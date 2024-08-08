沃尔兹与中国的关联引发攻击和赞誉

美国副总统哈里斯的竞选副手、明尼苏达州长沃尔兹早年就曾前往中国教书一年，如今去中国已30多次。他曾谴责对诺贝尔和平奖得主刘晓波的逮捕，也曾与达赖喇嘛会晤。沃尔兹与中国的关联，引起共和党以及中国国内的关注。

（德国之声中文网）哈里斯周二（8月6日）宣布沃尔兹（Tim Walz）为其竞选副手后，共和党总统候选人、前总统特朗普的支持者对沃尔兹进行了攻击。沃尔兹曾在大学毕业后前往中国教英语一年，此后又去过中国很多次。

曾在特朗普政府任驻德国大使以及国家情报执行主任的格雷内尔（Richard Grenell）在X平台写道：“共产中国很高兴哈里斯选择沃尔兹作副手。”

哈里斯和沃尔兹的选战团队则予以驳斥，指出沃尔兹一直对北京的人权记录作出批评。选战发言人兴格（James Singer）表示：“共和党人在扭曲基本事实。”他说，沃尔兹一直直面中共，“为人权和民主而战，总是将美国的就业岗位以及制造业摆在第一位。”

沃尔兹曾于1989年前往中国教授英语和美国历史一年。这一年正是天门民主抗议者受到血腥镇压的一年。当时，他刚大学毕业。他与妻子后来创立了一家组织美国大学生去中国旅行的公司。他去过中国30多次。

“他们是那么善良、大方、有能力的人民”

路透社亚洲专栏作者康河信（Hudson Lockett）在X平台转发了1990年美国报章对沃尔兹在中国教书经历的报道。文中，沃尔兹表示他受到中国民众的热情款待，也提到天安门大屠杀。他说：“对民众来说，这将永远是很多苦涩的记忆。”沃尔兹说：“假如他们有合适的领导人，那么他们能成就的是无限的。他们是那么善良、大方、有能力的人民。他们不断、不断地给予我。去那里是我做过最好的事情之一。”

沃尔兹会说一些中文。他结婚的日期是6月4日——表示，这是他永远不会忘怀的日期，因为天安门大屠杀纪念日。他与妻子的蜜月也在中国度过。

据美国之音报道，沃尔兹曾于2014年接受采访，讲述1989年六四前夕，他感到“自由仿佛席卷全球，那是一种那么乐观的感觉”。他说：“我记得六月四日醒来，得知无法想象的事情发生了。…当时我的许多同行决定返回美国…而我觉得那时去中国比任何时候都更重要，来讲述这个故事，并让中国民众知道，我们和他们站在一起。”沃尔兹说：“看到民主女神像被树立起来，是非常神奇的感觉。”

沃尔兹还表示：“我担心中国学生会不知道（当时发生的事情）。我担心美国大学生也不知道。…暴政会继续存在是因为我们遗忘了。所以我觉得纪念这个日子非常重要。”

关注人权

如今，与沃尔兹最初前往中国的八九十年代不同，美国政界对华的强硬是两党少有的一致意见。

沃尔兹表示美中关系并不需要是敌对的，但与此同时，他在任众议员的12年里，参与制定了对北京人权纪录作出批评的议案。沃尔兹也是美国国会-行政部门中国委员会的成员。该委员会的焦点是人权。

据《华盛顿邮报》报道，2009年，沃尔兹共同发起了一份对逮捕中国活动人士、诺贝尔和平奖得主刘晓波作出谴责的决议。刘晓波当时因煽动颠覆国家政权罪名被捕。2016年，沃尔兹与流亡藏人精神领袖达赖喇嘛会晤。而在更近期，作为州长，他批评北京支持俄罗斯对乌克兰的战争。

该报引述如今在华盛顿的香港社运人士敖卓轩评价说，沃尔兹比华盛顿大多数人与中国接触的时间要长。他说，尽管近些年来两党许多议员表明对中国持批评态度的立场，但很少人以人权和民主为主要论据。他们大多强调中国在贸易、地缘政治和安全上构成的威胁。“而对沃尔兹州长来说，总是关乎人权。”

美国副总统通常对外交政策并无多少发言权，不过，他们可以对总统对于国际事务的看法产生影响。

中国网友转发据称沃尔兹早年在华教书照片

在中国，社交媒体平台微信上，网友对于沃尔兹与中国的关联是否会影响美中关系表示怀疑。

一名网友表示：一个个人的意志在国家意志面前是无关紧要的，无论他是亲华还是反华，他都要受美国国家利益的制约。

也有网友在微信转发据说是沃尔兹1989-1990年在佛山教书的照片。

特朗普执掌白宫期间，对华发起贸易战。今年，在选战中，他提及会对中国产品征收60%或更高的关税。

特朗普的副总统人选、参议员万斯（JD Vance）则称中国是美国面对的“最大威胁”。

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（综合路透社等）

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