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江天勇

中国知名维权律师。

2017年，中国司法机关判定其犯有煽动颠覆国家政权案，处有期徒刑2年。

Foreign journalists interview Chinese rights lawyer Jiang Tianyong at a gate of the Chaoyang hospital in Beijing, where blind activist Chen Guangcheng is believed to be getting a check up, in Beijing on May 2, 2012. Chinese activist Chen Guangcheng has left the US embassy to seek medical care and join his family, officials said Wednesday, as Beijing demanded a US apology on the eve of key talks between the two powers. AFP PHOTO/Mark RALSTON (Photo credit should read MARK RALSTON/AFP/GettyImages)

江天勇获释后续遭软禁 妻批中国法律是「废纸」 25.10.2019

中国维权律师江天勇的妻子向德国之声表示他今年2月28日获释之后，并未真正获得自由，而是持续被软禁在位于河南信阳市的老家。 中国政府除了派人对江天勇进行24小时的监控外，在10月1日国庆前夕，更增派监控人手。

02.05.2012 In this photo taken Wednesday, May 2, 2012, human rights activist Jiang Tianyong, bottom left, speaks to journalists outside a hospital after his failed attempt to see blind Chinese activist Chen Guangcheng who is believed to be seeking treatment in the hospital in Beijing, China. Jin Bianling said Thursday, Nov 24, 2016 that her husband and one of China's most prominent human rights campaigners Jiang has not been heard from since Monday, when he was due to board a train to return to Beijing. (AP Photo/Ng Han Guan) |

获释维权律师江天勇返回父母家 03.03.2019

著名维权律师江天勇的妻子金变玲对外透露，获释后一度失踪的江天勇回到位于河南信阳的父母家。但是他仍然被警方“全天候监控”。金变玲说：“无论他去哪里，警察都跟着他。他依旧不自由。”
FILE - In this May 2, 2012 file photo, Human rights activist Jiang Tianyong speaks to journalists outside a hospital after his failed attempt to see blind Chinese activist Chen Guangcheng who is believed to be seeking treatment in Beijing, China. The wife of one of China's most prominent human rights campaigners says he has disappeared during a trip to visit relatives of a detained rights lawyer. Jin Bianling said Thursday, Nov. 24, 2016, that her husband Jiang Tianyong, a legal activist, has not been heard from since Monday, when he was due to board a train to return to Beijing.(AP Photo/Ng Han Guan, File) |

维权律师江天勇刑满出狱 却被不明身份者带走 28.02.2019

本周四（2月28日）是中国维权律师江天勇刑满出狱的日期。两年前，长沙法院以煽动颠覆国家政权罪判处江天勇有期徒刑二年。但是，获释当天，他却又被不明身份的人带走。
02.05.2012 In this photo taken Wednesday, May 2, 2012, human rights activist Jiang Tianyong, bottom left, speaks to journalists outside a hospital after his failed attempt to see blind Chinese activist Chen Guangcheng who is believed to be seeking treatment in the hospital in Beijing, China. Jin Bianling said Thursday, Nov 24, 2016 that her husband and one of China's most prominent human rights campaigners Jiang has not been heard from since Monday, when he was due to board a train to return to Beijing. (AP Photo/Ng Han Guan) |

假自由？江天勇恐续遭中国幽囚　 27.02.2019

2017年遭中国政府以「煽颠罪」关押的维权律师江天勇原预计于2月28日刑期届满，但其妻子金变玲昨日于推特表示，国保通知家属江天勇获释返家的计划恐生变。她接受德国之声采访时说，中国法令是张废纸。
Bewegung, Detailaufnahme, Fliesen, Gegenlicht, Mann, Schatten, Schattenmann, Schuhe, Korruption, Karriere Quelle: fotolia.de, #2705848, Copyright: Jürgen Rode - Fotolia.com

