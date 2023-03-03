汪洋將卸任政協主席 最後報告說了什麼？

（德國之聲中文網）中國「兩會」本週末開幕，現任全國政協主席汪洋週六（3月4日）發表了任內最後一次工作報告，重申以黨領政的原則；針對台灣問題，則僅以兩段帶過。

據中國官媒新華社報導，汪洋在大會報告中稱過去五年「極不平凡」，強調中國在面臨「世界百年未有之大變局」之際，應以「兩個確立」、「兩個維護」，謹守中國共產黨與國家主席習近平的領導。上述說法與去年中共二十大報告的用詞類似，顯見兩會大致上仍延續二十大的基調。

關於台灣事務，汪洋並未多加著墨。台灣中央社指出，汪洋的工作報告提到台灣的部分僅有兩段，除了談及與兩岸交流相關的論壇和政黨互動，也再次強調中國在台灣問題上面對歐美的立場，針對「美歐炮製涉台涉港涉疆法案和（前美眾院議長）佩洛西竄台等發表嚴正聲明，堅定捍衛國家主權、安全、發展利益」。

兩會開幕前，多位專家接受DW訪問時曾預測，中國領導階層在兩會期間談到台灣時，將著重於交流、促融等「軟」的面向，反台獨、反外部勢力等「硬」的部分雖會提及，但不太可能過於強化。

“两会”看点有哪些？ 习近平将续任国家主席及国家军委主席 2023年的中国全国两会适逢中央政府换届。去年10月在中共二十大上获得历史性的第三个总书记任期的习近平预计将在两会上续任中国国家主席及国家军委主席。2018年3月，人大修宪取消了国家主席任期限制，为习近平继续连任铺平了道路。

“两会”看点有哪些？ 李克强卸任政府总理 担任中国政府总理十年的李克强将最后一次做政府工作报告。根据中国宪法的规定，国务院总理的任期最长两届，即十年。在去年10月的二十大上，李克强未当选新一届中央委员。李克强不断强调市场经济的重要性，要地方官员讲真话，被许多人形容为是一位务实、朴素、开放、亲民的政治家。他在2020年两会的记者会上表示，中国有“6亿中低收入及以下人群，他们平均每个月的收入也就1000元左右“。

“两会”看点有哪些？ 李强预计将接任总理 中国新的国务院总理预计将由在中共中央政治局常委中排名第2的李强接任。如果他出任总理，将是中共执政史上从地方党委书记直升国务院一把手的第一人。李强2017年10月至2022年10月担任上海市委书记，被外界视为习近平派系“之江新军”的主要人物，其仕途与习近平的提拔密不可分。

“两会”看点有哪些？ 丁薛祥或任常务副总理 在中共中央政治局常委中排名第七的现任中共中央办公厅主任丁薛祥可望担任中国国务院排名第一的副总理。丁薛祥现年60岁，被视为习近平的幕僚长。据港媒星岛日报披露，其他三名国务院总理将分别由何立峰、刘国中和张国清担任。

“两会”看点有哪些？ 一系列新的人事任命 中共中央政治局今年2月已讨论向两会推荐国家机构和政协领导人员建议。按照惯例，建议人选与最终名单几无差池，两会只是进行流程式的投票表决。除国家主席、副主席、国务院总理、副总理外，新的人事任命还包括各部委要员、人大委员长、政协主席、最高人民法院院长、最高人民检察院检察长等等。两会还将审议《党和国家机构改革方案》并在会后公布。

“两会”看点有哪些？ 国安系统的归属受关注 在《党和国家机构改革方案》中，国安系统的归属最受关注。据港媒报道，以往隶属国务院的中国公安部和国安部可能通过这次机构改革直属中央领导；由习近平亲自担任主席的“中央国家安全委员会”的功能或得到加强；不排除中央政法委权力可能被削弱。

“两会”看点有哪些？ 新的央行行长将确定 两会后，现任央行行长易纲将退。知情人士表示，职业银行家、中信集团负责人朱鹤新（图）有可能成为新一任央行行长；习近平的长期心腹、中国发改委主任何立峰很可能接任央行的党委书记。普遍预计，何立峰还将接任退休的刘鹤、成为主管经济、金融和工业事务的副总理。

“两会”看点有哪些？ 将释放政经政策信号 中国官媒承认去年”内外部环境的超预期因素“对中国经济造成较大冲击。结束严苛的疫情防控”清零政策“后，中国的生产生活开始逐渐恢复。”拼经济“成为新的目标。预计官方将在两会上释放有关GDP增速、财政赤字设定、房地产政策等经济政策信号。此外，两会还将审议立法法修正草案。草案拟将“坚持和发展全过程人民民主”写入其中。



雖然兩會議程以中國民生經濟等內政議題為主，台灣事務一般而言不會在領導人工作報告中占據大篇幅，但仍可從領導人「下團組」的動向，來觀察中國對台政策。外界普遍預料，新任政協主席將由王滬寧接任；兩會期間，習近平與王滬寧等人「下團組」是否前往涉台的人大政協代表團與單位、是否發表涉台言論，皆值得關注。

週六，第十四屆全國人大一次會議的記者會，全程皆未提到涉台內容，亦無「維護領土完整」、「促進和平統一」等常規說辭。有記者提出關於國安法的提問，發言人王超引述了來源不明的「香港民調」，聲稱有75.7%的香港市民對國安法實施的成效感到滿意。

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