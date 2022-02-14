江苏省称要调查 丰县铁链母亲事件有望水落石出？

2月17日，中国官媒发布短消息，称“江苏省委省政府决定成立调查组，对‘丰县生育八孩女子’事件进行全面调查”。官方所说“丰县生育八孩女子”也被网民们称为“铁链女“，她究竟是谁，是否是拐卖人口及强奸案受害者？先前，当局前后矛盾、不断改口的通报不断激起民众更大愤慨。
（德国之声中文网）2022年1月28日，值虎年新年即将到来之际，一个蓬头垢面、没有牙齿、衣衫单薄的中年妇女被一根长铁链拴着脖子，锁在一间破屋里的视频在中国社交网络曝光，引起全网震惊。视频摄于江苏徐州市丰县欢口镇董集村，而该女子是一位生了八个孩子的母亲。
视频曝光后，迅速有网友向丰县妇联反映情况，也有网友试图前去探望并了解情况。但丰县县委宣传部则在1月28日发布情况说明称，该女子为杨某侠，于1998年8月与董志民领证结婚，不存在拐卖行为。通报还说，"其家人和邻居反映，杨某侠经常无故殴打孩子和老人。经医疗机构诊断，杨某侠患有精神疾病。"
1月30日，丰县县委宣传部又发布第二份通告，称杨某侠1998年6月在欢口镇与山东鱼台县交界处流浪乞讨时，被董某民父亲董某更（已故）收留，此后与董某民生活在一起。通告还替董志民辩护称，杨某侠患有精神分裂症，"为防止杨某侠犯病时伤人，董某民暂时使用锁链约束其行为，精神状态稳定后便将锁链拿下"。
上述通告均无法让网民信服。在网友后来前往当地拍下的视频中，这位8孩母亲多次重复道，"这个世界不要俺了"，令人泪目。而更多想前往了解真相的网友却被守在丰县的一百多名警察拦截。
许多网民认为，该女子很可能是人口拐卖的受害者，被迫沦为性奴和生育机器，并遭到非人虐待。而当地政府则欲掩盖真相，粉饰太平。还令人愤怒的是，随着人们对该事件的广泛关注，8孩父亲董志民居然"作为'流量名人为商业广告代言。
尽管官方媒体除刊登官方通报外对该事件鲜有报道，但在中国网路上，要求查明真相、保护被害妇女权益和严惩拐卖奴役妇女犯罪活动的呼声则日益高涨，对官员追责的声音也响起，形成了罕见的舆论风暴。越来越多中国网民、博主和自媒体穷追不舍地发表质疑，现任中共新华社对外部主任韩松2月6日也在微博表示，"这几天我更关注的不是水门桥也不是冰墩墩，是拐卖妇女的，是网上讲江苏丰县八个孩子妈妈被虐待精神失常疑遭拐卖的事情"。他的该条微博随即遭到封杀。美籍华人作家严歌苓撰写的文章《母亲啊，母亲》在社交媒体广为流传，但也遭到删除。她写道，"那是怎样的身体啊，二十多年经受不止息的蹂躏，被打掉了牙，被扯落了发，被当成一个器皿盛装兽欲，被实施一个逆向进化：从人至非人。"8孩母亲被栓在铁链上的事件也在海外发酵，诸多国外媒体也对此予以了报道。
由于无法平息舆论，2月7日，江苏徐州市发布新的通告，称市委市政府联合调查组在婚姻登记申请资料中发现含有"云南省福贡县亚谷村"字样后派员赴云南进行核查，并确定杨某侠原名为小花梅（父母已故），于1994年嫁至云南省保山市，1996年离婚后回到亚谷村，当时已表现出言语行为异常。同村的桑某某（女，当时已嫁至江苏省东海县）说受小花梅母亲所托，要带她到江苏治病并找个好人家嫁了，在乘火车到达江苏省东海县后，小花梅走失，通报中称，"桑某某当时未报警，也未告知小花梅家人"，此外，入院检查结果表明：杨某侠牙齿脱落因重症牙周病所致，其他健康指标正常。经南京医科大学司法鉴定所DNA鉴定，八个孩子和董志民、杨某侠均符合生物学亲子关系。通告还称，"公安机关已对董某民是否涉嫌违法犯罪开展调查，有关情况将适时公布。"
