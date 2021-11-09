一荣俱荣一损俱损

如果大众汽车公司打个喷嚏，沃尔夫斯堡这座城市就要感冒。德国恐怕再难找出几个像沃尔夫斯堡这样的城市，经济上是如此地依赖于一家大型企业。大众公司因“尾气排放门”事件业绩下滑，那么这对于沃尔夫斯堡这座城市来说又意味着什么呢？