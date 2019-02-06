沃尔沃销售破纪录 利润仍不佳

自从李书福的吉利汽车接手沃尔沃以来，这家瑞典传统汽车制造商渐入佳境，2018年连续5年实现了销售量创纪录。但在这光鲜成绩的背后，沃尔沃也付出了沉重的代价。
（德国之声中文网）属于中国的沃尔沃汽车集团本周四发布的财报显示，该公司2018年总共销售了64万2000辆轿车，创历史纪录。但平均每辆车的销售利润却有所下降。
沃尔沃全年创造了大约98亿克朗的纯利润，与2017年相比下降了4.5%。但销售收入却大幅度上涨了21%，达到2520亿克朗的水平。这家源于瑞典的汽车制造商宣布，2018年共售出了64万2253辆轿车，已经是该公司连续第五年实现销售量破纪录的成绩。
在沃尔沃的所有车型中，尤其受消费者欢迎的是旗下的XC60和XC40这两款SUV。其销售量也占公司总销量的一半。
在中国这个世界上最大的汽车市场，沃尔沃大约出售了13万辆轿车，与2017年相比增幅超过14%。而与此同时，中国作为经济大国，其汽车市场规模20年来首次有所缩水。
美国对于沃尔沃来说是其全球第二大市场，2018年销售业绩达到大约98000辆的水平，与上一年相比增加了20%。
在老家被冷落
沃尔沃汽车集团总裁兼首席执行官塞缪尔森（Hakan Samuelsson）在一份声明中表示："2018年的营业额增长十分健康，但是盈利却受到了包括贸易关税以及各大市场中的价格战这类极端因素的影响。"
他指的是美国与中国及欧盟所产生的贸易纠纷。在欧洲市场，沃尔沃在绝大部分国家都实现了销售增长，整个欧洲市场的增长速度大约为6%。但沃尔沃在老家的表现却令人担忧，其瑞典市场的销售量几乎下跌了10%，只卖出了大约67000辆轿车。而与此同时，瑞典正在引入一个取决于汽车排放量的税收体系。
2010年，中国浙江的吉利集团从美国福特集团手中收购了瑞典传统汽车制造商沃尔沃。这个以生产安全、耐用型汽车闻名的车商在被中国企业收购后基本保留了原有的运作模式和国际化的管理层。从产品的定位来说，走高端环保路线。并在设计上大胆将略显夸张的线条和沃尔沃的传统品牌元素相结合。在德国市场，沃尔沃仍属于小众品牌，其销售量排名远进不了前10。近年来，出于竞争的压力，沃尔沃在欧洲推出了各种大幅度的打折策略。在吸引了消费者目光的同时，也牺牲了产品销售的净利润。
任琛/达扬（德新社等）
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