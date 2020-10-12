为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
汽车不只是一种运输工具。作为繁荣、阳刚和自由的象征，它们不仅在广告中被夸大，并激起人们的强烈情感。100多年来，汽车的形象有何样改变？
第二次世界大战前，汽车是一种奢侈品。只有极少数人能负担得起自家车。不过，即使现在早已普遍，但汽车，尤其是高档车，仍常被视为某种身份象征。有人刻意以花哨车炫耀自我；更多人则将其视为自己外在形象的组成部分，犹如第二套服装。
二战后，汽车渐成一种大众消费品，越来越多的人有能力购买。人们钟爱并精心护养成了富裕生活象征的自家车。其中当然包括假期驾车游，且最好是出境。像此图显示的1964年8月通往荷兰的高速公路上发生的这种交通堵塞，大家平静接受，怡然自得。
影片里，特工007的座驾“阿斯顿·马丁”（ Aston Martin ）以其外形、速度和先进技术而令人着迷。康纳利（ Sean Connery ）饰演的潇洒的詹姆斯·邦德（ James Bond ）及其靓丽的片中女伴代表了一种俗世的优雅。它所体现的汽车和人之间的那种色情联系、欲望投射，深深扎根于人们脑际，直到今天仍影响着不少人的购买决定。
这车前部看似一张脸，大灯乃是 "眼睛"。这一设计曾让多少人心潮荡漾！上世纪70、80年代，欧宝曼塔（ Opel Manta ）尤其受年轻人追捧，他们觉得此车特有阳刚之气，希望借以在女性那里加分。该款车售量超过百万。不过，这款廉价跑车亦颇受嘲笑。
曲线形、红漆、大马力发动机和加速时的轰鸣声——对一些车主来说，它令人激情满怀，幸福之至，并坚信自己优于他人。在飞驰和快速超车时，肾上腺素亦被激发，尤让男性着迷。当然，易于驾驶也是个中原因。
歌手埃尔顿·约翰（ Elton John ）是狂热车迷，在豪华车上不惜重金。因 "无太多时间 "自驾，2001年，他拍卖了若干自己最喜欢的车。若哪位明星和捷豹（本图）、劳斯莱斯或保时捷一起显身，便能增大该车之名声，并同时从其形象中获益。它体现了时代精神，并影响数代人。
车子越做越大，使驾车人有更多安全感，却给其他道路使用者带来更多恐惧，并增大在盲点发生事故的风险。反过来，它又导致他人也选择大车：一些小尺寸车的主人在下次购买时便转向大车。
2007年，默克尔总理和大众汽车公司董事长温特科恩（ Winterkorn ）在法兰克福国际车展上的合影。白色代表光明、启蒙和纯真，屈膝代表鞠躬和敬意。此照显示了一种近乎宗教般的敬畏，以及汽车、商业和政治之间的深深关联。汽车工业是全球范围一强大经济要素。
科隆大教堂前的这辆金翼车由行动艺术家哈·舒尔特（HA Schult ）于1991年设计制作，用来象征一个过去的时代。福特嘉年华（ Ford Fiesta ）是他的艺术行动 "恋物车 "（ Fetisch Auto ）的一部分，至今仍在。舒尔特说，此间，汽车早已失去其偶像地位。不过，一些评家认为，该艺术行动既是一首献给汽车时代的哀歌，也是为福特公司所作的一次广告活动。
2008年至2011年间，特斯拉制造了这款锂离子电池双座敞篷跑车。它的续航能力为350公里，被视为人类首台现代电动汽车，使电动车实现世界性突破，并成为创新形象。电动车现被认为别具风雅、有益于气候。
拥有昂贵汽车者感觉自己身价提高，骑自行车的人长期来被视为穷汉。然而，这种情况正在改变。电动自行车和现代骑车人正引来越来越多的关注。今天，谁若能骑车，便被认为是身体棒、有环保意识和有魅力。梦幻汽车依旧让人着迷，不过，此图上这样的酷炫电动自行车已然流行开来，成了新一代运输工具偶像。
韩国男团防弹少年团（BTS）在队长发表关于韩战的言论后，遭到中国网友强烈批评，而包括三星在内的几个知名品牌急忙与BTS撇清关系。
© 2022 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式
| 移动版