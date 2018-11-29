“汽车共享”热潮能持续多久？

(德国之声中文网)"机动性"（mobility）这个词汇所代表的意义因人而异。不过这个字眼却很少被用在日常对话中。"如今我上班的机动性相当好"--这样的句子听起来总是有哪里不对劲。

不过我们会越来越频繁地接触到这个词汇。从甲地到乙地的移动过程正发生剧烈转变，这种多样化的未来浪潮就被称为"机动性"。

去年11月，德国经济部长阿尔特迈尔(Peter Altmaier)表示，未来将出现一个包罗万象的机动性平台："一个应用软件就能解决所有出行问题，从自行车到搭乘公车，再到租车以及订国际航线的机票。"

距离这个目标还有一大段路要走，但是截至目前为止，这段旅程中最值得一提的里程碑便是"汽车共享"。近年来，汽车共享在德国正蓬勃发展。

过去数十年间，许多国家出现了各种不同的汽车共享服务。其中最受德国人欢迎的是所谓"自由流动式"汽车共享，使用者通过手机应用软件订车，在城市的任何地点取车和还车。目前都被纳入ShareNow旗下的Car2Go和DriveNow两个平台便是最好的例子。

与汽车共享有异曲同工之妙的"电子召车"（e-hailing）和"拼车"（ride-sharing）也有壮大的趋势。欲前往相同目的地者可以使用应用软件召车，再由驾驶负责接送。柏林公共交通公司（BVG）的系统BerlKönig以及使用者日益增加的拼车服务商CleverShuttle提供的都是相同服务。

共享车商看好电动汽车

今年二月，德国汽车共享游说人士（没错，真的有此类游说人士）表示，在德国登记成为"汽车共享者"的人数急剧增加，截至2018年底共有246万人，此前一年还只有35万人。

过渡性技术

这样的出行方式将成为未来的趋势吗？麦肯锡咨询公司专门研究欧洲未来移动性的分析师海涅克（Kersten Heineke）给出的答案是肯定也是否定的。他认为汽车共享和电子召车是"过渡性技术"，能帮助大型车商和其他利益相关者为消费者做好迎接新驾驶时代的准备；届时，自动驾驶汽车以及人们对汽车持有权的看法都会出现划时代的改变。

海涅克在接受德国之声采访时表示："无论是2028、2030或2032年，生活在现代化、四通八达的城市里，我们将不再使用传统的汽车共享或电子召车，取而代之的是机器人出租车或自动驾驶接驳车共享服务。基本上，如今存在的所有模式都将融合成新形式。"

但他也相信，目前在德国盛行的汽车共享还有几年的荣光，而德国的三大汽车制造商戴姆勒、宝马和大众汽车之所以对这个领域进行投资，一方面是看上汽车共享在大城市的市场价值，同时也是为了"获得良好的练习场，学习如何小规模贩卖机动性"。

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市场巨头的大投资

Car2Go的沟通部门主管穆勒（Christian Müller）对德国之声表示："汽车共享是一个大规模增长的行业。"

大型车商的投资价值可观，并透露出许多信息。戴姆勒去年支付了7000万欧元收购Car2Go剩余的25%股份成为持股100%的股东，同时也使该公司的市价达到2.8亿欧元。

约在相同时期，DriveNow成为宝马的全资子公司。在这两起收购案中，剩余股权分属于传统租车公司Europcar和Sixt，这反映出汽车共享模式对租车公司和汽车制造商均带来冲击。

2018年3月，宝马和戴姆勒合并了旗下的汽车共享公司，正式成立ShareNow。有关当局已在去年12月批准了这起合并案。新成立的ShareNow在全球约有400万顾客，于13个国家内拥有超过2万辆车，成为全球最大的汽车共享服务提供商。

大众汽车也不落人后。该公司今年内将在柏林开启"WeShare"汽车共享服务，2020年还将在德国各地、欧洲和北美也拓展相关业务。

在经历柴油门丑闻后，大众汽车不得不将品牌重心转移至电动车投资上，WeShare的车队理所当然也将使用电动车。这也将成为WeShare与ShareNow汽车共享公司的关键差异，后者虽拥有逾2万辆汽车，但只有3200辆为电动车。

由此也引申出有关未来汽车共享模式的关键性问题：随着整体行业朝电动车及自动驾驶技术推进，汽车共享又将如何发展？

客户将成最终受益者

穆勒表示，ShareNow公司确信，未来的汽车共享将成为电动车的天下；但由于Share Now采用的是在城市任何地点"自由流动式"取车还车模式，在德国目前充电设施仍不充足的情况下，该公司难以在车队中增加电动车数量。

至于汽车共享在自动驾驶的未来趋势中将何去何从，当前的预测难度更高。但ShareNow等公司已经着手进行大规模投资以应对即将到来的改变。事实上，对汽车共享的投资也可被解读为对自动驾驶的一种投资。

Car2Go公司在2017年针对相关主题撰写的"白皮书"中，将"专业车队管理、预估需求、智能车队、智能充电和顾客体验"列为必须成功维持的五大关键领域，以在逐渐被人工智能和物联网（IoT）定义的机动性时代中继续生存。

麦肯锡咨询公司的海涅克相信，通过管理遍布城市的车队，以及迎合没有私人汽车顾客的需求，大型汽车共享公司能在自动驾驶时代来临时拥有强大优势。根据预测，当自动驾驶成为现实时，拥有汽车的人数将会下降。除此之外，汽车共享公司管理多元化大型车队的能力，将决定其业务发展的可能性。

值得一提的是，ShareNow等公司采用的汽车共享模式锁定的主要是大城市，不一定适用于小城镇或乡村地区。海涅克认为，即使自动驾驶和电动车成为主流，乡镇地区拥有汽车的人数短期内不会发生变化。与此同时，他相信城市居民最终将成为机动性未来的最大赢家。

"一切都将变得更为方便。" 海涅克如是说。"从甲地到乙地，顾客将拥有各种选项，能自由选择所需的移动时间、舒适度以及价格。这肯定是最终的趋势。"