这份通报2月7日晚11点发布后立即引起网民强烈质疑，徐州发布的官方微博下"彻底大翻车"。网友@清风呀_写道："桑某某和她有亲属关系吗？为什么要带已经精神失常的人跑两千多公里外看病，母亲已经死了死无对证，她说受母亲所托谁能证明？恰好没看病恰好就走失了恰好就被"捡回去"当生育机器？桑某某这不就是人贩子？"也有网友指出，徐州丰县八孩事件，当地出了三份通告，"很简单，就四个问题：1.谁害了她？2.害她的人将要付出怎样的代价？3.和她同样境遇的人，能不能得到解救？4.多年以来，当地渎职的人们，要接受怎样的处罚？"还有网友指出，在8孩母亲家隔壁，也关着一个锁着链子的女人，人们很难相信官方的这些解释。对于通告中"公安机关已对董某民是否涉嫌违法犯罪开展调查"的说法，网民们也大为不满，有网民写道："是否违法？你告诉我把人用铁链子拴着违不违法？用铁链子的方式限制人身自由违不违法？"
2月10日，徐州市委市政府调查组给出的第四份通报终于披露，事件中确实存在拐卖行为。通报写道："经公安机关侦查，董某民(男，55岁，丰县人)涉嫌非法拘禁罪，桑某妞(女，48岁，云南省福贡县人)、时某忠(男，67岁，东海县人，桑某妞丈夫)涉嫌拐卖妇女罪，上述三人已被采取刑事强制措施。"不过，该通报仍称，"经部、省、市公安机关对杨某侠、光某英(小花梅同母异父妹妹)与普某玛(已去世，小花梅母亲)生前遗物进行DNA检验比对，结果为普某玛与杨某侠、光某英符合母女关系，结合调查走访、组织辨认，认定杨某侠即是小花梅。"
官方上述通报仍然无法让民众感到信服。有网友将四川少女李莹丢失的照片发到网上，其相貌与杨某侠有惊人的相似。而李莹失踪的时间也与杨某侠据称走失的时间吻合。而前调查记者邓飞2月15日在微博表示，在自己收到的网友发来的杨某侠与董某民结婚证照片上，杨某侠的外貌特征与现"八孩母亲"有明显落差。
"八孩母亲"究竟是谁，她经历了什么？她的牙是因牙周炎脱落还是被人残忍拔掉？为什么不给李莹家人做DNA检测？害她的人以及当地渎职官员应该受到怎样的处罚，和她同样境遇的人，能不能得到解救？--人们对该事件的质疑一个接一个，对官方处理的不满愈发高涨。
2月12日，多名在纽约读书的留学生站在纽约时代广场举牌，表达对徐州丰县8孩母亲的关切；2月15日，北京大学100名校友发表联署公开信，要求中共中央及国务院彻查事件，中国人民大学、浙江大学等知名学府的校友随后跟进。
2月17日新华社发布的短消息只有一句话，称"江苏省委省政府决定成立调查组，对' 丰县生育八孩女子'事件进行全面调查，彻底查明事实真相，对有关违法犯罪行为依法严惩，对有关责任人员严肃追责，结果及时向社会公布。"
对此，中国网民在微博上评论说："终于成立调查组了， 网友一直发声是有用的，但希望不要每次都靠群众的坚持，才能换来事实的真相"，也有网友写道"关系链很大，如蜘蛛网一样。。。但愿这调查组不是过过场，再通告敷衍。"
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震驚中國的「徐州八孩案」週二出現最新轉折。有中國前調查記者貼出網友提供、據稱為董某民及楊某俠的結婚證。由於證上楊某俠的照片，外貌特徵與八孩母親有明顯落差，有輿論質疑：鎖鏈女與楊某俠或許根本不是同一人？
徐州丰县被锁喉的八孩母事件，是中国进入2022年后一起严重的社会治理危机，自1月下旬在自媒体上揭开后，至今舆论未息，民情汹涌，在民间的关注度已盖过同一时期举行的北京冬奥会。民众始终把质疑指向官方。政论家邓聿文认为，客观来说，调查一起时间跨度达十几年的事情的确要费些周折，但地方政府的迟钝反应并因此而招致舆论的强烈不满，不客气地讲，是“罪有应得”。
徐州丰县“八孩母亲”引发舆论关注。时评人长平回顾当年采访报道被拐卖妇女和失踪儿童案件的亲身经历，指出受到中国政府惩罚的往往不是人口贩子，而是揭露人口贩卖的人。