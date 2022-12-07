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中国政治人物，1989年6月成为第三代中共中央领导集体的核心，执掌中国长达十余年。
曾任中共中央总书记、中央军委主席、中国国家主席。
本周，中国前任党和国家领导人江泽民的葬礼在北京举行。官方对这位中共前总书记给予高度的评价，与此同时，江的去世也在民间掀起了普遍的怀旧情绪，而这种怀旧也可以被理解为对现状的不满。
12月6日，中共前领导人江泽民的追悼大会在北京人民大会堂举行，约5000人出席，习近平致悼词。此前一天，习近平率一众高层官员在北京解放军总医院与江泽民遗体告别。二十大闭幕式上被离场的胡锦涛也首次出现。
他曾一步登天，成爲掌管中國黨政軍的最高領導者。他為中共政權和平交替做出了歷史性的貢獻。
政论家凯波指出，随着中共前总书记江泽民的遗体火化和追悼会召开，一个时代结束了。在他生命的最后日子里，他大概是绝无可能意识到，一场革命就在窗外发生了。如同江泽民生前就被称作“他改变了中国”，这场短暂的革命也可能永久地改变了中国。
前中国党和国家领导人江泽民去世后，联合国安理会为他默哀一分钟，联合国秘书长给予他高度评价。与此同时，国际媒体纷纷发出关于他生平、功过的文章，称他为“一位实用主义者”、“中国最后一位改革者”以及“中国统治圈中独一无二的人物”。
中国前领导人江泽民11月30日在上海去世，享年96岁。在中共历任领导人中，时常在公开场合展露文艺才能的江泽民可谓相当另类。
前中国领导人江泽民因病逝世，享年96岁。他在1989年六四天安门运动后上台，主持了以市场为导向的改革，使中国成为全球经济巨擘。他生前不少事迹为人们熟知。
前中国最高领导人江泽民于2022年11月30日12时13分在上海逝世，享年96岁。1989年到2002年，江泽民担任中共中央总书记，1993年到2003年担任中国国家主席，其个人风格与传统的中共领导人颇为不同。2002年卸任中共总书记后，江泽民对于中国政坛依然具有举足轻重的影响。
中共二十大16日在北京召开。中共中央总书记习近平在开幕式上宣读报告的时间相较于5年前缩短了近一半。包括江泽民在内的4名退休正国级中共元老缺席大会开幕式。
中共二十大周日在北京揭开帷幕。105岁的中共元老宋平出席了开幕式，96岁高龄的前总书记江泽民没有出现在会场。一年前被传出负面新闻的中国前副总理张高丽首次公开露面。
中共二十大主席团10月15日下午举行第一次会议，通过了46人的主席团常委名单，其中包括江泽民、胡锦涛等18位常委级中共元老。
聯電前榮譽董事長曹興誠日前宣布捐出30億協助台灣防衛，引發各界關注。他接受德國之聲專訪，談到他和中國領導人之間的互動，並揭露和中聯辦的聯繫，分享他是如何從共產黨高層的座上賓變成反共急先鋒。
美国前议长金里奇当年出访台湾前曾先拜会了时任中国第一把手江泽民。那时，美国两艘航母为台湾总统选举保驾，给北京留下了深刻印象。不过今非昔比，中美力量对比发生了很大变化。
《华尔街日报》调查报导，多名中国政商权贵都透过错综迂回的管道投资马云创办的蚂蚁集团，而这很可能是蚂蚁集团首次公开募股（IPO）遭到习近平喊停的另一个原因。
按照中国前领导人江泽民提出的"闷声发大财"的说法，任志强原本完全可以做到。然而这位声称靠自身努力致富的高干子弟，却最后不再愿意与体制共舞，彻底站到了习近平的对立面。这一切是怎样发生的呢？
德意志银行为了在中国获得商业机会，而贿赂高管、聘用"关系户"。消息传出后，人们不禁会问：此类事情是否是在华经商的常态？德国企业在违规腐败方面究竟走的有多远？德国之声特此采访了长期从事企业合规咨询服务的业内人士哈泽尔伯格。
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