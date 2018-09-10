《江湖儿女》内外的“江湖”与“儿女”

（德国之声中文网）还是山西、还是社会底层人物的纠结与挣扎、还是赵涛、还有UFO。给贾樟柯的《江湖儿女》助力的，不仅仅是该片入围戛纳电影节主竞赛单元的成绩，还包括《环球时报》主编胡锡进的"助推"。自从9月21日在中秋节档期上映以来，贾樟柯的这部据称斥资8000万人民币的"贾导最贵"电影，到目前为止只给他带来了不到7000万的票房，远不及同期上映票房过亿的诸多影片。如果除去和发行方和院线的分账，距离收回制作成本还有一大段路要走。不过贾樟柯也说过，他看中的是这部电影的"长线"效益。

如今，大众的关注点已经从电影中的"江湖"被引至现实世界中的"江湖"。先是9月24日，走民粹路线的中国官媒《环球时报》主编胡锡进于半夜12点过后发了一条微博，批评《江湖儿女》"充满了负能量、看得让人难受 "，是杵到"大众鼻子底下"的一块"臭豆腐"。随后即遭到电影导演本人的激烈回应。贾樟柯在一篇发给胡锡进的回信中写道：我所认为的"能量"，是建立在尽可能说真话的基础上的，真话是最大的正能量，见不得真话和真相的做法，是负能量。有关"臭豆腐"的说法，贾樟柯表示不同意对胡锡进对"臭豆腐的诋毁"，因为这是"多少贫寒之家粗茶淡饭中仅有的一点味道，我吃了喝多，很感恩。"

在公众对胡锡进的一片骂声以及对贾樟柯回应的一片叫好声中，胡锡进最后"服软"，又发了一篇微博给贾樟柯道歉。表示："没什么说的哈，贾导对老胡非专业的影评进行了专业批评，贾导说的我全接受。"

冯小刚去哪儿了？

影片和现实版"江湖"的另外一个连接点就是据称中国内地知名导演冯小刚在剧中约5分钟的戏份被删减一事。据包括"观察者网"在内的中国媒体报道，与今年早些时候在戛纳上映的版本相比，现在的公映版本少了5分钟。被删除的正好是冯小刚的全部5分钟戏份，海报上冯小刚的名字也已经被去掉了。冯小刚在片中饰演一位身着白大褂的医生，赵涛饰演的巧巧独自一人去医院替廖凡饰演的斌哥询问病情，二人围绕斌哥的病情展开一段对话。末了，冯小刚推荐巧巧下次带病人一起去他的诊所看病，并主动让巧巧加其微信。"来，扫个微信，你这事儿我关注着"，本来是《江湖儿女》以冯小刚为主体的宣传海报中的核心内容。现在，不仅这副海报在电影的宣发素材中消失。被删减的这段影片无论是在中国的各大视频网站，还是在未受封锁审查的YouTube上都难以找到。

在当今中国的影视圈里，冯小刚这个名字和范冰冰一样，都变成了一种"敏感词"。出演《江湖儿女》的一位主创人员，以"还未看影片，不好评论"为由，拒绝向德国之声就冯小刚戏份被减一事置评。就连导演贾樟柯本人，在被中国媒体问及相关问题时，都只能用"一言难尽，五味杂陈"来形容自己的心情。

在上海电影人林航看来，"能够减去，电影还成立的片段，都不用去探讨。"所以他对冯小刚戏份被减的态度是："我不关心"。但林航对贾樟柯的新作赞赏有佳，认为"这部影片一如既往秉承了他的处女作《小武》中电影语法上的贾式魅力……当谭维维的那首片尾曲在影厅里响起，小心脏有点悲情、悲凉和悲怆。"

"江湖"中的儿儿女女

用悲情、悲凉和悲怆来形容冯小刚现在的心情，恐怕也不为过。自从被前中国中央电视台主持人崔永元暗示包括冯小刚、范冰冰在内的影视界明星利用"阴阳合同"偷税漏税后，演员范冰冰彻底从公众视野消失，目前下落不明。冯小刚在经过了很长一段的静默期后，于9月初忍不住在微博上反驳，并称自己"没有所谓的阴阳合同，更没有偷逃税"。敏感节点，与冯小刚熟识的明星、名导们均不予表态。而转发冯小刚微博力挺的就包括《江湖儿女》的导演贾樟柯。

与贾樟柯曾经在接受德国之声采访时表达的一样，《江湖儿女》融汇了他20年来对中国女性的观察和感受。在此过程中，他发现"很多女性变得更为坚强，更能坚守，更有原则，更有情义。"也有中国媒体评论贾樟柯的《江湖儿女》"把各类中国男人都黑了一遍"，《江湖儿女》讲了一个"男人无情，女人有义"的故事。"搜狐娱乐"在于此相关的文章中写道：过去我们看的讲江湖和义气的电影，大都是男人戏，女人只是功能性角色。但贾樟柯反其道行之，他塑造了一个有情有义的女人形象，而男人们，被衬托地那么外强中干、虚伪自私、恶俗猥琐。