不止王全璋，盘点“709案”的律师们 29.12.2018

2015年夏天，中国当局在各地约谈、抓捕多名维权律师和公民社会活动人士，有“709事件”之称。三年多的时间过去了，那些被捕律师都等来了什么样的命运？
02.05.2012 In this photo taken Wednesday, May 2, 2012, human rights activist Jiang Tianyong, bottom left, speaks to journalists outside a hospital after his failed attempt to see blind Chinese activist Chen Guangcheng who is believed to be seeking treatment in the hospital in Beijing, China. Jin Bianling said Thursday, Nov 24, 2016 that her husband and one of China's most prominent human rights campaigners Jiang has not been heard from since Monday, when he was due to board a train to return to Beijing. (AP Photo/Ng Han Guan) |

人权律师江天勇被判两年监禁 21.11.2017

德国总理默克尔和外长加布里尔访华时，分别会晤过中国人权律师江天勇。他当时向这两位德国政治家讲述了中国的人权状况。如今，江天勇因“煽颠罪”被判两年徒刑。德国人权专员事务专员科夫勒表示，该判决让她对中国的人权状况更感担忧。

Der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel (2.v.l, SPD) eröffnet am 17.09.2017 die Ausstellung «Deutschland 8» in Peking (China) und steht dabei vor der Plastik Uranus von Markus Lüpertz. Es ist an acht Orten in Peking die bisher größte deutsche Schau zeitgenössischer Kunst in China. Links steht Walter Smerling von der Bonner Stiftung für Kunst und Kultur, rechts Fan Di'an, Präsident von Chinas Hochschule der Bildenden Künste. Beide haben die Ausstellung kuratiert. ACHTUNG: Verwendung nur im redaktionellen Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung über die Eröffnung der Ausstellung in Peking. Foto: Andreas Landwehr/dpa |

加布里尔访华 人权组织喊话 16.09.2017

本周日，德国外长加布里尔抵达北京，为“德国8”艺术展揭幕。访华前夕，众多人权组织呼吁加布里尔切勿像一些西方政治人物一样，面对中国讳谈人权问题。
Der deutsche Botschafter in China, Michael Clauss, steht am 03.11.2016 in Hongkong. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa | Verwendung weltweit

德大使批评江天勇一案的法律程序 25.08.2017

江天勇的案子受到德国政界的高度关注。德国驻华大使柯慕贤结束夏季休假之际，严词批评了江天勇一案的法律程序与条件。
FILE - In this May 2, 2012 file photo, Human rights activist Jiang Tianyong speaks to journalists outside a hospital after his failed attempt to see blind Chinese activist Chen Guangcheng who is believed to be seeking treatment in Beijing, China. The wife of one of China's most prominent human rights campaigners says he has disappeared during a trip to visit relatives of a detained rights lawyer. Jin Bianling said Thursday, Nov. 24, 2016, that her husband Jiang Tianyong, a legal activist, has not been heard from since Monday, when he was due to board a train to return to Beijing.(AP Photo/Ng Han Guan, File) |

被失踪6个月后江天勇被正式批捕 06.06.2017

在与外界隔离6个月后，中国“709”系列案、知名人权律师江天勇被中国当局正式提出因涉嫌“颠覆国家政权罪”罪而正式批捕。他的妻子周二宣布了这一消息。
***ACHTUNG: Bild nur zur Berichterstattung über das dargestellte Video verwenden!*** Sreenshot von Jiang Tianyong, Rechtsanwalt in China. Chinese police released a video on Thursday of detained human rights activist Jiang Tianyong to refute what it described as rumours he had been tortured, though Jiang's wife said the clip had not assuaged fears for her husband's safety., Quelle: http://www.weibo.com/tv/v/F3AJzfRhS?fid=1034:e8ac656d6a9168d646b15494dc87c600 Datum: 18.05

长沙公安局发视频驳江天勇受刑指责 18.05.2017

目前外界没有人知道维权律师江天勇在什么地方，但他却成了国际舆论关注的对象。有关他的视频还被长沙公安局放到了网上。
Foreign journalists interview Chinese rights lawyer Jiang Tianyong at a gate of the Chaoyang hospital in Beijing, where blind activist Chen Guangcheng is believed to be getting a check up, in Beijing on May 2, 2012. Chinese activist Chen Guangcheng has left the US embassy to seek medical care and join his family, officials said Wednesday, as Beijing demanded a US apology on the eve of key talks between the two powers. AFP PHOTO/Mark RALSTON (Photo credit should read MARK RALSTON/AFP/GettyImages)

