 江苏新冠疫情持续扩散 南京: 德尔塔病毒株引起 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.07.2021

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江苏新冠疫情持续扩散 南京: 德尔塔病毒株引起

中国的江苏省持续传出本土新冠疫情，目前已累计有106例。南京市27日上午也证实，造成这次本土疫情的是新冠德尔塔变种病毒株。

China Nanjing | Tests nach Coronavirusausbruch

中国江苏省26日再增加31起新冠本土案例，自20日以来累计的本土案例已超过百例。

(德国之声中文网) 继25日通报了39例新的本土新冠病例後，中国的江苏省26日再新增31起新的新冠本土案例，从20日起累积的本土确诊案例已达到106例。根据央视新闻的报导，目前大部分江苏的案例都集中在江宁区，且与南京禄口国际机场有密切联系。南京市在27日上午的新闻发布会中，也证实引发这次疫情的是新冠德尔塔变种病毒株。

根据中国国家卫健委27日公布的消息，中国26日0时至24时总共新增71起确诊案例，其中有40起是境外输入个案，另外31起本土确诊案例全部集中在江苏省。根据已公布的确诊者详情，75人中有超过40人是南京国际机场的工作人员，34人从事保洁工作，另外还有涉及到机场的司机丶地勤丶辅警丶水电工。

除了机场工作人员染疫外，这些人员的所在家庭也已出现疫情传播。为了防堵疫情扩散，南京26日将高风险地区增加至4个，中风险地区则增加至3个。江苏省南京市新冠肺炎疫情联防联控指挥部社会和社区防控组26日晚间也发布公告，规定南京所有小区全面实行出入严格管控，快递丶外卖人员一律不得进入小区，由业主到指定地点自行领取。

China Nanjing | Tests nach Coronavirusausbruch

中国工程院院士张伯礼在接受中国媒体健康时报访问时的分析，表示这波本土疫情基本上都是境外输入。

此外，27日零时起，南京也暂停营运全市8个长途客运站，暂停所有旅游包车业务，全市19条毗邻公交线缩线至市域内运营，出租车也不得不得离开南京，并必须按要求严格落实好相关防控措施。

根据央视报导，目前南京机场周围是这次本土疫情高风险地区的集中地，许多确诊的机场工作人员都集中在机场周围的社区，由於日常活动高度集中，也解释为何这次短时间内同区域会出现大量病例。

本土疫情主要都是境外输入

央视引述中国工程院院士张伯礼在接受中国媒体健康时报访问时的分析，表示这波本土疫情基本上都是境外输入，而相关的溯源工作仍在进行中，目前无法完全确定确切的传播途径。

他认为，由於南京的机场是国际机场，所以很有可能是透过冷链运输或人员传播导致。他指出，这波疫情也可能说明机场在处理垃圾丶机场清扫以及货仓清扫等方面有不严谨之处，需要透过更严谨的排除来堵住漏洞。张伯礼在访问中表示：「此次疫情说明防疫仍有漏洞，应该高度警觉。」

他建议，相关政府单位应该积极推广和接种疫苗丶堵住漏洞，以及在旅游旺季戴好口罩。张伯礼称，他认为整体而言，中国国内防疫的情况不错，相信漏洞很快能赌注，但也认为地方政府必须透过这次教训「痛定思痛」，反思哪些方面仍存在防疫的破口。

(综合报导) 

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