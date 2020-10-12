脑中情怀

影片里，特工007的座驾“阿斯顿·马丁”（ Aston Martin ）以其外形、速度和先进技术而令人着迷。康纳利（ Sean Connery ）饰演的潇洒的詹姆斯·邦德（ James Bond ）及其靓丽的片中女伴代表了一种俗世的优雅。它所体现的汽车和人之间的那种色情联系、欲望投射，深深扎根于人们脑际，直到今天仍影响着不少人的购买决定。