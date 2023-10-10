汽车闯入旧金山中国总领馆 驾车者被警方击毙

（德国之声中文网）事件背景目前尚不明了，警方表示，驾车男子的身份以及肇事原因目前都有待调查，官方也未提及事件中是否有其他人伤亡。

事件发生一小时后，旧金山警方发言人温特斯（Kathryn Winters）对媒体表示："我不清楚，事发当时签证大厅内有多少人。警方赶至事发现场时，肇事车辆已经停在签证大厅内，警员尝试同嫌疑人沟通时，双方发生了枪战，稍后嫌疑人在医院宣告死亡。目前调查工作仍在进行中。"



她表示，警方也在同美国国务院的调查人员进行合作，"我们目前能够提供的信息非常有限。"





中国驻旧金山总领事馆发表声明称，"有不明身份者驾车暴力冲撞闯入总领馆证件大厅，对工作人员及现场民众生命安全构成严重威胁，对总领馆设施与财产造成严重破坏。"中国总领馆对此次暴力事件予以强烈谴责，并保留追究责任的权利。





旧金山中国总领馆在微信官方账号上宣布，从十月十日起，领馆暂停对外开放，何时重新开放则会另行通知。



美国国务院没有立即对路透社的置评请求做出回应。ABC电视台在旧金山报道称，事发现场，一名浑身鲜血的男子被用担架抬走，并送往医院。

（路透社）

©2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。