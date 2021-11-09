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沃尔夫斯堡

沃尔夫斯堡，又译狼堡，位于德国下萨克森州，因大众汽车总部坐落于此而闻名。因为发达的汽车工业，沃尔夫斯堡的人均收入位于德国前列。

沃尔夫斯堡队是德国足球劲旅，曾在2008/2009赛季夺得德甲冠军。

Fußball: Abschlusstraining Nationalmannschaft vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Nordmazedonien im Millerntor-Stadion. Serge Gnabry (l-r), Jamal Musiala, Niklas Süle und Thomas Müller auf dem Platz. +++ dpa-Bildfunk +++

德国国家足球队内出现新冠染疫新病例 09.11.2021

德国国家足球队圈内发生一例新冠感染新病例，5名队员由此不得不在沃尔夫斯堡（Wolfsburg）训练营地接受隔离。此事引起轰动。周二（11月9日），国家队主帅汉西·弗利克（Hansi Flick）取消了原定的晨练。

A man enters the special invection center at the University Hospital in Duesseldorf, Germany, where a man with the novel coronavirus is under treatment on Wednesday, Feb. 26, 2020. Authorities in western Germany said Wednesday that a man who contracted COVID-19 is in critical condition. The man was transported to Duesseldorf's University Hospital overnight Wednesday. (AP Photo/Martin Meissner) |

德国疫情出现新“灾区” 经济衰退无可避免 30.03.2020

联邦政府经济顾问委员会发布特别报告，指出即便疫情管控得力，德国经济全年GDP也将下跌2.8%，最坏情况下更是将衰退5.4%。而在医疗方面，医生协会呼吁，尽快统筹全国的重症医疗资源。

沃尔夫斯堡汽车城：新冠来袭 大众关厂 18.03.2020

位于德国北部下萨克森州的沃尔夫斯堡市是欧洲最大汽车制造商大众汽车的大本营。由于新冠疫情肆虐，大众被迫从3月13日开始关闭在当地的工厂。沃尔夫斯堡为此面临巨大经济困境。
China DFB-Fans in Shanghai DW, Jose Qian

付费就能当"经理" 德国小球队闯荡中国 27.01.2019

无论是拜仁慕尼黑、多特蒙德或是沃尔夫斯堡，都希望在中国市场上分一杯羹。如今，一支来自德国埃森的小球队也进军中国，他们将管理全面电子化，会员只要支付会费就能投票决定球队大小事。
MUNICH, GERMANY - AUGUST 24: Thomas Mueller of Bayern Munich (C) celebrates as he scores his team's first goal with team mate Franck Ribery during the Bundesliga match between FC Bayern Muenchen and TSG 1899 Hoffenheim at Allianz Arena on August 24, 2018 in Munich, Germany. (Photo by Martin Rose/Bongarts/Getty Images)

德甲首轮比赛精彩图籍 27.08.2018

开场赛即火花四溅：拜仁慕尼黑战胜上季殿军霍芬海姆。如同沃尔夫斯堡对沙尔克一战一样，视频证据也发挥了作用。各新晋球队均铩羽而归。

***Archivbild*** Chinese football fans hold up banners to show support for Borussia Dortmund competing against Manchester City during the Shenzhen match of the 2016 International Champions Cup China in Shenzhen city, south China's Guangdong province, 28 July 2016. Pep Guardiola got his first taste of victory as Manchester City's manager Thursday (28 July 2016) night after beating Borussia Dortmund on penalties in a friendly, but expressed concern about the looming English Premier League season.Football today is tough, said Guardiola, whose side beat their German opposition in the southern Chinese city of Shenzhen. City won, and finally got the workout Guardiola had craved, thanks to a 6-5 penalty shootout win over Dortmund, after the game ended one apiece. City keeper Angus Gunn was the hero of penalties with three saves, including the one sealing their victory when he palmed away Mikel Merino's attempt. |

德甲与中国：旧爱重燃？ 29.01.2017

曾经在中国球迷心目中占据重要位置的德甲联赛，现在的影响力已经远远不如英超。不过，德国联赛正在努力挽回这段“旧日情”。
20.05.2016 Eine Mitarbeiterin montiert die Verkabelung am 20.05.2016 in der Auto-Produktion des Volkswagen-Werk in Wolfsburg (Niedersachsen) an einem Hybrid-Golf. Der VW-Konzern legt am 31.05.2016 seine Geschäftszahlen für das erste Quartal vor. Foto: Sebastian Gollnow/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit Copyright: picture-alliance/dpa/S. Gollnow

配件供应商拒供货 大众接近停产 19.08.2016

大众汽车公司与一家汽车配件供应商发生纠纷。原因不明，但是后果严重。公司总部沃尔夫斯堡的生产线将因此暂停生产。
Euro banknotes and Yuan from China

