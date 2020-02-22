 汽车衝入德国小镇狂欢节遊行 至少30傷 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.02.2020

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时政风云

汽车衝入德国小镇狂欢节遊行 至少30傷

黑森州北部一小镇的「玫瑰星期一」遊行过程中，一辆汽车驶入衝撞人群，造成数十人受傷，其中三分之一是儿童。有关部门已逮捕了主要嫌犯，並不排除蓄意犯案的可能。

Deutschland Auto fährt in Rosenmontagszug in Volkmarsen (Reuters/E. Schulten)

一位目击者称，一辆汽车衝入人群。当局不排除蓄意犯案的可能。多辆救护车已赶往现场。

（德国之声中文网）在黑森州北部小镇福尔克马森（Volkmarsen），一名29岁的男子驾驶汽车衝入「玫瑰星期一」遊行队伍。根据警方资料，至少30人受伤，其中約有三分之一是儿童。该名驾驶已被逮捕。

 「玫瑰星期一」 是狂欢节的高潮部分。彩车游行队伍前行过程中会向聚集在沿途的人们抛洒糖果、巧克力、鲜花等礼品。

该事件发生在当地时间下午2点45分左右。法兰克福警方说，重伤总数为7人。黑森州内政部长贝特（Peter Beuth）说，受伤人士中约有三分之一是儿童。

除了驾驶之外，另有一名拍摄该事件的人士也被拘留在现场，但目前尚不清楚他是嫌犯还是证人。



事件发生详细经过

在柏林以西约280公里（175英里）的黑森州，一位男子高速驾驶一辆银色奔驰，衝入福尔克马森庆祝「玫瑰星期一」狂欢节的人群。当地报纸引述目击者称，驾驶当时绕过障碍物后飞速驶向人群。

事发后，数十辆救护车和一架直升机到达事发地点将伤员送到附近的医院救治。肇事驾驶也受伤送医。

德国之声记者斯托登迈尔（Rebecca Staudenmaier）访问在场的目击者。一名女士说，她5岁的儿子差点被撞。她说:「我拉儿子的兜帽，但站在他旁边的其他孩子被撞到了。」


警方正在调查犯案动机。目前警察和法兰克福总检察院称此事件是「杀人未遂案」。虽然没有将其视为攻击事件，不过黑森州内政部门表示并未排除这个可能。

黑森州州长布菲尔（Volker Bouffier）透过脸书表示：「该事件的背景仍不明。我要求民众不要猜测可能的动机，让调查人员处理这起暴力事件。」

州警察​​要求人们不要在网上分享假信息或散布事件的照片或录像。为了预防起见，黑森州的所有遊行都已被取消。

Karte Volkmarsen

事发地点。

驾驶是谁？

犯罪嫌疑人是该镇的居民，曾因其他罪行，包括破坏安宁与殴打等有关事件被警方逮捕。德新社报导，当局并不认为他是极端主义者。
法兰克福总检察长办公室在一份声明中说，只要嫌犯的健康状况允许，将出庭接受调查法官的审判。

Deutschland Auto fährt in Rosenmontagszug in Volkmarsen (Reuters/E. Schulten)

肇事车辆。



德国政府回应

德国总理默克尔表示：「我挂念着福尔克马森的状况和受伤的人。希望大家早日康复。感谢警察和所有紧急服务人员的辛劳。」

外交部长马斯在推特上说：「我们对福尔克马森的伤者表示哀悼，希望每个人都能早日康复。衷心感谢现场的紧急服务人员。」


车祸发生在德国狂欢节庆祝活动的高峰期，在科隆，杜塞尔多夫和美因茨的遊行人数最多。在福尔克马森事件不到一周前，德国小镇哈瑙的枪击案才导致9名德国公民死亡。

邹宗翰/文木/ 凝炼（路透社、美联社、法新社、德新社）

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