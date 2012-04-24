汉诺威博览会以革新走出萧条

尽管在经济危机的背景下，今年汉诺威工业博览会的参展商数量还是不减以往。以革新走出萧条，是本届博览会的口号。周六晚上，德国联邦总统科勒出席了汉诺威工业博览会的开幕仪式。在周一到周五的五天时间里，将有来自61个国家的6150多家展商在这个世界最大的博览会上亮相。气候保护和能源的高效利用是今年的重点话题。本届博览会的宾主国是韩国。