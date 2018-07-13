 江苏化工厂爆炸致47死 數百人傷 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.03.2019

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时政风云

江苏化工厂爆炸致47死 數百人傷

江苏盐城的一家化工厂周四发生爆炸，直到事發翌日中午，官方公佈已经造成47人死亡，90人重伤。中国化工生产安全隐患问题再次受到关注。

China, Industriepark nach einer Explosion in der Stadt Yancheng in der ostchinesischen Provinz Jiangsu (picture-alliance)

事故發生在3月21日下午兩點多，天嘉宜化工廠房的化学储罐爆炸。附近一帶多處起火，燃燒到當天入夜仍未撲滅。

（德国之声中文网）据中国媒体报道，发生爆炸的是江苏盐城响水县生态化工园区的天嘉宜化工有限公司。事发时间为週四 (3月21日) 下午2点48分左右。

截至週五中午，官方數字稱已有47人死亡，90人重伤。《澎湃新闻》更加报道，事件中的伤者多达600多人。

官媒新華社指，當時公司的化学储罐爆炸，波及周边16家企业。現場火勢已被扑灭，警方拘留化工厂负责人，事故原因仍在调查中。

在中国社交媒体上，可以看到事故现场乌烟瘴气、血肉模糊的图片。据央视记者现场报道，爆炸现场产生大量有毒气体。

China, sechs Tote nach Explosion im Industrial Park in Yancheng (picture-alliance/dpa)

据央视报道，爆炸现场产生大量有毒气体。

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现场一片狼藉：来自中国四川省的图片显示，厂房只剩下骨架。中国一再发生严重事故。 (13.07.2018)

浙江省宁波市周日上午发生爆炸事故，导致两人死亡，至少19人受伤，另有两人失联。当局确定爆炸中心部位位于一处化粪池，并排除管道煤气爆炸可能。 (27.11.2017)

当一间化学工厂发生爆炸，造成毒气席卷村庄，或油轮在海岸边发生漏油事故时，谁应为此负责？理论上应该由污染者清理赔偿，但漫长的理赔程序可能耗上十多年。 (24.02.2013)

据法新社报道，爆炸时，中国地震局在附近的连云港检测到2.2级地震，震源深度0米。爆炸区域的鸟瞰图显示，工业园区内大片区域遭到破坏，多处冒起大火。

中国领导层高度关注，官媒指国家主席习近平「作出重要指示，要求全力抢险救援深刻吸取教训，坚决防范重特大事故发生」。

《经济观察网》报道称，早在2018年1月，中国国家安监总局就曾发函，指出发生事故的天嘉宜化工有限公司存在13项安全隐患问题，并要求整改。

近年来，中国一再发生严重的工业事故，安全问题备受诟病。近年最嚴重的事件是2015年天津危險品倉庫爆炸，官方指造成165人死亡。2018年7月，四川宜宾一家化工厂发生爆炸，造成19人丧生，多人受伤。2017年11月，东部沿海城市宁波一个工业园区的很大部分在一次爆炸中被毁。

王凡/李芊 (綜合報導)

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天津惊魂夜 答案仍难寻

天津塘沽大爆炸几天后，虽然官方每天都会举办新闻发布会，不过很多关键信息依然没有被公布。现在可以确定的是，专家在爆炸的现场发现了氰化钠。 (16.08.2015)  

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