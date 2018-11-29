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全称CeBIT信息及通信技术博览会，是一个国际性的以信息技术和信息工程为主的大型展览会，1986年起的每年春季在德国汉诺威举行。
CeBIT是全球最大的信息和通信工程类展览会。
曾经是全球规模最大的汉诺威国际消费电子信息及通讯博览会（Cebit）不再举办。采用任何一种形式让这个电子计算机博览会获得新生的尝试都以失败告终。
与上届汉诺威国际消费电子、信息及通信博览会CEBIT相比，今年的汉诺威CEBIT博览会不仅参展商数量减少，而且观展人数也大幅度下降，尽管如此，博览会组办方仍对本届博览会的结果表示满意。
到汉诺威电子展（Cebit）上参展，对企业来说花费不小，大面积展位租金可高达数百万欧元。但其实大部分参展商的资金并不充裕，所以得到的空间也有限。
日本，亦称“日出之国”，是高科技国家，同时也是本年度汉诺威电脑技术博览会Cebit的主宾国。今年Cebit展会的主题是“社会5.0"，共有大约120家企业来此展示数码技术给人类生活带来的转变。
如果看到一个机器人的样子像人类，那么它们就可能是日本生产的。该国在人形机器人领域居世界前列，而且已经在社会工作中得到应用，如服务和养老行业，日本人已经接受了机器人。
目前正在德国访问的日本首相安倍晋三与德国联邦总理默克尔共同出席汉诺威消费电子、信息及通信博览会。二人都强调反对贸易保护主义，倡导自由公平贸易。
尽管德国政府几年前就提出了"工业4.0"这一概念，但德国企业的数字化速度却差强人意。这究竟是什么原因？他们是不是担心过快地推行数字化会导致工作岗位流失？
一年一度又到了Cebit亮相的时候。虽然世界最大电脑博览会的头衔已不复存在，但汉诺威今年的这个独具特色的展会将是一场展现经济领域数字化的集中体现。
信息技术展会CeBIT去年转型面向业界决策者，今年是“新版”CeBIT的第二届。而由于伙伴国中国的吸引力，CeBIT在多年低迷后终于迎来小幅反弹。
雅虎宣布关闭在中国大陆的最后一个办公室，《法兰克福汇报》认为这只是西方企业在中国所面临困境的一个缩影。而德国知名IT杂志《Heise》则选择关注中国电子行业劳工的权益保护问题。
德国之声专栏作者泽林认为，今年汉诺威CeBIT电子展再度显示，未来的数码创新科技会越来越多来自中国。
汉诺威Cebit电子展周三迎来了一位特殊嘉宾：揭秘者、美国国家安全局前雇员斯诺登通过视频远程连线现身展会。而这一次他的"出场"也给观众带来了惊喜。
本届CeBIT展会上，中国作为主宾国，自然吸引了许多人的关注。不论是中午送餐小妹，还是跨国企业高管，或是人权组织，他们都对中国有话要说。
华为等中国IT企业近年来在海外市场正获得越来越多的份额。他们的竞争优势在哪？又面临着哪些挑战？德国之声记者在汉诺威CeBIT电子展上，与华为以及其竞争对手和合作伙伴的工作人员展开了探讨。
CeBIT周日晚开幕，今年的主题为“数字化经济”。德国总理默克尔在开幕式上要求中国公平竞争。德新社指出，中国是一个棘手的主宾国。
今年的汉诺威CeBIT电子展上，中国是主宾国。而和中国渊源颇深的德国计算机教授措恩，也出现在了会展现场。1987年，在他的主持下，中国发出了第一封电子邮件。
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