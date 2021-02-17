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中国政治人物，1989年6月成为第三代中共中央领导集体的核心，执掌中国长达十余年。
曾任中共中央总书记、中央军委主席、中国国家主席。
《华尔街日报》调查报导，多名中国政商权贵都透过错综迂回的管道投资马云创办的蚂蚁集团，而这很可能是蚂蚁集团首次公开募股（IPO）遭到习近平喊停的另一个原因。
按照中国前领导人江泽民提出的"闷声发大财"的说法，任志强原本完全可以做到。然而这位声称靠自身努力致富的高干子弟，却最后不再愿意与体制共舞，彻底站到了习近平的对立面。这一切是怎样发生的呢？
德意志银行为了在中国获得商业机会，而贿赂高管、聘用"关系户"。消息传出后，人们不禁会问：此类事情是否是在华经商的常态？德国企业在违规腐败方面究竟走的有多远？德国之声特此采访了长期从事企业合规咨询服务的业内人士哈泽尔伯格。
如果不出意外，被习近平耽搁近一年的中共十九届四中全会应该正在或即将举行。而就在前些天，《纽约时报》和德国媒体报道了德意志银行和中共权贵的利益输送游戏，他们包括前总书记江泽民、前总理温家宝、前常委刘云山，现常委栗战书、汪洋及现任国家副主席王岐山等。
从1949年中共建政以来，按照官方的说法，已经经历了五代中央领导核心，然而，70年来烙印在中国人集体记忆中的政治人物，却绝非仅有这五位“核心”。这些政治人物的个人风格不尽相同，所处世代与外界评价也天差地别。但无论如何，他们对于中国历史与社会的变化与发展都扮演了重要角色。
中华人民共和国建国后，国家一把手大多对邻国朝鲜进行过访问。今年6月20日至21日，中国国家主席习近平受邀对朝鲜进行国事访问。这是习近平上台以来首次访问朝鲜，也是中国国家主席14年来再次访问朝鲜。
金正恩今年3月访华后，日本媒体率先报道说，习近平将于6月回访，引起关注。其实，中国领导人访问朝鲜是数十年来的“老传统”。习近平在第二任期内实现访朝，也算是对这一传统的“继承”吧。
林荣基与桂民海，习近平与江泽民。《南德意志报》关注了两位铜锣湾书店主角的遭遇；《法兰克福汇报》则通过微信上的答题游戏《头脑王者》被禁，对比了两位中共领导人。
独立学者吴强认为十九大这两天一直按照"剧本"进行。那么，剧中重头戏"习思想列入党章"会不会按部就班的上演？三名政治局常委近日的表现似乎透露出习思想入党章的信号。不过也有专家指出，习近平三个字是否也会加到党章，尚难定论。
中共十九大18日在北京拉开帷幕。中共中央总书记习近平在开幕会议上发言强调，“新时代中国特色的社会主义”道路是实现“中国梦”的前提。外媒则注意到日前传闻称“去世”的江泽民出现在会议上。
因为"一带一路"到访北京的俄罗斯总统普京，在等待与习近平举行双边会晤前，在大厅里来了段即兴钢琴表演。而爱秀才艺的国家领导人中并非只有普京，也因为这些才艺，他们获得更多媒体的关注。
有"金融巨鳄"之称之内地"明天系"的掌门人肖建华于1月27日在香港被内地公安越境"挟持"内地事件, 再一次触动港人神经, 担心此案是"铜锣湾书店事件"的翻版。评论专家认为这是对"一国两制"的严重打击。
过去两年间，中国的“膜蛤”文化突然间引发了外界关注。这个独特的文化存在，到底具有怎样的性质，是去政治化的粉丝结社，还是单纯的搞笑？或者反映了中国怎样一种复杂的权力斗争图景，抑或新兴的新媒体政治框架内一种“静悄悄的反叛”？
根据推特等网络社交媒体的消息，中国维权律师葛永喜本周五曾一度被中国警方带走，据称原因是他在社交媒体上对涉及“巴拿马文件”的中国领导人发表的讽刺性评论。最新消息显示，葛永喜目前已获释放。
周二的德语媒体，关注了中国依法治国的真实现状，还结合习近平访问捷克，回顾了江泽民1999年访问瑞士时的一桩轶事。
社交媒体流行“膜蛤文化”，江泽民被认为比习近平更具人味儿。时评人长平认为，这是对专制历史的简单分割。
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