江苏化工厂爆炸致64死 數百人傷

（德国之声中文网）据中国媒体报道，发生爆炸的是江苏盐城响水县生态化工园区的天嘉宜化工有限公司。事发时间为週四 (3月21日) 下午2点48分左右。

截至週五中午，法新社公布的數字稱已有64人死亡。中国官方曾声称有超过90人受伤。《澎湃新闻》报道称事件中的伤者多达600多人。此外，法新社声称有一名幸存者被从爆炸现场救出，已送往医院，目前不清楚他是否已经脱离生命危险。

官媒新華社指，當時公司的化学储罐爆炸，波及周边16家企业。現場火勢已被扑灭，警方拘留化工厂负责人，事故原因仍在调查中。

在中国社交媒体上，可以看到事故现场乌烟瘴气、血肉模糊的图片。据央视记者现场报道，爆炸现场产生大量有毒气体。目前，爆炸对周围环境，包括空气和水源的污染也已经成为各界关注的焦点。

据法新社报道，爆炸时，中国地震局在附近的连云港检测到2.2级地震，震源深度0米。爆炸区域的鸟瞰图显示，工业园区内大片区域遭到破坏，多处冒起大火。

中国领导层高度关注，官媒指国家主席习近平「作出重要指示，要求全力抢险救援深刻吸取教训，坚决防范重特大事故发生」。

《经济观察网》报道称，早在2018年1月，中国国家安监总局就曾发函，指出发生事故的天嘉宜化工有限公司存在13项安全隐患问题，并要求整改。

近年来，中国一再发生严重的工业事故，安全问题备受诟病。近年最嚴重的事件是2015年天津危險品倉庫爆炸，官方指造成165人死亡。2018年7月，四川宜宾一家化工厂发生爆炸，造成19人丧生，多人受伤。2017年11月，东部沿海城市宁波一个工业园区的很大部分在一次爆炸中被毁。

王凡/李芊 (綜合報導)