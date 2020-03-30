新赛季冠军"当然是拜仁"

"当然是拜仁。"在对联赛18家俱乐部的主帅进行问卷调查之后，每一位主帅都认为拜仁慕尼黑将是新赛季德甲联赛当仁不让的冠军。多特蒙德主帅科洛普说："我会像过去十年里一样选择拜仁，他们拥有最强大的阵容，是当然的热门球队。"拜仁主帅范加尔也毫不客气的表示："我的目标是冠军，然后是漂亮精彩的比赛。我不觉得这会很简单，但我们必须为了冠军而战。"