汉诺威工业博览会：新革命离不开5G

（德国之声中文网）机器人可以说是无所不能。戴着虚拟现实眼镜的机器人操作者使用"数据手套"来确保3D打印机打印出所要的零件。全球最大规模的汉诺威工业博览会的参观者对此已经感到不足为奇。

"综合产业 - 工业智能"是今年展会的主题。因此，本届展会展出了很多人工智能以及能够自动识别异常或至少显示错误所在的复杂设备。

智能而快速

德国展览公司负责人科克勒（Jochen Köckler）表示："在过去的五、六年时间里，我们一直致力于打造以'工业4.0'，也就是以工厂的数字化联网为核心的领先世界的贸易展览会"。"现在博览会将显示，新移动标准5G网络再次得到推动。"

5G领域的几家制造商展示了其相关技术产品。展厅里已经建起了一个正常运行的5G测试场。机器设备现在可以以从前速度的100倍互通信息。此外还有自动工作的机器人和自动四处行驶的智能汽车。这一切都反映了如今出现的质的飞跃：更多的传感器，更多的数据交换，而且都是无线。这不仅降低了成本，而且使机器的使用更灵活。

与中国合作？

目前德国正在拍卖5G频谱。与此同时，对于华为等中国公司可在多大程度上参与建设必要的基础设施上也存在争议。

博览会负责人科克勒希望德国政界对发展5G不要再犹豫不决。他向德国之声表示："政治家们必须真正认识到，他们应该为使用这项技术建立正确框架"。"因为作为我们主要参展商来源的中国，正在全力发展这项技术，他们正在做正确的事情。"

德国总理默克尔在博览会开幕式的讲话中反对实行禁令。 周日（3月31日）默克尔总理表示，反对事先将某一方排除在外。默克尔在讲这番话时没有提及中国或网络服务器供应商华为的名字。 她强调："重要的是制定必须遵守的标准。"

想赚钱，但如何赚？

数字商业模式比以往任何时候都更加成为今年参展商的焦点，此外就是回答如何通过这些联网赚钱的问题。

德国机械和设备制造商协会常务董事布罗特曼（Thilo Brodtmann）说："实现商业模式数字化是一个大型综合项目，汉诺威工业博览会则是我们的脉搏监测器"。德国公司已经走完了三分之二的路程，现在有能力向其客户提供新产品和流程。布罗特曼说："我们即将跨越门槛，所以我们也可以赚钱"。

工业博览会还是IT展？

数字化商业模式、大数据分析、云服务 - 工业展和消费电子及通信技术展（Cebit）之间的界限现在彻底的模糊不清了，汉诺威Cebit博览会已经于去年停展。

但德国电器工业协会（ZVEI）负责人米特尔巴赫（Klaus Mittelbach）表示，无需因汉诺威Cebit博览会失败就为汉诺威工业博览会感到担忧。他说："与Cebit的关键区别在于，该行业的全球市场领军者均来自德国。"

其他国家对此似乎并不介意，而且是恰恰相反。德国展览公司负责人科克勒为有6500多家公司前来参展表示高兴，而且来自中国的展商就超过1500家。他说："来自外国的参展商大约占60%，这是迄今外国展商最多的一次。"