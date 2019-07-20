江苏爆炸案前车之鉴 中国着手整治化工产业

（德国之声中文网）路透社引述中国国务院周三召开的常务会议，指出中国政府在听取了今年3月江苏盐城化工厂爆炸案的调查报告后，决定针对江苏省的危险化学品生产管理依法展开整治，并在全国展开危险化学品安全的专项督察。

根据中国国务院周三发布的会议纪录，中国国务院预计将制定健全的危险化学品监管协作与联合执法的机制，加快制定相关法律修订，并「对导致重大事故的主观故意违法行为加重处罚」。今年3月的爆炸案导致78人丧命，数十人受伤。 该场意外也迫使数十间小型化工工厂关闭，中国也预计在2020年底前，将超过80%生产危险化学物品的工厂迁移至别处。

除了3月在江苏的爆炸案外，今年7月，三门峡义马市气化厂锅炉发生爆炸，造成15人死亡、多人失联或重伤。爆炸引发的冲击波导致方圆3公里外居民楼的玻璃窗户碎裂。此外，2018年11月28日，河北省张家口市中国化工集团下属的盛华化工有限公司发生氯乙烯泄露，并遇明火发生爆燃，导致23人死亡，22人受伤。

周三召开的会议是由中国国务院总理李克强亲自主持，而会议中国务院表示，该案调查结果发现江苏盐城当地的政府并未确实执行危险化学物品相关的安全准则，也并未对违反规定的工厂进行开罚。

除了在全国展开危险化学物品安全的专项督察外，路透社报导中国国务院也计划立法来强制施行安全准则，并对违反规定的工厂或个人进行处罚。 今年三月的该场爆炸案对中国的化工产业造成极大冲击，而业内人士也表示由于部分工厂关闭与政府严格执行检验，导致整个化工产业的平均价格上升，供应链也因此受到影响。

除了透过施行更严格的区域规划来防止化工工厂被建立在住宅区附近外，中国政府也打算通过新立法来管理有害原料的运送与丢弃。

杨威廉/罗法(综合报导)