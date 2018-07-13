江苏化工厂爆炸致47死 引发2.2级地震

（德国之声中文网）据中国媒体报道，发生爆炸的是江苏盐城响水县生态化工园区的天嘉宜化工有限公司。事发时间为下午2点50分左右。截至发稿，明火尚未完全扑灭，现场救援还在进行，事故原因仍在调查中。

据法新社报道，爆炸时，中国地震局在附近的连云港检测到2.2级地震，震源深度0千米。爆炸区域的鸟瞰图显示，工业园区内大片区域遭到破坏，多处火情仍在肆虐。

在中国社交媒体上，可以看到事故现场乌烟瘴气、血肉模糊的图片。

据央视记者现场报道，爆炸现场产生大量有毒气体。

《经济观察网》报道称，早在2018年1月，中国国家安监总局就曾发函，指出发生事故的天嘉宜化工有限公司存在13项安全隐患问题，并要求整改。

近年来，中国一再发生严重的工业事故，安全问题备受诟病。2018年7月，四川宜宾一家化工厂发生爆炸，造成19人丧生，多人受伤。2017年11月，东部沿海城市宁波一个工业园区的很大部分在一次爆炸中被毁。2015年，北方城市天津的一个危险物品仓库发生爆炸，导致165人死亡。