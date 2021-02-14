汤加海底火山爆发 海啸波及美日海岸

（德国之声中文网）太平洋海啸预警中心称，汤加海底火山喷发造成的海啸风险，正在逐渐减弱。该中心表示，"相关沿海地区需继续关注火山喷发态势，以便确定何时可以恢复正常生活秩序。"

周六晚间，汤加海岸前的海底火山 Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai喷发，由火山灰、蒸汽和嘎斯气体构成的火山云冲入大气层，据称，火山喷发时的巨大轰鸣声，在一万公里外的阿拉斯加都可以听到。

冲击波产生的巨浪波及到了日本和美国沿岸地区。

新西兰奥克兰大学火山学教授克罗宁（ Shane Cronin）对德国之声表示："这是一次非同寻常的火山爆发，其爆炸力非常强大。我们认为，这是21世纪威力最强的一次火山喷发。"克罗宁说，"这座火山大约每九百年强烈喷发一次。不过，这好像是一系列喷发动作的第一波，接下来可能还会有一连串的喷发。"

汤加首都受损严重

截至本周日，火山喷发使汤加同外界的通讯和因特网联络已经基本中断，因此汤加蒙受的损失尚无法进行全面评估。汤加是通过一条通往斐济的海底电缆连接国际互联网的。

新西兰总理阿德纳（ Jacinda Ardern）周日在一次新闻发布会上表示，火山喷发对汤加首都努库阿洛造成了严重的损失。她同新西兰驻汤加大使联络后表示："海啸对首都努库阿洛的北部海岸造成严重影响，大批船只和巨型石块被冲上海岸。"

阿德纳说："努库阿洛被蒙上了一层厚厚的火山灰，但市内总体情况是安全和稳定的。"新西兰总理表示，目前尚没有有关人员伤亡的报告，不过有关当局迄今为止还没有同一些海岸地区和岛屿取得联系。阿德纳说："目前同汤加的通讯联络仍非常困难。"高达19000米的火山云，使新西兰空军无法派遣侦察机前往汤加实地观察灾情。新西兰军方发布推文称，"只要大气条件允许，空军将立即派遣侦察机前往汤加。"

火山学家克罗宁也表示，"迄今为止，我们只看到了海啸对首都所在的汤加主岛造成的损失。但一些距离火山较近、海拔又低的岛屿的情况，尤为令人担忧。这些岛屿上有一些容易受到海啸冲击的低洼地带。"克罗宁表示，"目前汤加主岛-汤加塔布岛上火山灰尚不严重，但喷发形成的蘑菇云仍在不断扩大，因此汤加群岛的核心地带可能都会降下越来越多的火山灰。现在的当务之急是，尽快查清受灾情况，并了解当地民众需要哪些救助。"

国际援助

除新西兰之外，其他一些国家也对汤加局势表示担忧，并愿意提供救援。澳大利亚政府一位发言人表示，尽管目前尚无法对当地局势做出全面评估，但只要汤加提出要求，澳大利亚将会鼎力援助。

美国国务卿布林肯也对汤加局势表示担忧，并表示"美国愿意对这一太平洋邻国提供支持。"

不过，拥有大约十万五千人口的岛国汤加是目前世界上为数不多尚未发生新冠疫情的国家之一，这也使国际社会对该国实施救助增添了困难。新西兰已经承诺，新西兰军方人员都已全面接种疫苗，并会严格遵守汤加的防疫规定。

（美联社，法新社）

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