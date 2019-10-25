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中国知名维权律师。
2017年，中国司法机关判定其犯有煽动颠覆国家政权案，处有期徒刑2年。
中国维权律师江天勇的妻子向德国之声表示他今年2月28日获释之后，并未真正获得自由，而是持续被软禁在位于河南信阳市的老家。 中国政府除了派人对江天勇进行24小时的监控外，在10月1日国庆前夕，更增派监控人手。
2015年7月9日，中国政府对维权律师群体展开大规模的抓捕及关押，超过300名律师受到波及。 在与德国之声的专访中，中国维权律师滕彪表示，习近平上台后对民间社会的全面打压，已使中国的维权运动陷入低谷。
著名维权律师江天勇的妻子金变玲对外透露，获释后一度失踪的江天勇回到位于河南信阳的父母家。但是他仍然被警方“全天候监控”。金变玲说：“无论他去哪里，警察都跟着他。他依旧不自由。”
本周四（2月28日）是中国维权律师江天勇刑满出狱的日期。两年前，长沙法院以煽动颠覆国家政权罪判处江天勇有期徒刑二年。但是，获释当天，他却又被不明身份的人带走。
2017年遭中国政府以「煽颠罪」关押的维权律师江天勇原预计于2月28日刑期届满，但其妻子金变玲昨日于推特表示，国保通知家属江天勇获释返家的计划恐生变。她接受德国之声采访时说，中国法令是张废纸。
2015年夏天，中国当局在各地约谈、抓捕多名维权律师和公民社会活动人士，有“709事件”之称。三年多的时间过去了，那些被捕律师都等来了什么样的命运？
在这个粗暴地驱赶“低端人口”的寒冬，“你或许不知道江天勇是谁，但一定得知道这个‘自信的党国’是用这种方式对待自己的人民”。
德国总理默克尔和外长加布里尔访华时，分别会晤过中国人权律师江天勇。他当时向这两位德国政治家讲述了中国的人权状况。如今，江天勇因“煽颠罪”被判两年徒刑。德国人权专员事务专员科夫勒表示，该判决让她对中国的人权状况更感担忧。
本周日，德国外长加布里尔抵达北京，为“德国8”艺术展揭幕。访华前夕，众多人权组织呼吁加布里尔切勿像一些西方政治人物一样，面对中国讳谈人权问题。
美驱逐舰与商船相撞；律师江天勇“煽颠罪”庭审结束；强台风横扫港珠澳……刚刚过去的一周，哪些新闻受到关注？七张图一览本周要闻。
江天勇的案子受到德国政界的高度关注。德国驻华大使柯慕贤结束夏季休假之际，严词批评了江天勇一案的法律程序与条件。
维权律师江天勇煽动颠覆国家政权案一审在长沙市中级人民法院公开开庭审理。法庭对审理过程进行了网络"直播”。江天勇则当庭认罪悔罪，并否认受到过酷刑。
在与外界隔离6个月后，中国“709”系列案、知名人权律师江天勇被中国当局正式提出因涉嫌“颠覆国家政权罪”罪而正式批捕。他的妻子周二宣布了这一消息。
中国数名知名维权律师的妻子在美国出席国会听证会，对中共当局鼓励和支持使用酷刑提出控诉，恳请特朗普落实人权问责法案对中国侵犯人权的官员实施制裁。
目前外界没有人知道维权律师江天勇在什么地方，但他却成了国际舆论关注的对象。有关他的视频还被长沙公安局放到了网上。
《环球时报》3月1日刊出报道，称“被采取刑事强制措施”的维权人士江天勇在接受该报记者采访时表示，律师谢阳遭遇酷刑一事是他捏造的，目的是抹黑中国政府和司法机关。江天勇的辩护律师陈进学和覃臣寿立即发表声明，谴责长沙市公安局和《环球时报》的违法行为。
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