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汉诺威工业博览会（德语：Hannover Messe），世界上规模最大的工业技术博览会，每年在德国汉诺举行，展商数量在６０００左右。
作为世界最大的工业博览会，汉诺威工业博览会荟萃了各个工业领域的技术，引领着世界工业的创新与发展，成为名副其实的“世界工业发展的晴雨表”。在60多年的发展历程中，现已发展成为全球工业贸易的旗舰展和影响力最为广泛的国际性工业贸易展会。1980年代，随着信息技术的发展，展览会的组织者德意志展览股份公司决定拆分部分展览。CeBIT便是其中成功的一个分支。
机械制造是德国经济的一个重要支柱。不过中国厂家正急起直追。中国制造会在近期内超越德国吗？张丹红和Andreas Becker带着这个问题在汉诺威工业博览会上走访了德国和中国的展商。
在刚落下帷幕的汉诺威工业展上，非常吸引眼球的是一个可以和人展开乒乓大战的机器人。日本电器公司研发的这款机器人会学习对手的优点，变得越来越强，甚至开始挑战2017年乒乓球世界杯的冠军。
本届汉诺威展上最热门的话题就是工业4.0, 既联网生产，又称物联网。这一发展对大型企业来说是个福音，但中小企业也能从中受益吗？
美国总统奥巴马在汉诺威发表演讲，对欧洲所面临的威胁发出警告。同时他也指出，美国和国际社会都需要一个强大的欧洲。
温家宝、普京、莫迪、奥巴马这几位国家领导人任内都有过至少一个共同经历：为汉诺威工业展揭幕。
美国总统奥巴马开始对汉诺威进行为期两天的访问，日程包括：会晤默克尔、为汉诺威工业展揭幕以及一次“迷你”峰会。
工业4.0早就是汉诺威工业展的关键词之一。在过去这还只是未来图景，如今展商们已经拿出了实实在在的成品。然而，争夺世界市场的角逐还远远没有决出胜负。
一个没有那么多高科技的国家怎样在汉诺威工业展览会上展示自己呢？当然，可以通过前景规划来展示这个国家的未来。不过，也不光是展示未来，现在印度企业就想将其产品销售到德国，他们对德国人认为印度没有太多高科技产品的想法颇为不满。
印度总理莫迪借访问德国之际出席汉诺威工业展览会开幕式。德国经济界和政界对其访德期待各有不同。
周五的德语媒体，纷纷将目光转向了即将开幕的汉诺威工业展。今年展会的主宾国是印度，各报自然免不了将其与中国进行了一番比较。
在2014年的汉诺威工业展上，人们正一步步接近“工业4.0”。在这场展会上，一切皆环环相扣。机械、产品和人类互相交流。
用等离子反应舱合成的人工钻石是名副其实的“多面手”。它能导电、导热，还可用于探测有毒物质的传感器。在汉诺威工业展上，研究人员展示了合成钻石的奇妙用途。
未来工厂是什么模样？人在那里还有自己的位置吗？发号施令的将是机器人？周一（4月7日）开幕的2014年度德国汉诺威工业展有可能提供某种答案。
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