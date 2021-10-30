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德国下萨克森州的首府，全国制造业中心城市之一。
汉诺威的会展业非常发达。每年举办的著名展会包括汉诺威工业展、汉诺威电子展。
德语报刊继续关注德国孔子学院有关习近平的讲座被北京方面叫停的议题。《新苏黎世报》认为，欧洲的高校应当停止和孔子学院的合作，让这家文化机构像歌德学院那样在各地独立运作。《汉诺威汇报》则批评了德国高校在此问题上的犹豫不决。
德国汉诺威兽医学院对一些狗进行了训练，希望它们能出一份力，防止病毒在人群中传播。同时，世界多地的机场和运动场已经开始使用嗅探犬协助防疫。
疫情期间，德国医院普遍推迟了非必要的治疗项目，导致收入锐减。卫生部长许诺，医护人员不必担心欠薪问题。与此同时，德国疫情数字依然高企不下。汉诺威医学院则发现，新冠病毒英国变种早在11月就已经传播到了德国。
供应链断裂、企业效益重挫、防疫物资短缺。最初爆发于中国的疫情，让德国乃至欧洲的各行各业也受到了重大冲击。《汉诺威汇报》指出，欧洲正在为长期依赖中国付出代价。《青年世界报》认为，这是资本主义对人类健康的威胁。
这是一场具有历史性意义的选举：汉诺威周日选举产生一位新市长，他不仅是德国为数不多的绿党市长之一，而且还是第一个有移民背景的州首府市长。
机械制造是德国经济的一个重要支柱。不过中国厂家正急起直追。中国制造会在近期内超越德国吗？张丹红和Andreas Becker带着这个问题在汉诺威工业博览会上走访了德国和中国的展商。
多年来，工业数字联网一直是汉诺威工业博览会的主题。在今年的博览会上，人们会看到5G是多么的重要。
曾经是全球规模最大的汉诺威国际消费电子信息及通讯博览会（Cebit）不再举办。采用任何一种形式让这个电子计算机博览会获得新生的尝试都以失败告终。
前联邦总统武尔夫的妻子贝蒂纳·武尔夫因涉嫌醉酒引发一起交通事故，目前汉诺威检察院正在对这位现年44岁的前第一夫人展开调查。
去度假啦，不过却无法准时出发。酷暑温度使汉诺威（Hannover）机场唯一在用跑道部分扭曲变形。在长达数小时时间里，没有飞机可以起降。游客们不得不在机场过夜。
德国联邦警察在汉诺威火车总站实施大型反恐演练，检验在危机情况下迅速行动的能力。演习中，不断传出枪声和爆炸声，民众则安之若素。
与上届汉诺威国际消费电子、信息及通信博览会CEBIT相比，今年的汉诺威CEBIT博览会不仅参展商数量减少，而且观展人数也大幅度下降，尽管如此，博览会组办方仍对本届博览会的结果表示满意。
在刚落下帷幕的汉诺威工业展上，非常吸引眼球的是一个可以和人展开乒乓大战的机器人。日本电器公司研发的这款机器人会学习对手的优点，变得越来越强，甚至开始挑战2017年乒乓球世界杯的冠军。
汉诺威采取措施抵制一次性咖啡杯。因为这种可以随身携带的一次性纸杯造成垃圾大量增加。解决方案是对咖啡杯实行押金回收制。
美国嘻哈巨星“痞子阿姆”（Eminem）今年7月在德国汉诺威演唱会票开售，5分钟内全部售空。这是他今年在德国唯一一场演出。
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