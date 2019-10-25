江天勇“自认其罪” 辩护律师谴责环球时报

《环球时报》3月1日刊出报道，称“被采取刑事强制措施”的维权人士江天勇在接受该报记者采访时表示，律师谢阳遭遇酷刑一事是他捏造的，目的是抹黑中国政府和司法机关。江天勇的辩护律师陈进学和覃臣寿立即发表声明，谴责长沙市公安局和《环球时报》的违法行为。