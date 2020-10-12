 汽车百年 形象多变 | 所有节目 | DW | 19.06.2022

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科技环境

汽车百年 形象多变

汽车不只是一种运输工具。作为繁荣、阳刚和自由的象征，它们不仅在广告中被夸大，并激起人们的强烈情感。100多年来，汽车的形象有何样改变？

  • Eine elegant gekleidete Frau um 1930 steht vor einem Luxuswagen

    奢华象征

    第二次世界大战前，汽车是一种奢侈品。只有极少数人能负担得起自家车。不过，即使现在早已普遍，但汽车，尤其是高档车，仍常被视为某种身份象征。有人刻意以花哨车炫耀自我；更多人则将其视为自己外在形象的组成部分，犹如第二套服装。

  • Stau auf einer Autobahn um 1964

    繁荣标志

    二战后，汽车渐成一种大众消费品，越来越多的人有能力购买。人们钟爱并精心护养成了富裕生活象征的自家车。其中当然包括假期驾车游，且最好是出境。像此图显示的1964年8月通往荷兰的高速公路上发生的这种交通堵塞，大家平静接受，怡然自得。

  • Hauptdarsteller von James Bond Sean Connery um 1964 vor seinem Auto Aston Martin

    脑中情怀

    影片里，特工007的座驾“阿斯顿·马丁”（ Aston Martin ）以其外形、速度和先进技术而令人着迷。康纳利（ Sean Connery ）饰演的潇洒的詹姆斯·邦德（ James Bond ）及其靓丽的片中女伴代表了一种俗世的优雅。它所体现的汽车和人之间的那种色情联系、欲望投射，深深扎根于人们脑际，直到今天仍影响着不少人的购买决定。

  • Deutschland Opel Manta Frau in Jeans posiert auf der Motorhaube

    吸引异性目光

    这车前部看似一张脸，大灯乃是 "眼睛"。这一设计曾让多少人心潮荡漾！上世纪70、80年代，欧宝曼塔（ Opel Manta ）尤其受年轻人追捧，他们觉得此车特有阳刚之气，希望借以在女性那里加分。该款车售量超过百万。不过，这款廉价跑车亦颇受嘲笑。

  • Schwarzwälder Ferrari-Vermieter zeigt einen Ferrari einen Kunden

    猩红色的幸福感

    曲线形、红漆、大马力发动机和加速时的轰鸣声——对一些车主来说，它令人激情满怀，幸福之至，并坚信自己优于他人。在飞驰和快速超车时，肾上腺素亦被激发，尤让男性着迷。当然，易于驾驶也是个中原因。

  • Elton John vor Jaguar Typ E und anderen Nobelkarossen.

    车迷Elton John

    歌手埃尔顿·约翰（ Elton John ）是狂热车迷，在豪华车上不惜重金。因 "无太多时间 "自驾，2001年，他拍卖了若干自己最喜欢的车。若哪位明星和捷豹（本图）、劳斯莱斯或保时捷一起显身，便能增大该车之名声，并同时从其形象中获益。它体现了时代精神，并影响数代人。

  • Smart zwischen Hummer-Geländewagen auf einem Parklatz

    霸气出场

    车子越做越大，使驾车人有更多安全感，却给其他道路使用者带来更多恐惧，并增大在盲点发生事故的风险。反过来，它又导致他人也选择大车：一些小尺寸车的主人在下次购买时便转向大车。

  • Merkel sitzt in einem VW UP und Winterkorn kniet davor auf der IAA

    宗教色彩

    2007年，默克尔总理和大众汽车公司董事长温特科恩（ Winterkorn ）在法兰克福国际车展上的合影。白色代表光明、启蒙和纯真，屈膝代表鞠躬和敬意。此照显示了一种近乎宗教般的敬畏，以及汽车、商业和政治之间的深深关联。汽车工业是全球范围一强大经济要素。

  • Künstler HA Schult steht mit ausgebreiteten Armen neben einem vergoldeten Ford Fiesta, der mit riesigen Flügeln dekoriert ist. Im Hintergrund ist die Fassade des Doms.

    偶像

    科隆大教堂前的这辆金翼车由行动艺术家哈·舒尔特（HA Schult ）于1991年设计制作，用来象征一个过去的时代。福特嘉年华（ Ford Fiesta ）是他的艺术行动 "恋物车 "（ Fetisch Auto ）的一部分，至今仍在。舒尔特说，此间，汽车早已失去其偶像地位。不过，一些评家认为，该艺术行动既是一首献给汽车时代的哀歌，也是为福特公司所作的一次广告活动。

  • Windkraftpionier Jess Jessen an seinem schwarzen Tesla

    电动车科技创新

    2008年至2011年间，特斯拉制造了这款锂离子电池双座敞篷跑车。它的续航能力为350公里，被视为人类首台现代电动汽车，使电动车实现世界性突破，并成为创新形象。电动车现被认为别具风雅、有益于气候。

  • E-Bike Fahrradfahrer mit Kind fährt an einem Park entlang

    骑车变酷

    拥有昂贵汽车者感觉自己身价提高，骑自行车的人长期来被视为穷汉。然而，这种情况正在改变。电动自行车和现代骑车人正引来越来越多的关注。今天，谁若能骑车，便被认为是身体棒、有环保意识和有魅力。梦幻汽车依旧让人着迷，不过，此图上这样的酷炫电动自行车已然流行开来，成了新一代运输工具偶像。


