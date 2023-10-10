 汽车闯入旧金山中国总领馆 驾车者被警方击毙 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.10.2023

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新闻广角

汽车闯入旧金山中国总领馆 驾车者被警方击毙

当地时间10月9日，有人驾车冲入旧金山中国总领事馆签证部后的男子。警方表示，驾车者已被警方击毙，事件原因目前仍在调查中。

USA, San Fransico | Auto fährt in chinesisches Konsulat

（德国之声中文网）事件背景目前尚不明了，警方表示，驾车男子的身份以及肇事原因目前都有待调查，官方也未提及事件中是否有其他人伤亡。

洛杉矶警方封锁了现场。

洛杉矶警方封锁了现场。

事件发生一小时后，旧金山警方发言人温特斯（Kathryn Winters）对媒体表示："我不清楚，事发当时签证大厅内有多少人。警方赶至事发现场时，肇事车辆已经停在签证大厅内，警员尝试同嫌疑人沟通时，双方发生了枪战，稍后嫌疑人在医院宣告死亡。目前调查工作仍在进行中。"

她表示，警方也在同美国国务院的调查人员进行合作，"我们目前能够提供的信息非常有限。"

嫌疑人的身份及作案动机目前尚不清楚。

嫌疑人的身份及作案动机目前尚不清楚。



中国驻旧金山总领事馆发表声明称，"有不明身份者驾车暴力冲撞闯入总领馆证件大厅，对工作人员及现场民众生命安全构成严重威胁，对总领馆设施与财产造成严重破坏。"中国总领馆对此次暴力事件予以强烈谴责，并保留追究责任的权利。

中国总领事馆出口处地上仍可看到血迹。

中国总领事馆出口处地上仍可看到血迹。



旧金山中国总领馆在微信官方账号上宣布，从十月十日起，领馆暂停对外开放，何时重新开放则会另行通知。

美国国务院没有立即对路透社的置评请求做出回应。ABC电视台在旧金山报道称，事发现场，一名浑身鲜血的男子被用担架抬走，并送往医院。

 

（路透社）

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