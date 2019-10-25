汽车大亨戈恩的神奇潜逃

（德国之声中文网）就好像他在2018年11月的被逮捕事件还不够轰动，涉嫌卷入腐败丑闻的日本日产、法国雷诺汽车公司前总裁戈恩（Carlos Ghosn）为自己的故事又增添了一个"精彩"篇章：他在日本被监禁4个月后于2019年4月获释，条件是他不经允许不得出国。他之所以被保释，是因为他否认有逃跑意图。他的辩护律师称，他太出名，走到哪里都会被发现。然而，就在新年第一天，戈恩从黎巴嫩通报日本安全部队，他在他们的眼皮子底下离开了日本。

.东京的调查

戈恩逃离日本之后，东京警方和检察院开始对他逃跑的情况展开调查。据日本国际传媒（NHK）报道，他们对几名可能帮助戈恩出逃者的怀疑已经有了证据。关于戈恩逃离其公寓的途径，有着各种版本的传言。现在，知情者已经否认他藏入乐器箱逃离住宅的说法。调查人员将通过对戈恩住所和其他逗留地点周边的监控录像寻找线索。戈恩在东京的公寓也于周四被搜查。

同时，日本已经有人呼吁加强保释条件。例如，《读卖新闻》的评论员就对根据被告资产制定保释额、通过GPS系统进行监控的提议提出质疑。

多人在伊斯坦布尔被捕

上周日晚上，戈恩乘坐私人飞机抵达黎巴嫩首都贝鲁特之前，曾经在伊斯坦布尔中途停留。现在，这段旅途也引起日本当局的关注。根据土耳其广播公司NTV的报道，日本内务省已下令调查戈恩是如何可以将土耳其作为过境国的。星期四，有7人在伊斯坦布尔被捕传讯，据媒体报道，他们中有4名飞行员，两名机场工作人员和一家货运公司的经理。

在法国和黎巴嫩或可无恙

在日本当局甚至可能是也在土耳其当局的的眼皮子底下逃亡的过程中，戈恩至少在法国可能会感到安全。法国经济和财政部国务秘书吕纳谢（AgnèsPannier-Runacher）在法国资讯电视台（BFMTV）说："如果戈恩先生来法国，我们将不会引渡戈恩先生，因为法国永远不会引渡其本国国民。"但是她强调，没有人可以凌驾于法律之上。法国政府表示，已经听说了戈恩神奇的逃亡。





戈恩在贝鲁特的豪宅

一年前辞去了雷诺董事长职务的戈恩现在已到达贝鲁特。由于日本与黎巴嫩之间没有签署引渡协议，因此贝鲁特几乎不可能将戈恩引渡日本-。黎巴嫩政府已经表示，戈恩合法进入该国，没有理由对他采取行动。

因此，这位前日产总裁神奇逃亡的故事可能还会有更多曲折情节。

2018年，戈恩因违反股市条件在东京被捕并被起诉。现在遭国际刑警通缉的他下周将在贝鲁特举行记者招待会。

李京慧/凝练 (法新社、美联社、路透社、德新社)