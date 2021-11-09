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沃尔夫斯堡，又译狼堡，位于德国下萨克森州，因大众汽车总部坐落于此而闻名。因为发达的汽车工业，沃尔夫斯堡的人均收入位于德国前列。
沃尔夫斯堡队是德国足球劲旅，曾在2008/2009赛季夺得德甲冠军。
德国国家足球队圈内发生一例新冠感染新病例，5名队员由此不得不在沃尔夫斯堡（Wolfsburg）训练营地接受隔离。此事引起轰动。周二（11月9日），国家队主帅汉西·弗利克（Hansi Flick）取消了原定的晨练。
联邦政府经济顾问委员会发布特别报告，指出即便疫情管控得力，德国经济全年GDP也将下跌2.8%，最坏情况下更是将衰退5.4%。而在医疗方面，医生协会呼吁，尽快统筹全国的重症医疗资源。
位于德国北部下萨克森州的沃尔夫斯堡市是欧洲最大汽车制造商大众汽车的大本营。由于新冠疫情肆虐，大众被迫从3月13日开始关闭在当地的工厂。沃尔夫斯堡为此面临巨大经济困境。
无论是拜仁慕尼黑、多特蒙德或是沃尔夫斯堡，都希望在中国市场上分一杯羹。如今，一支来自德国埃森的小球队也进军中国，他们将管理全面电子化，会员只要支付会费就能投票决定球队大小事。
开场赛即火花四溅：拜仁慕尼黑战胜上季殿军霍芬海姆。如同沃尔夫斯堡对沙尔克一战一样，视频证据也发挥了作用。各新晋球队均铩羽而归。
曾经在中国球迷心目中占据重要位置的德甲联赛，现在的影响力已经远远不如英超。不过，德国联赛正在努力挽回这段“旧日情”。
大众汽车公司与一家汽车配件供应商发生纠纷。原因不明，但是后果严重。公司总部沃尔夫斯堡的生产线将因此暂停生产。
沃尔夫斯堡正在举行一场展览，其主题是，城市特色取决于哪些要素？这次名为“ 沃尔夫斯堡无限版 - 世界实验室”的展览以该市的工业发展史为焦点。
如果大众汽车公司打个喷嚏，沃尔夫斯堡这座城市就要感冒。德国恐怕再难找出几个像沃尔夫斯堡这样的城市，经济上是如此地依赖于一家大型企业。大众公司因“尾气排放门”事件业绩下滑，那么这对于沃尔夫斯堡这座城市来说又意味着什么呢？
欧冠四分之一决赛，沃尔夫斯堡第一回合“撕碎”皇马，大爆冷门，但第二回合被C罗粉碎了晋级半决赛的梦。
德国下萨克森州不伦瑞克市检察院周四因"柴油门"事件搜查了大众公司位于沃尔夫斯堡的总部。一同被搜查的还包括数处私人住宅。
大众集团周四承认，在欧洲同样对柴油车尾气排放数据进行了操纵。老总裁文德恩已经递交辞呈，而沃尔夫斯堡的大众员工们开始为自己的未来和饭碗担忧。
因造假丑闻辞职的文德恩不只是大众总裁，还是德甲球队沃尔夫斯堡最重要的支持者。尽管如此，人们并不担心他的辞职会给球队带来任何负面影响。
因婚礼未成，德籍突尼斯人易卜拉欣出走沃尔夫斯堡，进入叙利亚，加盟“伊斯兰国”。近日，易卜拉欣和另一名伊斯兰国回归者在策勒高等州法院受审。
本年度德国杯女足赛决赛在科隆上演，沃尔夫斯堡3：0力克波茨坦涡轮机。效力于后者的中国女足守门员王飞未能出赛，出人意料。
现在越来越多的德甲球队将触角伸向中国。继多特蒙德、拜仁慕尼黑、沃尔夫斯堡等球队相继开办官网中文网页后，德甲另一支战车门兴格拉德巴赫宣布，即日起启动中文网页。
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