汽车专家： “马斯克能赚钱？”

德国之声：施沃佩先生，您如何评估特斯拉在勃兰登堡设厂的计划？

弗兰克·施沃佩（Frank Schwope）：对于柏林-勃兰登堡州来说，当然很幸运。因为该项目可以创造多达一万个就业岗位。这是一个重要的决定，因为迄今特斯拉只在北美生产。今年年底在中国将有一家新工厂开始生产。而位于第三大洲欧洲的德国，上个月就发出了相关信号。而且首先考虑的是在下萨克森州或北莱茵-威斯特法伦州。我相信这一次并非像以往那样是个空头承诺，而是在未来2到4年内真的出现一家新工厂。

德国之声：在您看来，这对特斯拉本身意味着什么？由于特斯拉市值的原因，您对此一直持怀疑态度。

弗兰克·施沃佩：我对特斯拉（Tesla）及其市场估值都持怀疑态度。马斯克（Elon Musk）尚未证明通过其汽车可以赚钱。他敛了很多钱，不仅仅是他自己的钱，但是他也烧了很多钱。据估计他今年不会盈利，而且很可能会再次亏损。如果在未来几年内中国的产量有大幅增长，并且在中国的生产没有导致极高的额外成本，那他可以扭转局面。

而且他必须逐步扩大生产。因此他计划在德国建造新工厂，年产汽车10万至30万辆。Modell 3是所谓的"高产型"，其销量将明显高于较大型的汽车。然而他没有足够的生产能力，他必须建新厂来扩大其生产能力。一方面在中国，另一方面在欧洲，以便能够满足需求。

施沃佩

德国之声：德国汽车行业的实力是否会因此发生变化？行业大佬--大众的地位是否会真正受到威胁？

弗兰克·施沃佩：大众不是电动汽车的大制造商。大众汽车要等到明年才开始生产一款电动汽车，最初可能年产10万辆，之后再逐步扩大产量。因此说大众不是特斯拉的直接竞争对手。大众电动汽车的基本款起价为3万欧元，未来几年内将越来越便宜。特斯拉不是大众的竞争对手，大众的竞争对手是梅赛德斯，奥迪或宝马。他们之间才存在着真正激烈的竞争。

但我要说的是，竞争推动了发展。如果一条街上只有一家酒吧，那很无聊。但是如果有3个或4个酒吧，那么每家酒吧都会有更多的顾客。对于德国工程师以及德国高端制造商，当然也对德国而言，这是一个有趣的现象。

特斯拉在上海的巨型工厂

德国之声：实际上马斯克先生可以去任何其他欧洲国家建厂，不是吗？

弗兰克·施沃佩：当然，他本可以在罗马尼亚或其它一个东欧国家廉价生产。德国当然是欧洲最昂贵的生产地之一。但是我认为他是有意这样做的。他之所以选择德国，就是为了特别来强调其"高端"。或许也是为了能够更轻松地从德国高端汽车制造商那里挖来工程师。

这也是一个象征，表明如果你能够提供好的汽车产品，那么当然也应该具备在德国开设新工厂的能力。尽管我不得不强调我刚才说过的话：马斯克尚未证明自己可以赚钱。他需要证明自己既能烧钱，也能赚钱。

施沃佩（Frank Schwope）是汽车专家、德国北方州银行（NordLB）分析师。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报道，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。