汽车行业转型导致德国再减少14万工业岗位

德国汽车产业结构性转变的代价非常高昂：同2019年相比，德国汽车行业已减少了4.6万个工作岗位，而2035年前还将继续削减近14万个就业机会。

（德国之声中文网）德国汽车工业联合会（VDA）发布的一份最新调查研究报告显示，到 2035年前，随着汽车行业从传统燃油车向电动汽车的转变，德国该行业的就业岗位可能会继续减少14万个。

德国汽车工业联合会主席穆勒 (Hildegard Müller) 表示，由于国际竞争激烈，企业目前正在缩减投资。

大众汽车董事会本周刚刚宣布，计划关闭德国境内至少三处工厂，裁员数千人之多。汽车供应商采埃孚（ZF）预计2028年前在德国削减目前54000个工作岗位中的四分之一。博世（Bosch）和大陆集团(Continental)都做出裁员计划。

德国工商大会 (DIHK) 的一项研究显示，汽车行业一半以上的公司都在计划裁员，只有7%的企业预计会增加就业机会。超过一半的汽车零部件制造商都存在坏账以及流动性瓶颈等的融资障碍。

德国工商协会负责人万斯雷本（Martin Wansleben）表示，从某种程度上来说，大众汽车是德国出现结构性危机的标志。向电动汽车的转型并不是轻轻松松就可以实现的。

目前德国汽车行业正处于结构调整的过程中。 汽车工业联合会的研究报告显示，与2019年相比，到2035年全行业预计将总共削减近19万个工作岗位，其中约4.6万个工作岗位已经被裁减。

德国汽车工业联合会主席穆勒表示，欧洲和德国失去竞争力正在越来越明显地表现出来。越来越多的公司推迟或完全取消在德国的投资计划，超过三分之一的公司计划将投资转移到海外。

大众拟关德国3厂 员工忧饭碗不保 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（路透社等）

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