认为这对于比埃尔霍夫来说也应该如此。他对于厄齐尔的批评：没品。实在是太没品了。"

不少体育媒体也批评比埃尔霍夫的表态，提醒球队领队和主教练应该首先做好自我检讨。前德国门将卡恩（Oliver Kahn）也在德国二台的直播节目中对比埃尔霍夫以及勒夫在这次世界杯阵容的人员挑选上提出质疑。"从球队在赛场上的表现，能明显看出明显困惑和冷漠。在某些阶段你会发现，球员们对于该怎么踢这场比赛，有着不同的想法。"

前德国队主帅克林斯曼（Jürgen Klinsmann）周六表示，他支持勒夫继续留任的决定。但是他也提醒球队管理层，"他们必须要对每一个细节进行分析，必须要进行自我批评。时间非常紧迫，因为他们9月份就要参加在法国举行的欧足联国家联赛了。"