江苏省称要调查 丰县铁链母亲事件有望水落石出？

（德国之声中文网）2022年1月28日，值虎年新年即将到来之际，一个蓬头垢面、没有牙齿、衣衫单薄的中年妇女被一根长铁链拴着脖子，锁在一间破屋里的视频在中国社交网络曝光，引起全网震惊。视频摄于江苏徐州市丰县欢口镇董集村，而该女子是一位生了八个孩子的母亲。

视频曝光后，迅速有网友向丰县妇联反映情况，也有网友试图前去探望并了解情况。但丰县县委宣传部则在1月28日发布情况说明称，该女子为杨某侠，于1998年8月与董志民领证结婚，不存在拐卖行为。通报还说，"其家人和邻居反映，杨某侠经常无故殴打孩子和老人。经医疗机构诊断，杨某侠患有精神疾病。"

1月30日，丰县县委宣传部又发布第二份通告，称杨某侠1998年6月在欢口镇与山东鱼台县交界处流浪乞讨时，被董某民父亲董某更（已故）收留，此后与董某民生活在一起。通告还替董志民辩护称，杨某侠患有精神分裂症，"为防止杨某侠犯病时伤人，董某民暂时使用锁链约束其行为，精神状态稳定后便将锁链拿下"。

上述通告均无法让网民信服。在网友后来前往当地拍下的视频中，这位8孩母亲多次重复道，"这个世界不要俺了"，令人泪目。而更多想前往了解真相的网友却被守在丰县的一百多名警察拦截。

许多网民认为，该女子很可能是人口拐卖的受害者，被迫沦为性奴和生育机器，并遭到非人虐待。而当地政府则欲掩盖真相，粉饰太平。还令人愤怒的是，随着人们对该事件的广泛关注，8孩父亲董志民居然"作为'流量名人为商业广告代言。

罕见的民间舆论风暴

尽管官方媒体除刊登官方通报外对该事件鲜有报道，但在中国网路上，要求查明真相、保护被害妇女权益和严惩拐卖奴役妇女犯罪活动的呼声则日益高涨，对官员追责的声音也响起，形成了罕见的舆论风暴。越来越多中国网民、博主和自媒体穷追不舍地发表质疑，现任中共新华社对外部主任韩松2月6日也在微博表示，"这几天我更关注的不是水门桥也不是冰墩墩，是拐卖妇女的，是网上讲江苏丰县八个孩子妈妈被虐待精神失常疑遭拐卖的事情"。他的该条微博随即遭到封杀。美籍华人作家严歌苓撰写的文章《母亲啊，母亲》在社交媒体广为流传，但也遭到删除。她写道，"那是怎样的身体啊，二十多年经受不止息的蹂躏，被打掉了牙，被扯落了发，被当成一个器皿盛装兽欲，被实施一个逆向进化：从人至非人。"8孩母亲被栓在铁链上的事件也在海外发酵，诸多国外媒体也对此予以了报道。

由于无法平息舆论，2月7日，江苏徐州市发布新的通告，称市委市政府联合调查组在婚姻登记申请资料中发现含有"云南省福贡县亚谷村"字样后派员赴云南进行核查，并确定杨某侠原名为小花梅（父母已故），于1994年嫁至云南省保山市，1996年离婚后回到亚谷村，当时已表现出言语行为异常。同村的桑某某（女，当时已嫁至江苏省东海县）说受小花梅母亲所托，要带她到江苏治病并找个好人家嫁了，在乘火车到达江苏省东海县后，小花梅走失，通报中称，"桑某某当时未报警，也未告知小花梅家人"，此外，入院检查结果表明：杨某侠牙齿脱落因重症牙周病所致，其他健康指标正常。经南京医科大学司法鉴定所DNA鉴定，八个孩子和董志民、杨某侠均符合生物学亲子关系。通告还称，"公安机关已对董某民是否涉嫌违法犯罪开展调查，有关情况将适时公布。"

官方通告疑点重重

这份通报2月7日晚11点发布后立即引起网民强烈质疑，徐州发布的官方微博下"彻底大翻车"。网友@清风呀_写道："桑某某和她有亲属关系吗？为什么要带已经精神失常的人跑两千多公里外看病，母亲已经死了死无对证，她说受母亲所托谁能证明？恰好没看病恰好就走失了恰好就被"捡回去"当生育机器？桑某某这不就是人贩子？"也有网友指出，徐州丰县八孩事件，当地出了三份通告，"很简单，就四个问题：1.谁害了她？2.害她的人将要付出怎样的代价？3.和她同样境遇的人，能不能得到解救？4.多年以来，当地渎职的人们，要接受怎样的处罚？"还有网友指出，在8孩母亲家隔壁，也关着一个锁着链子的女人，人们很难相信官方的这些解释。对于通告中"公安机关已对董某民是否涉嫌违法犯罪开展调查"的说法，网民们也大为不满，有网民写道："是否违法？你告诉我把人用铁链子拴着违不违法？用铁链子的方式限制人身自由违不违法？"

2月10日，徐州市委市政府调查组给出的第四份通报终于披露，事件中确实存在拐卖行为。通报写道："经公安机关侦查，董某民(男，55岁，丰县人)涉嫌非法拘禁罪，桑某妞(女，48岁，云南省福贡县人)、时某忠(男，67岁，东海县人，桑某妞丈夫)涉嫌拐卖妇女罪，上述三人已被采取刑事强制措施。"不过，该通报仍称，"经部、省、市公安机关对杨某侠、光某英(小花梅同母异父妹妹)与普某玛(已去世，小花梅母亲)生前遗物进行DNA检验比对，结果为普某玛与杨某侠、光某英符合母女关系，结合调查走访、组织辨认，认定杨某侠即是小花梅。"

官方上述通报仍然无法让民众感到信服。有网友将四川少女李莹丢失的照片发到网上，其相貌与杨某侠有惊人的相似。而李莹失踪的时间也与杨某侠据称走失的时间吻合。而前调查记者邓飞2月15日在微博表示，在自己收到的网友发来的杨某侠与董某民结婚证照片上，杨某侠的外貌特征与现"八孩母亲"有明显落差。

"八孩母亲"究竟是谁，她经历了什么？她的牙是因牙周炎脱落还是被人残忍拔掉？为什么不给李莹家人做DNA检测？害她的人以及当地渎职官员应该受到怎样的处罚，和她同样境遇的人，能不能得到解救？--人们对该事件的质疑一个接一个，对官方处理的不满愈发高涨。

2月12日，多名在纽约读书的留学生站在纽约时代广场举牌，表达对徐州丰县8孩母亲的关切；2月15日，北京大学100名校友发表联署公开信，要求中共中央及国务院彻查事件，中国人民大学、浙江大学等知名学府的校友随后跟进。

2月17日新华社发布的短消息只有一句话，称"江苏省委省政府决定成立调查组，对' 丰县生育八孩女子'事件进行全面调查，彻底查明事实真相，对有关违法犯罪行为依法严惩，对有关责任人员严肃追责，结果及时向社会公布。"

对此，中国网民在微博上评论说："终于成立调查组了， 网友一直发声是有用的，但希望不要每次都靠群众的坚持，才能换来事实的真相"，也有网友写道"关系链很大，如蜘蛛网一样。。。但愿这调查组不是过过场，再通告敷衍。"

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。