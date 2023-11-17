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中国政治人物，1989年6月成为第三代中共中央领导集体的核心，执掌中国长达十余年。
曾任中共中央总书记、中央军委主席、中国国家主席。
"拜习会"之后，拜登回答记者提问表示，习近平（依然）"是一个独裁者"。时评作家长平认为，独裁者的存在及其对全球舞台的觊觎，正是"拜习会"谈论的所有问题的根本原因。
据中国官媒周二发布的李克强丧礼的最新消息，这位前总理的遗体将于本周四在北京火化。李克强上周末突然去世后，中国民间舆论十分关注他的丧葬规格。截至目前，中国官方未公布治丧委员会名单。
本周，中国前任党和国家领导人江泽民的葬礼在北京举行。官方对这位中共前总书记给予高度的评价，与此同时，江的去世也在民间掀起了普遍的怀旧情绪，而这种怀旧也可以被理解为对现状的不满。
12月6日，中共前领导人江泽民的追悼大会在北京人民大会堂举行，约5000人出席，习近平致悼词。此前一天，习近平率一众高层官员在北京解放军总医院与江泽民遗体告别。二十大闭幕式上被离场的胡锦涛也首次出现。
他曾一步登天，成爲掌管中國黨政軍的最高領導者。他為中共政權和平交替做出了歷史性的貢獻。
政论家凯波指出，随着中共前总书记江泽民的遗体火化和追悼会召开，一个时代结束了。在他生命的最后日子里，他大概是绝无可能意识到，一场革命就在窗外发生了。如同江泽民生前就被称作“他改变了中国”，这场短暂的革命也可能永久地改变了中国。
前中国党和国家领导人江泽民去世后，联合国安理会为他默哀一分钟，联合国秘书长给予他高度评价。与此同时，国际媒体纷纷发出关于他生平、功过的文章，称他为“一位实用主义者”、“中国最后一位改革者”以及“中国统治圈中独一无二的人物”。
中国前领导人江泽民11月30日在上海去世，享年96岁。在中共历任领导人中，时常在公开场合展露文艺才能的江泽民可谓相当另类。
前中国领导人江泽民因病逝世，享年96岁。他在1989年六四天安门运动后上台，主持了以市场为导向的改革，使中国成为全球经济巨擘。他生前不少事迹为人们熟知。
前中国最高领导人江泽民于2022年11月30日12时13分在上海逝世，享年96岁。1989年到2002年，江泽民担任中共中央总书记，1993年到2003年担任中国国家主席，其个人风格与传统的中共领导人颇为不同。2002年卸任中共总书记后，江泽民对于中国政坛依然具有举足轻重的影响。
中共二十大周日在北京揭开帷幕。105岁的中共元老宋平出席了开幕式，96岁高龄的前总书记江泽民没有出现在会场。一年前被传出负面新闻的中国前副总理张高丽首次公开露面。
中共二十大主席团10月15日下午举行第一次会议，通过了46人的主席团常委名单，其中包括江泽民、胡锦涛等18位常委级中共元老。
聯電前榮譽董事長曹興誠日前宣布捐出30億協助台灣防衛，引發各界關注。他接受德國之聲專訪，談到他和中國領導人之間的互動，並揭露和中聯辦的聯繫，分享他是如何從共產黨高層的座上賓變成反共急先鋒。
《华尔街日报》调查报导，多名中国政商权贵都透过错综迂回的管道投资马云创办的蚂蚁集团，而这很可能是蚂蚁集团首次公开募股（IPO）遭到习近平喊停的另一个原因。
德意志银行为了在中国获得商业机会，而贿赂高管、聘用"关系户"。消息传出后，人们不禁会问：此类事情是否是在华经商的常态？德国企业在违规腐败方面究竟走的有多远？德国之声特此采访了长期从事企业合规咨询服务的业内人士哈泽尔伯格。
从1949年中共建政以来，按照官方的说法，已经经历了五代中央领导核心，然而，70年来烙印在中国人集体记忆中的政治人物，却绝非仅有这五位“核心”。这些政治人物的个人风格不尽相同，所处世代与外界评价也天差地别。但无论如何，他们对于中国历史与社会的变化与发展都扮演了重要角色。
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