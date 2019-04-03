汉诺威工业博览会（德语：Hannover Messe），世界上规模最大的工业技术博览会，每年在德国汉诺举行，展商数量在６０００左右。

作为世界最大的工业博览会，汉诺威工业博览会荟萃了各个工业领域的技术，引领着世界工业的创新与发展，成为名副其实的“世界工业发展的晴雨表”。在60多年的发展历程中，现已发展成为全球工业贸易的旗舰展和影响力最为广泛的国际性工业贸易展会。1980年代，随着信息技术的发展，展览会的组织者德意志展览股份公司决定拆分部分展览。CeBIT便是其中成功的一个分支。