德语媒体：中国的兴致勃勃与欧洲的兴趣缺缺 12.05.2016

中国是否取得市场经济地位依旧是德语媒体关注的话题。虽然欧洲议会已明确表达了否认的态度，但《南德意志报》指出，这场艰苦的搏斗并未结束。而体育杂志《踢球者》则关注到"狼堡"队有些意兴阑珊的中国之行。
ACHIV 2015 *** A traffic light shows red next to the Volkswagen factory in Wolfsburg, Germany, in this November 20, 2015 file photo. REUTERS/Ina Fassbender/Files © Reuters/I. Fassbender

一荣俱荣一损俱损 26.04.2016

如果大众汽车公司打个喷嚏，沃尔夫斯堡这座城市就要感冒。德国恐怕再难找出几个像沃尔夫斯堡这样的城市，经济上是如此地依赖于一家大型企业。大众公司因“尾气排放门”事件业绩下滑，那么这对于沃尔夫斯堡这座城市来说又意味着什么呢？
Fußball Champions League Real Madrid Vfl Wolfsburg

奇迹没有发生 欧冠大逆转 07.04.2016

欧冠四分之一决赛，沃尔夫斯堡第一回合“撕碎”皇马，大爆冷门，但第二回合被C罗粉碎了晋级半决赛的梦。
UEFA Champions League (Logo)

欧冠1/4决赛抽签：拜仁好运，狼堡无语 18.03.2016

2016年欧冠八强对阵局势确定，其中两支德国球队将遇上谁？取消了“小组赛同组、来自同国的球队不能相遇”规则限制的欧冠，会不会让皇马遇上巴萨？
24.09.2015 Ein VW Logo aufgenommen am 24.09.2015 im Gegenlicht in Wolfsburg (Niedersachsen). Foto: Peter Steffen/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

大众总部及私人住宅被搜查 08.10.2015

德国下萨克森州不伦瑞克市检察院周四因"柴油门"事件搜查了大众公司位于沃尔夫斯堡的总部。一同被搜查的还包括数处私人住宅。
ARCHIV - Das Hauptwerk der Volkswagen AG in Wolfsburg, aufgenommen am 28.04.2012. Mit einem starken Verkaufsplus hat die VW-Gruppe das erste Halbjahr im Kampf um die weltweiten Marktanteile abgeschlossen. Foto: Jens Wolf dpa/lni (zu lni 0436 vom 13.07.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++

大众在欧洲同样作假 VW丢帅后屏住呼吸 24.09.2015

大众集团周四承认，在欧洲同样对柴油车尾气排放数据进行了操纵。老总裁文德恩已经递交辞呈，而沃尔夫斯堡的大众员工们开始为自己的未来和饭碗担忧。
ARCHIV - Der Vorstandsvorsitzende der Volkswagen AG, Martin Winterkorn, steht am 24.05.2008 in Wolfsburg (Niedersachsen) bei einem Benefiz-Fußballspiel in der Volkswagen-Arena im Tor und dirigiert seine Mitspieler. Das Landgericht Stuttgart hat eine Anklage gegen zwei VW-Manager und drei ehemalige Mitarbeiter der Telekom wegen umstrittenen Sponsorings der Telekom für den Fußball-Erstligisten VfL Wolfsburg zugelassen. Foto: Peter Steffen/dpa (zu dpa Sponsoring-Affäre von VW und Telekom kommt vor Gericht vom 28.03.2013) +++(c) dpa - Bildfunk+++

文德恩辞职 "狼堡"失去大金主？ 24.09.2015

因造假丑闻辞职的文德恩不只是大众总裁，还是德甲球队沃尔夫斯堡最重要的支持者。尽管如此，人们并不担心他的辞职会给球队带来任何负面影响。
10.08.2015+++ Der Angeklagte Ayoub B. sitzt am 10.08.2015 im Oberlandesgericht in Celle (Niedersachsen). Am 10.08.2015 wird der Prozess gegen zwei ehemalige IS-Kämpfer aus Wolfsburg wegen der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung fortgesetzt. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

意外成为恐怖分子？两名IS回归者法庭作证 11.08.2015

因婚礼未成，德籍突尼斯人易卜拉欣出走沃尔夫斯堡，进入叙利亚，加盟“伊斯兰国”。近日，易卜拉欣和另一名伊斯兰国回归者在策勒高等州法院受审。
Fotos von der chinesischen Torwartin WANG Fei. Sie ist die erste Chinesin in der Frauenbundesliga und spielt seit Winter für Turbine Potsdam. Aufgenommen: 01.05.2015 Köln RheinEnergie-Stadion, Frauenfußball DFB-Pokalfinale, Turbine Potsdam gg Wolfsburg. Fotograf: DW-Reporter Shitao Li

“狼堡”夺女足德国杯 中国“国门”缺席 01.05.2015

本年度德国杯女足赛决赛在科隆上演，沃尔夫斯堡3：0力克波茨坦涡轮机。效力于后者的中国女足守门员王飞未能出赛，出人意料。
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