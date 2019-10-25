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中国知名维权律师。
2017年，中国司法机关判定其犯有煽动颠覆国家政权案，处有期徒刑2年。
中国维权律师江天勇的妻子向德国之声表示他今年2月28日获释之后，并未真正获得自由，而是持续被软禁在位于河南信阳市的老家。 中国政府除了派人对江天勇进行24小时的监控外，在10月1日国庆前夕，更增派监控人手。
著名维权律师江天勇的妻子金变玲对外透露，获释后一度失踪的江天勇回到位于河南信阳的父母家。但是他仍然被警方“全天候监控”。金变玲说：“无论他去哪里，警察都跟着他。他依旧不自由。”
本周四（2月28日）是中国维权律师江天勇刑满出狱的日期。两年前，长沙法院以煽动颠覆国家政权罪判处江天勇有期徒刑二年。但是，获释当天，他却又被不明身份的人带走。
2017年遭中国政府以「煽颠罪」关押的维权律师江天勇原预计于2月28日刑期届满，但其妻子金变玲昨日于推特表示，国保通知家属江天勇获释返家的计划恐生变。她接受德国之声采访时说，中国法令是张废纸。
2015年夏天，中国当局在各地约谈、抓捕多名维权律师和公民社会活动人士，有“709事件”之称。三年多的时间过去了，那些被捕律师都等来了什么样的命运？
德国总理默克尔和外长加布里尔访华时，分别会晤过中国人权律师江天勇。他当时向这两位德国政治家讲述了中国的人权状况。如今，江天勇因“煽颠罪”被判两年徒刑。德国人权专员事务专员科夫勒表示，该判决让她对中国的人权状况更感担忧。
本周日，德国外长加布里尔抵达北京，为“德国8”艺术展揭幕。访华前夕，众多人权组织呼吁加布里尔切勿像一些西方政治人物一样，面对中国讳谈人权问题。
江天勇的案子受到德国政界的高度关注。德国驻华大使柯慕贤结束夏季休假之际，严词批评了江天勇一案的法律程序与条件。
在与外界隔离6个月后，中国“709”系列案、知名人权律师江天勇被中国当局正式提出因涉嫌“颠覆国家政权罪”罪而正式批捕。他的妻子周二宣布了这一消息。
目前外界没有人知道维权律师江天勇在什么地方，但他却成了国际舆论关注的对象。有关他的视频还被长沙公安局放到了网上。
《环球时报》3月1日刊出报道，称“被采取刑事强制措施”的维权人士江天勇在接受该报记者采访时表示，律师谢阳遭遇酷刑一事是他捏造的，目的是抹黑中国政府和司法机关。江天勇的辩护律师陈进学和覃臣寿立即发表声明，谴责长沙市公安局和《环球时报》的违法行为。
中国当局证实以涉嫌“煽动颠覆罪”对知名人权律师江天勇实施拘留。江的律师周五表示，此举为当局正式起诉江天勇做出铺垫。
中国官媒报道了失踪近一个月的中国知名人权律师江天勇的下落。报道指，江天勇已"承认"向境外提供国家机密。同时，江天勇的妻子对当局"给予"丈夫的罪名提出质疑，并表示丈夫目前仍处于"失踪状态"。
联合国特别报告员敦促中国当局调查维权律师江天勇失踪案。两周前，江天勇离奇失踪。他的朋友们认为中国安全部门拘捕了他。
长期关注中国人权状况的维权人士、律师江天勇已经失联数日，杳无音讯。德国联邦副总理加布里尔对其命运表示关注，称愿意为之努力。
因探访黑龙江省建三江管理局“黑监狱”被拘四名律师之一的张俊杰昨日获释，他拒绝当局不要外泄被拘情况的要求，对外披露四名律师遭到当地警方殴打受伤。律师王成疑受重伤。
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