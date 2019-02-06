沃尔沃销售破纪录 利润仍不佳

（德国之声中文网）属于中国的沃尔沃汽车集团本周四发布的财报显示，该公司2018年总共销售了64万2000辆轿车，创历史纪录。但平均每辆车的销售利润却有所下降。

沃尔沃全年创造了大约98亿克朗的纯利润，与2017年相比下降了4.5%。但销售收入却大幅度上涨了21%，达到2520亿克朗的水平。这家源于瑞典的汽车制造商宣布，2018年共售出了64万2253辆轿车，已经是该公司连续第五年实现销售量破纪录的成绩。

在沃尔沃的所有车型中，尤其受消费者欢迎的是旗下的XC60和XC40这两款SUV。其销售量也占公司总销量的一半。

在中国这个世界上最大的汽车市场，沃尔沃大约出售了13万辆轿车，与2017年相比增幅超过14%。而与此同时，中国作为经济大国，其汽车市场规模20年来首次有所缩水。

美国对于沃尔沃来说是其全球第二大市场，2018年销售业绩达到大约98000辆的水平，与上一年相比增加了20%。

在老家被冷落

沃尔沃汽车集团总裁兼首席执行官塞缪尔森（Hakan Samuelsson）在一份声明中表示："2018年的营业额增长十分健康，但是盈利却受到了包括贸易关税以及各大市场中的价格战这类极端因素的影响。"

他指的是美国与中国及欧盟所产生的贸易纠纷。在欧洲市场，沃尔沃在绝大部分国家都实现了销售增长，整个欧洲市场的增长速度大约为6%。但沃尔沃在老家的表现却令人担忧，其瑞典市场的销售量几乎下跌了10%，只卖出了大约67000辆轿车。而与此同时，瑞典正在引入一个取决于汽车排放量的税收体系。

2010年，中国浙江的吉利集团从美国福特集团手中收购了瑞典传统汽车制造商沃尔沃。这个以生产安全、耐用型汽车闻名的车商在被中国企业收购后基本保留了原有的运作模式和国际化的管理层。从产品的定位来说，走高端环保路线。并在设计上大胆将略显夸张的线条和沃尔沃的传统品牌元素相结合。在德国市场，沃尔沃仍属于小众品牌，其销售量排名远进不了前10。近年来，出于竞争的压力，沃尔沃在欧洲推出了各种大幅度的打折策略。在吸引了消费者目光的同时，也牺牲了产品销售的净利润。

走进李书福的沃尔沃 欢迎来到沃尔沃之城 从哥德堡机场的巨幅海报不难看出：你已经来到了沃尔沃之城。

走进李书福的沃尔沃 沃尔沃总部主楼 沃尔沃于1927年在瑞典哥德堡创建，1999年，沃尔沃集团将旗下的沃尔沃轿车业务出售给美国福特汽车公司。 2010年，中国汽车企业浙江吉利控股集团从福特手中购得沃尔沃轿车业务，并获得沃尔沃轿车品牌的拥有权。

走进李书福的沃尔沃 总部前台 沃尔沃总部主楼的接待台，来访客人统统需要在这里登记。

走进李书福的沃尔沃 中国元素 总裁李书福一再强调被收购后的沃尔沃应该保持自己的原貌。2011年，德国之声带您走入沃尔沃位于瑞典哥德堡市的总部，看看易主后的沃尔沃究竟是什么样？这是记者当时第一次，也是最后一次在沃尔沃里看到形象的中国元素。

走进李书福的沃尔沃 自动化生产 没有工人，只有机器人的焊接车间。

走进李书福的沃尔沃 人工检查 涂漆车间的质量监测人员正在检查喷漆层的厚度。

走进李书福的沃尔沃 汽车城里的自行车 沃尔沃统一提供方便工人行走于厂区之间的自行车。

走进李书福的沃尔沃 沃尔沃特色 生产流水线的最后一个环节，沃尔沃的特点是一条流水线上生产不同车型。

走进李书福的沃尔沃 沃尔沃的“娘子军” 谁说女子不如男，汽车领域同样也不例外

走进李书福的沃尔沃 竞争者的名字？ 厂区内每条街道都有自己的名字，哎？没看错的话左边那条街道叫“雷诺大道”？

走进李书福的沃尔沃 新车出厂 每一辆新生产出来的沃尔沃第一次见到阳光的地方。

走进李书福的沃尔沃 各式各样 由于沃尔沃在一条生产线上生产多种车型，停车场上的车型也是五花八门。

走进李书福的沃尔沃 被淘汰者 不合格产品以及碰撞试验车的“葬身之地”。

走进李书福的沃尔沃 摇钱树之一 沃尔沃2010年在国际市场上盈利的法宝-XC60。

走进李书福的沃尔沃 神秘的碰撞试验中心 传说中沃尔沃技术领先的碰撞试验中心，连记者都没有办法参观。

走进李书福的沃尔沃 试车赛道 为来访贵客准备的试车赛道，他们可以在此试驾沃尔沃全部车型。

走进李书福的沃尔沃 聚精会神 沃尔沃车间内的工程技术人员。

走进李书福的沃尔沃 培训室 部分员工正在接受培训。

走进李书福的沃尔沃 小憩片刻 沃尔沃车间工人的休息室。

走进李书福的沃尔沃 一家企业，一座城 位于哥德堡市西部的托斯兰达（Torslanda）厂区是沃尔沃的起源地，如今已经发展成为沃尔沃之城。

走进李书福的沃尔沃 不想成为“中国制造” 生产车间门前清一色的沃尔沃蓝旗：“吉利是吉利，沃尔沃是沃尔沃”不仅仅体现在工厂大门前竖起的旗帜上。



任琛/达扬（德新社等）