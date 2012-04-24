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汉诺威工业博览会（德语：Hannover Messe），世界上规模最大的工业技术博览会，每年在德国汉诺举行，展商数量在６０００左右。
作为世界最大的工业博览会，汉诺威工业博览会荟萃了各个工业领域的技术，引领着世界工业的创新与发展，成为名副其实的“世界工业发展的晴雨表”。在60多年的发展历程中，现已发展成为全球工业贸易的旗舰展和影响力最为广泛的国际性工业贸易展会。1980年代，随着信息技术的发展，展览会的组织者德意志展览股份公司决定拆分部分展览。CeBIT便是其中成功的一个分支。
来自世界各国的五千多家公司在汉诺威博览会上展示自己的产品。作为本届展会的伙伴国，中国对许多德国企业具有特殊的意义，因为中国既是重要的市场，又是不可轻视的竞争对手。
汉诺威博览会表明，中国不再仅仅是购买者，已经成为竞争者。人民币要取代美元作为世界储备货币，就得认真对待金融市场改革。
汉诺威
德国汉诺威博览会是世界最大的工业博览会。会上展出的是工业界最有效率的生产工艺以及最新的节能型生产解决方案。今年的博览会分为9个分展区,其中交通技术(Mobilitec)是今年最新设立的。
汉诺威博览会是世界最大的工业博览会。虽然刚刚经历了世界经济危机，今年的博览会上仍有来自64个国家的4800家展商参展。博览会主要展示工业生产中的最先进的环保型和降低生产成本的新技术。
在今年的汉诺威博览会上，人们不仅可以看到工业界的最新产品和最新设计，白俄罗斯代表团在展会上为该国500家国有企业寻找买家，也引起人们的关注。
尽管在经济危机的背景下，今年汉诺威工业博览会的参展商数量还是不减以往。以革新走出萧条，是本届博览会的口号。周六晚上，德国联邦总统科勒出席了汉诺威工业博览会的开幕仪式。在周一到周五的五天时间里，将有来自61个国家的6150多家展商在这个世界最大的博览会上亮相。气候保护和能源的高效利用是今年的重点话题。本届博览会的宾主国是韩国。
使用电子邮箱的人的可能都碰到过垃圾邮件。其中一些是公司和个人想要推销自己产品的广告，还有一些是所谓的木马，会潜伏在电脑中进行破坏。对个人而言，最容易被窃的是密码以及银行账号。不过企业也可能成为那些“骇客袭击”的受害者。德国之声记者在汉诺威博览会采访了下萨克森州宪法保卫局的克拉斯。他说，中国和俄罗斯的商业间谍非常活跃。
德国总理默克尔和土耳其总理埃尔多安周日晚间为本年度的汉诺威博览会剪了彩。这是世界最大的工业展览。参加本年度博览会的有来自60多个国家的6400名展商，比去年多出近1500名。今年的参观者以及能够达到20万人次。德国之声记者从汉诺威发来如下报导。
4月24日，德国总理默克尔和印度总理辛哈共同为今年的汉诺威博览会揭幕，在德国掀起了新的印度热。印度著名作家、出版家潘凯.米施拉（Pankaj Mishra）在北京对德国时代周报记者谈了中印之间的优劣区别。中国清华大学教授、读书杂志出版者王辉参加了这个讨论。德国之声整理编译如下。
今年度的汉诺威工业博览会上，最让人感受到的是德俄友好合作的气氛，不仅俄罗斯是本届展览的伙伴国，而且两国头面领导人均亲自登台，为签署价值数10亿的合同撑腰喝彩。
上海西北郊的安亭镇自上世纪八十年代中开始因为大众汽车在那里安营扎寨而出名，如今，这座国际汽车城即将建起一个“德国镇(German Town)”，它的设计者是德国著名建筑师阿尔贝特.施佩尔，而他的父亲是当年希特勒的“御用”建筑师老施佩尔。
德国汉诺威工业博览会也难以摆脱疲软经济造成的负面影响。为了推动商务，今年的汉诺威工业博览会重新布局，把自动化领域作为整个博览会的重点。
本周日（4月18日），全球最大的工业博览会将在汉诺威举行。1947年，时值英国占领军监管之下，第一届汉诺威博览会开幕，目的是检阅德国的工业成果。当时展出的有世界最小的柴油发动机，假牙和大众甲壳虫汽车。如今47年过去，汉诺威博览会发展成为全世界最大的工业博览会。
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