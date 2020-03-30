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沃尔夫斯堡，又译狼堡，位于德国下萨克森州，因大众汽车总部坐落于此而闻名。因为发达的汽车工业，沃尔夫斯堡的人均收入位于德国前列。
沃尔夫斯堡队是德国足球劲旅，曾在2008/2009赛季夺得德甲冠军。
联邦政府经济顾问委员会发布特别报告，指出即便疫情管控得力，德国经济全年GDP也将下跌2.8%，最坏情况下更是将衰退5.4%。而在医疗方面，医生协会呼吁，尽快统筹全国的重症医疗资源。
位于德国北部下萨克森州的沃尔夫斯堡市是欧洲最大汽车制造商大众汽车的大本营。由于新冠疫情肆虐，大众被迫从3月13日开始关闭在当地的工厂。沃尔夫斯堡为此面临巨大经济困境。
曾经在中国球迷心目中占据重要位置的德甲联赛，现在的影响力已经远远不如英超。不过，德国联赛正在努力挽回这段“旧日情”。
沃尔夫斯堡正在举行一场展览，其主题是，城市特色取决于哪些要素？这次名为“ 沃尔夫斯堡无限版 - 世界实验室”的展览以该市的工业发展史为焦点。
如果大众汽车公司打个喷嚏，沃尔夫斯堡这座城市就要感冒。德国恐怕再难找出几个像沃尔夫斯堡这样的城市，经济上是如此地依赖于一家大型企业。大众公司因“尾气排放门”事件业绩下滑，那么这对于沃尔夫斯堡这座城市来说又意味着什么呢？
欧冠四分之一决赛，沃尔夫斯堡第一回合“撕碎”皇马，大爆冷门，但第二回合被C罗粉碎了晋级半决赛的梦。
因造假丑闻辞职的文德恩不只是大众总裁，还是德甲球队沃尔夫斯堡最重要的支持者。尽管如此，人们并不担心他的辞职会给球队带来任何负面影响。
本轮比赛中，拜仁慕尼黑、沃尔夫斯堡、门兴格拉德巴赫和勒沃库森等排名靠前的球队均获得胜利。而法兰克福两度领先却没能赢球，弗赖堡则在保级战中获得重要三分。
德甲冬歇之后首战，常胜将军拜仁就来了个“开门黑”，多特蒙德未能改变垫底命运，美因茨和科隆的球迷则有足够理由欢呼。
加盟德甲沃尔夫斯堡队的张稀哲在南非冬训的状况如何？在与开普敦阿贾克斯人队进行的一场友谊赛后，该队教练和俱乐部经理对这位远道而来的中国球员的“首秀”表现又是如何评价的？
将加盟沃尔夫斯堡俱乐部的北京国安中场张稀哲已于周六（12月14日）抵达德国。自此，张稀哲成为留洋德甲的第四位中国球员。同时，这位“中超助攻王”也是“狼堡”俱乐部迎来的首位中国球员。
霍芬海姆力克汉堡；沃尔夫斯堡大胜沙尔克；柏林赫塔滑落积分榜；多特蒙德险胜不伦瑞克
"当然是拜仁。"在对联赛18家俱乐部的主帅进行问卷调查之后，每一位主帅都认为拜仁慕尼黑将是新赛季德甲联赛当仁不让的冠军。多特蒙德主帅科洛普说："我会像过去十年里一样选择拜仁，他们拥有最强大的阵容，是当然的热门球队。"拜仁主帅范加尔也毫不客气的表示："我的目标是冠军，然后是漂亮精彩的比赛。我不觉得这会很简单，但我们必须为了冠军而战。"
沃尔夫斯堡队获得了其俱乐部历史上的第一个德甲联赛冠军。本台记者Andreas Ziemons回顾了沃尔夫斯堡队本赛季的夺冠历程。
德国足球甲级联赛的竞争很少有像本赛季这么扣人心弦。在第34轮，也就是最后一轮比赛前，还有三支球队有望夺冠，四支球队受到降级的威胁。另外，谁能拿到下赛季冠军杯及联盟杯的入场券到目前也没有确定下来。
本周末德甲迎来焦点之战：近来状态不错的沃尔夫斯堡客场挑战拜仁慕尼黑，前拜仁主帅马加特重返慕尼黑，自然引起了人们的关注。结果拜仁慕尼黑在2球落后的情况下，4球逆转，而另外两支德甲强队不来梅与沙尔克04则遭到了对手顽强的阻击，德国之声中文网综合报道如下：
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