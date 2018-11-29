 汉诺威工业博览会：新革命离不开5G | 经济纵横 | DW | 01.04.2019

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经济纵横

汉诺威工业博览会：新革命离不开5G

多年来，工业数字联网一直是汉诺威工业博览会的主题。在今年的博览会上，人们会看到5G是多么的重要。

Hannover Messe 2019 | selbstfahrende Maschinen (DW/A. Becker)

博世的未来愿景：更少人力，更多机器人

（德国之声中文网）机器人可以说是无所不能。戴着虚拟现实眼镜的机器人操作者使用"数据手套"来确保3D打印机打印出所要的零件。全球最大规模的汉诺威工业博览会的参观者对此已经感到不足为奇。

"综合产业 - 工业智能"是今年展会的主题。因此，本届展会展出了很多人工智能以及能够自动识别异常或至少显示错误所在的复杂设备。

智能而快速

德国展览公司负责人科克勒（Jochen Köckler）表示："在过去的五、六年时间里，我们一直致力于打造以'工业4.0'，也就是以工厂的数字化联网为核心的领先世界的贸易展览会"。"现在博览会将显示，新移动标准5G网络再次得到推动。"

5G领域的几家制造商展示了其相关技术产品。展厅里已经建起了一个正常运行的5G测试场。机器设备现在可以以从前速度的100倍互通信息。此外还有自动工作的机器人和自动四处行驶的智能汽车。这一切都反映了如今出现的质的飞跃：更多的传感器，更多的数据交换，而且都是无线。这不仅降低了成本，而且使机器的使用更灵活。

Hannover Messe 2019 - Roboter (DW/A. Becker)

人与机器的和谐共存？

与中国合作？

目前德国正在拍卖5G频谱。与此同时，对于华为等中国公司可在多大程度上参与建设必要的基础设施上也存在争议。

博览会负责人科克勒希望德国政界对发展5G不要再犹豫不决。他向德国之声表示："政治家们必须真正认识到，他们应该为使用这项技术建立正确框架"。"因为作为我们主要参展商来源的中国，正在全力发展这项技术，他们正在做正确的事情。"

德国总理默克尔在博览会开幕式的讲话中反对实行禁令。  周日（3月31日）默克尔总理表示，反对事先将某一方排除在外。默克尔在讲这番话时没有提及中国或网络服务器供应商华为的名字。 她强调："重要的是制定必须遵守的标准。"

想赚钱，但如何赚？

数字商业模式比以往任何时候都更加成为今年参展商的焦点，此外就是回答如何通过这些联网赚钱的问题。

德国机械和设备制造商协会常务董事布罗特曼（Thilo Brodtmann）说："实现商业模式数字化是一个大型综合项目，汉诺威工业博览会则是我们的脉搏监测器"。德国公司已经走完了三分之二的路程，现在有能力向其客户提供新产品和流程。布罗特曼说："我们即将跨越门槛，所以我们也可以赚钱"。

Eingang der Hannover Messe 2019 (DW/A. Becker)

大约60%的参展商来自国外

工业博览会还是IT展？

数字化商业模式、大数据分析、云服务 - 工业展和消费电子及通信技术展（Cebit）之间的界限现在彻底的模糊不清了，汉诺威Cebit博览会已经于去年停展。

但德国电器工业协会（ZVEI）负责人米特尔巴赫（Klaus Mittelbach）表示，无需因汉诺威Cebit博览会失败就为汉诺威工业博览会感到担忧。他说："与Cebit的关键区别在于，该行业的全球市场领军者均来自德国。"

其他国家对此似乎并不介意，而且是恰恰相反。德国展览公司负责人科克勒为有6500多家公司前来参展表示高兴，而且来自中国的展商就超过1500家。他说："来自外国的参展商大约占60%，这是迄今外国展商最多的一次。"

  • Robots Ausstellung, Science Museum in London (Plastiques Photography, courtesy of the Science Museum)

    从婴儿到主播，机器人无所不能

    婴儿机器人

    伦敦科技博物馆（Science Museum）展出的这一婴儿机器人，跟真的一样，不仅会手舞足蹈，还会呼吸和打喷嚏。电影拍片现场经常会使用到它们。

  • Robots Ausstellung, Science Museum in London (Smithsonian Institution/Jennie Hills)

    从婴儿到主播，机器人无所不能

    僧侣机器人

    虽然“机器人”（Roboter）这一概念在1920年才开始使用，但人类500年来一直没有停止过用机器取代人工的尝试。这一僧侣“机器人”是1560年前后在西班牙制造的，它能朗读《圣经》里的段落。

  • Robots Ausstellung, Science Museum in London (Plastiques Photography, courtesy of the Science Museum)

    从婴儿到主播，机器人无所不能

    最早的假肢

    古埃及人为失去的肢体发明了假肢，最早的假肢是大约公元前950年至710年发明的。它们在木乃伊墓中被发现。

  • Robots Ausstellung, Science Museum in London (Plastiques Photography, courtesy of the Science Museum)

    从婴儿到主播，机器人无所不能

    它们是机器人

    1920年捷克作家Karel Capek首次在其话剧作品中使用了Roboter这个概念。它在捷克语里的原意是“被迫工作”。 后来这部话剧被译成30多种语言。叫做Eric的机器人（右）是1928年制作的。

  • Robots Ausstellung, Science Museum in London (Plastiques Photography, courtesy of the Science Museum)

    从婴儿到主播，机器人无所不能

    电影中的首个机器人

    在Fritz Lang的科幻经典影片《大都市》（Metropolis，1927）里，第一次出现了机器人的角色。该部影片描绘的是未来2026年的场景，发明家造出了一个女性机器人并同时热恋上“她”。

  • Filmstill Terminator Genisys 2015 EINSCHRÄNKUNG (picture-alliance/dpa/M. S. Gordon/2015 Paramount Pictures)

    从婴儿到主播，机器人无所不能

    "我会再来"

    我们头脑当中的机器人多半是电影里或文学中的形象。卡梅伦（James Cameron）创作的《终结者：创世纪》里的T800终结者形象就是机器人的本质。

  • Filmstill Ex Machina Alicia Vikander (picture-alliance/AP Photo/A24 Films)

    从婴儿到主播，机器人无所不能

    科学、科幻？

    伦敦机器人展还将组织有关人工智能的讨论会，与会者包括科幻小说作家Alex Garland，他于2015年发表了《机器之前》（Ex Machina）的科幻小说，其中的程序员为女机器人编排了性欲情感的程序。

  • Robots Ausstellung, Science Museum in London (Plastiques Photography, courtesy of the Science Museum)

    从婴儿到主播，机器人无所不能

    工业生产中广泛使用机器人

    人们最常见的是工业生产中使用机器人进行简单的重复性工作。机器可以干的活儿，就不需要人了吧！这个叫做Baxter的机器人价值2.3万欧元。

  • Robots Ausstellung, Science Museum in London (Plastiques Photography, courtesy of the Science Museum)

    从婴儿到主播，机器人无所不能

    新闻主播机器人

    这是日本造“新闻机器人”（2014），比只会装配汽车的“机器人同事”要高级多了。她会播送新闻，附带表情，能流利使用多种语言，不仅如此，还能开点简单的玩笑。缺点就是死板了一点儿。

    作者: Elizabeth Grenier


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