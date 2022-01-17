汤加进入紧急状态 失联华人确认无恙

（德国之声中文网）南太平洋岛国汤加的海底火山1月14日至15日间大规模爆发，是本世纪迄今为止强度最高的火山爆发。事发四天后，该国通讯目前仍处于中断状态丶海底电缆受损，因此外界难以获知具体伤亡情形。

根据新西兰驻汤加高级专员公署18日发布消息指出，汤加副首相泰伊（Poasi Tei）也已宣布国家进入紧急状态，而截至当地时间18日下午，已确认有两人死亡。

一名旅居汤加的英国籍女子格罗弗（Angela Glover）为救爱犬而遭海啸卷走，她的家人後来向英国媒体证实，汤加当局已找到她的遗体。目前不确定格罗弗是否已被列入官方死亡清单中。

新西兰驻汤加高级专员公署长官隆德（Peter Lund）18日向新西兰媒体表示，汤加首都努库阿洛法（Nuku’alofa）西部地区受损严重，「首都已被厚厚的火山灰所覆盖，而目前当局正在进行大规模的清理行动」。

首都损害有限 外围小岛情况堪忧

联合国人道主义事务协调办公室（OCHA）18日公告则指，目前首都所在的汤加塔布岛的电力和本地电话网络已经恢复，电力供应尚不稳定。但由于海底电缆已损坏，该国岛屿间乃至与国际的通话尚未完全恢复。汤加现在与外界最主要的联络方式只有卫星电话。

观看视频 01:18 轰鸣声传至阿拉斯加 汤加海底火山大爆发

虽然汤加王国的主要国际机场没有受到损坏，但火山灰阻碍了机场的全面运作。汤加民航部门表示，机场跑道清理工作需时数日才能完成。最早可能恢复通航的时间是1月19日。

值得注意的是，新西兰国防军（NZDF）侦察机拍摄到部分汤加外围小岛遭受严重损害，芒果岛（Mango）上整个村庄受摧毁，阿塔塔岛（Atata）上也有多栋建筑消失。OCHA此前表示，芒果岛一带曾发出求救信号，汤加海军则报告该区域曾遭遇5至10米高的海浪袭击。

汤加是一个由176个岛屿组成的王国，其中36个岛屿有人居住，人口为104,494人。据路透社报道，阿塔塔岛人口约为100人，芒果岛则有约50人。

汤加失联华人确认平安

在汤加火山爆发後，部分当地华人也传出了失联的消息。据香港01报导，在汤加工作的广东男子朱健雄，在北京时间1月15日下午1时透过微信转帐人民币3355元给妻子，并发送一则语音讯息说「火山爆发，海啸要来，我现在去机场。」后失联。

中国驻东加大使馆17日晚上表示，已与朱健雄取得联系，已确认其安全。

另外，山东聊城大学三名在汤加参与农业援助计划的教授，也在火山爆发後失联。不过，据山东商报18日报道，三名教授目前皆已确认平安。

新京报报道，据中国驻汤加大使馆最新消息，在汤加的中国侨胞约有1000人左右，有6家中资企业。目前汤加主要岛屿上无中国公民死亡，但有个别中国公民受到轻伤。

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（综合报道）

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