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汉诺威

德国下萨克森州的首府，全国制造业中心城市之一。

汉诺威的会展业非常发达。每年举办的著名展会包括汉诺威工业展、汉诺威电子展。

26.10.2021, Auf einer Fahne vor dem Tectrum in Duisburg weht das Logo des Konfuzius-Institut Metropole Ruhr. Die Absage einer geplanten Lesung aus einer in Deutschland veröffentlichten Biografie über den chinesischen Staatschef Xi Jinping sorgt für Kritik. Konfuzius-Institute sind nach Angaben des Instituts in Hannover offizielle Kultur- und Bildungsinstitutionen, die von einer Unterabteilung des chinesischen Bildungsministeriums gefördert werden. Weltweit gibt es demnach rund 550 Institute, knapp 20 sind in Deutschland ansässig. (zu dpa «Absage zu Lesung aus Buch über Chinas Staatschef sorgt für Kritik»)

德语媒体：欧洲应当自己花钱开展中国研究 30.10.2021

德语报刊继续关注德国孔子学院有关习近平的讲座被北京方面叫停的议题。《新苏黎世报》认为，欧洲的高校应当停止和孔子学院的合作，让这家文化机构像歌德学院那样在各地独立运作。《汉诺威汇报》则批评了德国高校在此问题上的犹豫不决。
Der belgische Schäferhund Filou sitzt in der Tierärztlichen Hochschule (TiHo). Die Hunde sind in der Lage Speichelproben von SARS-CoV-2-infizierter Menschen zu erkennen und könnten in Zukunft bei Veranstaltungen eingesetzt werden.

研究：准确率高达94%！训练过的狗能闻出新冠 07.02.2021

德国汉诺威兽医学院对一些狗进行了训练，希望它们能出一份力，防止病毒在人群中传播。同时，世界多地的机场和运动场已经开始使用嗅探犬协助防疫。
Eine Ärztin hält in der Intensivstation des Luisenhospitals die Hand eines Coronapatienten. In der Station werden zur Zeit acht Patienten mit Covid-19 behandelt.

德国医院亏损严重 医护人员担心欠薪 29.12.2020

疫情期间，德国医院普遍推迟了非必要的治疗项目，导致收入锐减。卫生部长许诺，医护人员不必担心欠薪问题。与此同时，德国疫情数字依然高企不下。汉诺威医学院则发现，新冠病毒英国变种早在11月就已经传播到了德国。
02.03.2020, China, Shijiazhuang: Mitarbeiter mit Mundschutz arbeiten in einem Werk eines Unternehmens, das Autofenster in der «Qinhuangdao Economic and Technological Development Zone» in Qinhuangdao in der Nordchinesischen Provinz Hebei herstellt. Anfang dieser Woche wurden in der Zone mehrere tausend Arbeiter wieder eingestellt und über 900 Unternehmen haben die Produktion wieder aufgenommen. Foto: Yang Shiyao/XinHua/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

德语媒体：依赖中国的代价 10.03.2020

供应链断裂、企业效益重挫、防疫物资短缺。最初爆发于中国的疫情，让德国乃至欧洲的各行各业也受到了重大冲击。《汉诺威汇报》指出，欧洲正在为长期依赖中国付出代价。《青年世界报》认为，这是资本主义对人类健康的威胁。
10.11.2019, Niedersachsen, Hannover: Belit Onay (Bündnis 90/Die Grünen), Spitzenkandidat bei der Oberbürgermeisterwahl, steht nach Bekanntgabe der Wahlergebnisse mit seiner Frau Derya im Rathaus. Da im ersten Wahlgang am 27.10.2019 keiner der zehn Kandidaten mehr als 50 Prozent Stimmen erhalten hat, kam es zu einer Stichwahl. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa | Verwendung weltweit

土耳其后裔当选汉诺威市长 开历史先河 11.11.2019

这是一场具有历史性意义的选举：汉诺威周日选举产生一位新市长，他不仅是德国为数不多的绿党市长之一，而且还是第一个有移民背景的州首府市长。
Hannover Messe - Stand des Unternehmens Kaeser Kompressoren

“德国制造”遭受“中国制造”挑战 03.04.2019

机械制造是德国经济的一个重要支柱。不过中国厂家正急起直追。中国制造会在近期内超越德国吗？张丹红和Andreas Becker带着这个问题在汉诺威工业博览会上走访了德国和中国的展商。
Wenige Menschen, selbstfahrende Maschinen: Blick in die Fabrik der Zukunft am Stand von Bosch. Gemacht von A. Becker / DW Tag: Hannover Messe 2019

汉诺威工业博览会：新革命离不开5G 01.04.2019

多年来，工业数字联网一直是汉诺威工业博览会的主题。在今年的博览会上，人们会看到5G是多么的重要。
Bilder von der CeBIT. Sie stammen von der Presseseite cebit.de dort heißt es: Hier finden Sie schnell und einfach eine reichhaltige Auswahl an Profi-Fotos, genau das, was Sie für Ihre Berichterstattung suchen. Eingeschränktes Nutzungsrecht unbefristet unter Nennung der Quelle: Quelle: Deutsche Messe AG