  • Eine elegant gekleidete Frau um 1930 steht vor einem Luxuswagen

    奢华象征

    第二次世界大战前，汽车是一种奢侈品。只有极少数人能负担得起自家车。不过，即使现在早已普遍，但汽车，尤其是高档车，仍常被视为某种身份象征。有人刻意以花哨车炫耀自我；更多人则将其视为自己外在形象的组成部分，犹如第二套服装。

  • Stau auf einer Autobahn um 1964

    繁荣标志

    二战后，汽车渐成一种大众消费品，越来越多的人有能力购买。人们钟爱并精心护养成了富裕生活象征的自家车。其中当然包括假期驾车游，且最好是出境。像此图显示的1964年8月通往荷兰的高速公路上发生的这种交通堵塞，大家平静接受，怡然自得。

  • Hauptdarsteller von James Bond Sean Connery um 1964 vor seinem Auto Aston Martin

    脑中情怀

    影片里，特工007的座驾“阿斯顿·马丁”（ Aston Martin ）以其外形、速度和先进技术而令人着迷。康纳利（ Sean Connery ）饰演的潇洒的詹姆斯·邦德（ James Bond ）及其靓丽的片中女伴代表了一种俗世的优雅。它所体现的汽车和人之间的那种色情联系、欲望投射，深深扎根于人们脑际，直到今天仍影响着不少人的购买决定。

  • Deutschland Opel Manta Frau in Jeans posiert auf der Motorhaube

    吸引异性目光

    这车前部看似一张脸，大灯乃是 "眼睛"。这一设计曾让多少人心潮荡漾！上世纪70、80年代，欧宝曼塔（ Opel Manta ）尤其受年轻人追捧，他们觉得此车特有阳刚之气，希望借以在女性那里加分。该款车售量超过百万。不过，这款廉价跑车亦颇受嘲笑。

  • Schwarzwälder Ferrari-Vermieter zeigt einen Ferrari einen Kunden

    猩红色的幸福感

    曲线形、红漆、大马力发动机和加速时的轰鸣声——对一些车主来说，它令人激情满怀，幸福之至，并坚信自己优于他人。在飞驰和快速超车时，肾上腺素亦被激发，尤让男性着迷。当然，易于驾驶也是个中原因。

  • Elton John vor Jaguar Typ E und anderen Nobelkarossen.

    车迷Elton John

    歌手埃尔顿·约翰（ Elton John ）是狂热车迷，在豪华车上不惜重金。因 "无太多时间 "自驾，2001年，他拍卖了若干自己最喜欢的车。若哪位明星和捷豹（本图）、劳斯莱斯或保时捷一起显身，便能增大该车之名声，并同时从其形象中获益。它体现了时代精神，并影响数代人。

  • Smart zwischen Hummer-Geländewagen auf einem Parklatz

    霸气出场

    车子越做越大，使驾车人有更多安全感，却给其他道路使用者带来更多恐惧，并增大在盲点发生事故的风险。反过来，它又导致他人也选择大车：一些小尺寸车的主人在下次购买时便转向大车。

  • Merkel sitzt in einem VW UP und Winterkorn kniet davor auf der IAA

    宗教色彩

    2007年，默克尔总理和大众汽车公司董事长温特科恩（ Winterkorn ）在法兰克福国际车展上的合影。白色代表光明、启蒙和纯真，屈膝代表鞠躬和敬意。此照显示了一种近乎宗教般的敬畏，以及汽车、商业和政治之间的深深关联。汽车工业是全球范围一强大经济要素。

  • Künstler HA Schult steht mit ausgebreiteten Armen neben einem vergoldeten Ford Fiesta, der mit riesigen Flügeln dekoriert ist. Im Hintergrund ist die Fassade des Doms.

    偶像

    科隆大教堂前的这辆金翼车由行动艺术家哈·舒尔特（HA Schult ）于1991年设计制作，用来象征一个过去的时代。福特嘉年华（ Ford Fiesta ）是他的艺术行动 "恋物车 "（ Fetisch Auto ）的一部分，至今仍在。舒尔特说，此间，汽车早已失去其偶像地位。不过，一些评家认为，该艺术行动既是一首献给汽车时代的哀歌，也是为福特公司所作的一次广告活动。

  • Windkraftpionier Jess Jessen an seinem schwarzen Tesla

    电动车科技创新

    2008年至2011年间，特斯拉制造了这款锂离子电池双座敞篷跑车。它的续航能力为350公里，被视为人类首台现代电动汽车，使电动车实现世界性突破，并成为创新形象。电动车现被认为别具风雅、有益于气候。

  • E-Bike Fahrradfahrer mit Kind fährt an einem Park entlang

    骑车变酷

    拥有昂贵汽车者感觉自己身价提高，骑自行车的人长期来被视为穷汉。然而，这种情况正在改变。电动自行车和现代骑车人正引来越来越多的关注。今天，谁若能骑车，便被认为是身体棒、有环保意识和有魅力。梦幻汽车依旧让人着迷，不过，此图上这样的酷炫电动自行车已然流行开来，成了新一代运输工具偶像。


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