江天勇“自认其罪” 辩护律师谴责环球时报 02.03.2017

《环球时报》3月1日刊出报道，称“被采取刑事强制措施”的维权人士江天勇在接受该报记者采访时表示，律师谢阳遭遇酷刑一事是他捏造的，目的是抹黑中国政府和司法机关。江天勇的辩护律师陈进学和覃臣寿立即发表声明，谴责长沙市公安局和《环球时报》的违法行为。
Foreign journalists interview Chinese rights lawyer Jiang Tianyong at a gate of the Chaoyang hospital in Beijing, where blind activist Chen Guangcheng is believed to be getting a check up, in Beijing on May 2, 2012. Chinese activist Chen Guangcheng has left the US embassy to seek medical care and join his family, officials said Wednesday, as Beijing demanded a US apology on the eve of key talks between the two powers. AFP PHOTO/Mark RALSTON (Photo credit should read MARK RALSTON/AFP/GettyImages)

又见“煽动颠覆” 人权律师江天勇被拘留 23.12.2016

中国当局证实以涉嫌“煽动颠覆罪”对知名人权律师江天勇实施拘留。江的律师周五表示，此举为当局正式起诉江天勇做出铺垫。
FILE - In this May 2, 2012 file photo, Human rights activist Jiang Tianyong speaks to journalists outside a hospital after his failed attempt to see blind Chinese activist Chen Guangcheng who is believed to be seeking treatment in Beijing, China. The wife of one of China's most prominent human rights campaigners says he has disappeared during a trip to visit relatives of a detained rights lawyer. Jin Bianling said Thursday, Nov. 24, 2016, that her husband Jiang Tianyong, a legal activist, has not been heard from since Monday, when he was due to board a train to return to Beijing.(AP Photo/Ng Han Guan, File) |

律师江天勇"认罪" 家属指疑点重重 17.12.2016

中国官媒报道了失踪近一个月的中国知名人权律师江天勇的下落。报道指，江天勇已"承认"向境外提供国家机密。同时，江天勇的妻子对当局"给予"丈夫的罪名提出质疑，并表示丈夫目前仍处于"失踪状态"。
A Palestinian supporter of Islamic Jihad gestures with his hands bound during a protest held in solidarity with Palestinian prisoners held in Israeli jails, outside the International Red Cross building in Gaza City, Friday, Oct. 7, 2011. (ddp images/AP Photo/Adel Hana)

联合国官员敦促中国调查江天勇失踪案 06.12.2016

联合国特别报告员敦促中国当局调查维权律师江天勇失踪案。两周前，江天勇离奇失踪。他的朋友们认为中国安全部门拘捕了他。
03.11.2016+++ Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) spricht am 03.11.2016 zur Eröffnung der deutsch-chinesischen Wirtschaftskonferenz in Chengdu (China). Der deutsche Wirtschaftsminister ist bis 05.11.2016 mit einer großen Wirtschaftsdelegation zu Besuch in China und Hongkong. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

维权律师江天勇失踪 德国副总理欲伸援手 26.11.2016

长期关注中国人权状况的维权人士、律师江天勇已经失联数日，杳无音讯。德国联邦副总理加布里尔对其命运表示关注，称愿意为之努力。
Bewegung, Detailaufnahme, Fliesen, Gegenlicht, Mann, Schatten, Schattenmann, Schuhe, Korruption, Karriere Quelle: fotolia.de, #2705848, Copyright: Jürgen Rode - Fotolia.com

探建三江“黑监狱”律师称遭酷刑 28.03.2014

因探访黑龙江省建三江管理局“黑监狱”被拘四名律师之一的张俊杰昨日获释，他拒绝当局不要外泄被拘情况的要求，对外披露四名律师遭到当地警方殴打受伤。律师王成疑受重伤。
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