评论：永别了Cebit！ 29.11.2018

曾经是全球规模最大的汉诺威国际消费电子信息及通讯博览会（Cebit）不再举办。采用任何一种形式让这个电子计算机博览会获得新生的尝试都以失败告终。

Bettina Wulff fährt am 07.01.2013 mit einem Auto in die Garage des Hauses der Familie Wulff in Großburgwedel (Niedersachsen). Der frühere Bundespräsident Christian Wulff und seine Ehefrau Bettina haben sich getrennt. Foto: Julian Stratenschulte/dpa | Verwendung weltweit

前德国第一夫人醉酒驾车闯祸 22.09.2018

前联邦总统武尔夫的妻子贝蒂纳·武尔夫因涉嫌醉酒引发一起交通事故，目前汉诺威检察院正在对这位现年44岁的前第一夫人展开调查。
HANDOUT - 25.07.2018, Niedersachsen, Hannover: Die vom Flughafen Hannover zur Verfügung gestellte Aufnahme zeigt die aufgrund von Hitzeeinwirkung stark beschädigte Start- und Landebahn des Flughafens in Langenhagen. Hunderte Urlauber stranden am Flughafen. Der Flugbetrieb war gegen 19.00 Uhr unterbrochen worden, weil sich bei der aktuellen Hitze Platten der Nordbahn angehoben hatten. Den Angaben eines Flughafensprechers zufolge waren von der Sperrung 41 Verbindungen betroffen, die am Dienstabend von Hannover aus abfliegen sollten. (Wiederholung mit verändertem Bildausschnitt) (zu dpa «Hunderte Urlauber stranden am Flughafen Hannover» vom 25.07.2018) Foto: -/Flughafen Hannover/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

跑道不经“烤” 汉诺威机场一度瘫痪 25.07.2018

去度假啦，不过却无法准时出发。酷暑温度使汉诺威（Hannover）机场唯一在用跑道部分扭曲变形。在长达数小时时间里，没有飞机可以起降。游客们不得不在机场过夜。
26.06.2018, Niedersachsen, Hannover: Von Polizeikräften dargestellte Terroristen erstürmen den HBF Hannover. Die Bundespolizei trainiert im Hauptbahnhof Hannover das Vorgehen gegen Terroristen, dazu werden Teile des Bahnhofs abgesperrt. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa | Verwendung weltweit

德900名安全人员演练反恐 民众安之若素 27.06.2018

德国联邦警察在汉诺威火车总站实施大型反恐演练，检验在危机情况下迅速行动的能力。演习中，不断传出枪声和爆炸声，民众则安之若素。
10.06.2018, Niedersachsen, Hannover: Ein Roboter ARMAR-6 vom KIT Karlsruher Institut für Technologie reicht bei den Aufbauarbeiten für die Digitalisierungsmesse Cebit ein Putzmittel an. Der Roboter arbeitet mit Menschen zusammen und bietet pro-aktiv Hilfestellungen an. Die Cebit versucht vom 11. bis 15. Juni nach drei Jahrzehnten einen Neuanfang mit einem «Festival»-Format. Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

汉诺威Cebit博览会展商减少 满意度不减 16.06.2018

与上届汉诺威国际消费电子、信息及通信博览会CEBIT相比，今年的汉诺威CEBIT博览会不仅参展商数量减少，而且观展人数也大幅度下降，尽管如此，博览会组办方仍对本届博览会的结果表示满意。
23.04.2018 Hannover - Tischtennis Roboter Forpheus auf Hannover Messe

乒乓球机器人 已经如此聪明 28.04.2018

在刚落下帷幕的汉诺威工业展上，非常吸引眼球的是一个可以和人展开乒乓大战的机器人。日本电器公司研发的这款机器人会学习对手的优点，变得越来越强，甚至开始挑战2017年乒乓球世界杯的冠军。

减少垃圾 对一次性咖啡杯说不 13.02.2018

减少垃圾 对一次性咖啡杯说不 13.02.2018

汉诺威采取措施抵制一次性咖啡杯。因为这种可以随身携带的一次性纸杯造成垃圾大量增加。解决方案是对咖啡杯实行押金回收制。

US rapper Eminem performs at the MTV Europe Music Awards 2004 ceremony in Rome, Thursday, Nov. 18, 2004. (AP Photo/Andrew Medichini) |

“痞子阿姆”德国演唱会 几万张票5分钟售罄 03.02.2018

美国嘻哈巨星“痞子阿姆”（Eminem）今年7月在德国汉诺威演唱会票开售，5分钟内全部售空。这是他今年在德国唯一一场演出。
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